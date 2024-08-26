استقرار أسعار الذهب محليا

استقرار أسعار الذهب محليا
التاريخ
8/26/2024 3:14:17 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية، الاثنين، 50.8 دينار لغايات الشراء من محال الصاغة، مقابل 48.90 دينار لجهة البيع.
وبلغ سعر غرام الذهب لعياري 24 و18 قرابة 58.5 دينار و45.1 دينار على التوالي وفق تسعيرة النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
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