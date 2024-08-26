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ارتفاع أسعار النفط عالميا

8/26/2024 3:14:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) واصلت أسعار النفط مكاسبها اليوم الاثنين بفعل مخاوف من أن يؤدي تصعيد الوضع في الشرق الأوسط إلى تعطيل إمدادات النفط الإقليمية، في حين عززت تخفيضات أسعار الفائدة الأميركية الوشيكة التوقعات الاقتصادية العالمية والطلب على الوقود.


وبحسب "بلومبيرغ" الاقتصادية، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 79.39 دولار للبرميل بحلول الساعة 23 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي 36 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 75.19 دولار للبرميل.


وقال توني سيكامور، محلل السوق إن "الضربة الاستباقية التي شنتها إسرائيل على لبنان فجر امس الأحد لمنع هجوم وشيك من حزب الله أدت الى ارتفاع أسعار النفط حيث واصل خام غرب تكساس الوسيط انتعاشه إلى 77.5 دولار،
كما ارتفع الخامان بأكثر من 2بالمئة يوم الجمعة بعد أن أيد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول خفض أسعار الفائدة.
وقال محللون في بنك "إيه إن زد "في مذكرة إن "احتمال تخفيف السياسة النقدية عزز المعنويات في سوق السلع الأساسية"، متوقعين أن ينفذ مجلس الاحتياطي الاتحادي سلسلة تدريجية من تخفيضات أسعار الفائدة.

ومع ذلك، انخفضت أسعار النفط الأسبوع الماضي مع تأثر الطلب على الوقود بتوقعات ضعيفة للاقتصادات الكبرى، حسبما أضاف البنك.


وقالت وزارة الطاقة الأميركية يوم الجمعة، إنها اشترت نحو 2.5 مليون برميل من النفط للمساعدة في إعادة ملء الاحتياطي البترولي الاستراتيجي.


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