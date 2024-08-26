حرس الحدود يساعد مقيم هندي ومواطن في صحراء الربع الخالي
التاريخ
8/26/2024 3:15:11 PM
(MENAFN
- Al Watan)
قدمت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع البطحاء بالمنطقة الشرقية، المساعدة لمقيم من الجنسية الهندية ومواطن، علقت مركبتهما في الكثبان الرملية في صحراء الربع الخالي.
وأهاب حرس الحدود بالاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.
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