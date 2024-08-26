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وزير الداخلية والبديوي يستعرضان العلاقات الثنائية - جريدة الوطن السعودية

8/26/2024 3:15:27 PM
(MENAFN- Al Watan) استقبل وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، في مكتبه بديوان الوزارة، اليوم، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي.
ونوه الأمير عبدالعزيز بن سعود في بداية الاستقبال بالجهود التي تبذلها الأمانة العامة لمجلس التعاون في تعزيز مسيرة العمل الأمني المشترك بين دول المجلس بما يلبي تطلعات قادتها.
وجرى خلال الاستقبال استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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