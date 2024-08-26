ارتفاع أسعار النفط عالميا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
واصلت أسعار النفط مكاسبها اليوم الاثنين بفعل مخاوف من أن يؤدي تصعيد الوضع في الشرق الأوسط إلى تعطيل إمدادات النفط الإقليمية، في حين عززت تخفيضات أسعار الفائدة الأميركية الوشيكة التوقعات الاقتصادية العالمية والطلب على الوقود.
وبحسب "بلومبيرغ" الاقتصادية، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 79.39 دولار للبرميل بحلول الساعة 23 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي 36 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 75.19 دولار للبرميل.
وقال توني سيكامور، محلل السوق إن "الضربة الاستباقية التي شنتها إسرائيل على لبنان فجر امس الأحد لمنع هجوم وشيك من حزب الله أدت الى ارتفاع أسعار النفط حيث واصل خام غرب تكساس الوسيط انتعاشه إلى 77.5 دولار،
كما ارتفع الخامان بأكثر من 2بالمئة يوم الجمعة بعد أن أيد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول خفض أسعار الفائدة.
وقال محللون في بنك "إيه إن زد "في مذكرة إن "احتمال تخفيف السياسة النقدية عزز المعنويات في سوق السلع الأساسية"، متوقعين أن ينفذ مجلس الاحتياطي الاتحادي سلسلة تدريجية من تخفيضات أسعار الفائدة.
ومع ذلك، انخفضت أسعار النفط الأسبوع الماضي مع تأثر الطلب على الوقود بتوقعات ضعيفة للاقتصادات الكبرى، حسبما أضاف البنك.
وقالت وزارة الطاقة الأميركية يوم الجمعة، إنها اشترت نحو 2.5 مليون برميل من النفط للمساعدة في إعادة ملء الاحتياطي البترولي الاستراتيجي.
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