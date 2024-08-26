ضبط سكن عمالة مخالف وومعمل خياطة غير مرخص بجدة

(MENAFN
- Al Watan)
تمكنت أمانة محافظة جدة من ضبط سكن عمالة مخالف ومعمل خياطة غير مرخص في حي الفضيلة التابع لنطاق الجنوب، وأثناء التفتيش، تبين أن جميع مكائن الخياطة والأقمشة المستخدمة في المعمل تعود ملكيتها للعمالة، حيث بلغ عددها الإجمالي 20 ماكينة خياطة صغيرة، إضافة إلى شراشف صلاة نسائية متنوعة، وأشارت الأمانة إلى أن الفرق الميدانية صادرت الأدوات وسلمتها إلى الجمعية الخيرية، فيما أغلقت الأمانة الموقع لاستكمال الإجراءات النظامية.
تأتي هذه الجهود ضمن حملة الأمانة المستمرة لضبط المخالفات وضمان التزام الجميع بالأنظمة والقوانين، حرصاً على سلامة المجتمع وتحسين جودة الحياة في المدينة.
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