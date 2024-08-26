ارتفاع الخسائر السنوية لـالكهرباء الوطنية 76% العام الماضي

MENAFN - Alghad Newspaper) رهام زيدان

ارتفع اجمالي خسائر شركة الكهرباء الوطنية العام الماضي إلى نحو 410.80 مليون دينار مقارنة مع نخو 232.83 في العام 2022 وبزيادة نسبتها نحو 76.43%.



وبذلك، ترتفع الخسائر المتراكمة حتى نهاية العام الماضي إلى نحو 5.77 مليار دينر مقارنة مع نحو 5.36 مليار دينار بنهاية العام الذي سبقة وفقا للتقرير السنوي للشركة الصادر اليوم.