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ضبط سكن عمالة مخالف وومعمل خياطة غير مرخص بجدة

8/26/2024 3:15:11 PM
(MENAFN- Al Watan) تمكنت أمانة محافظة جدة من ضبط سكن عمالة مخالف ومعمل خياطة غير مرخص في حي الفضيلة التابع لنطاق الجنوب، وأثناء التفتيش، تبين أن جميع مكائن الخياطة والأقمشة المستخدمة في المعمل تعود ملكيتها للعمالة، حيث بلغ عددها الإجمالي 20 ماكينة خياطة صغيرة، إضافة إلى شراشف صلاة نسائية متنوعة، وأشارت الأمانة إلى أن الفرق الميدانية صادرت الأدوات وسلمتها إلى الجمعية الخيرية، فيما أغلقت الأمانة الموقع لاستكمال الإجراءات النظامية.
تأتي هذه الجهود ضمن حملة الأمانة المستمرة لضبط المخالفات وضمان التزام الجميع بالأنظمة والقوانين، حرصاً على سلامة المجتمع وتحسين جودة الحياة في المدينة.

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