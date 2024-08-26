Tuesday, 27 August 2024 01:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


استقرار أسعار الذهب محليا

8/26/2024 3:14:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية، الاثنين، 50.8 دينار لغايات الشراء من محال الصاغة، مقابل 48.90 دينار لجهة البيع.


وبلغ سعر غرام الذهب لعياري 24 و18 قرابة 58.5 دينار و45.1 دينار على التوالي وفق تسعيرة النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.




MENAFN26082024000072011014ID1108602555

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث