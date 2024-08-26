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الأردن أنتج 44 ألف برميل نفط خام فقط العام الماضي

8/26/2024 3:14:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أنتج الأردن 43988 برميلا من النفط الخام خلال العام الماضي 2023، مقارنة بـ94675 برميلا عام 2022، بحسب التقرير السنوي لوزارة الطاقة والثروة 2023.


ووفق التقرير الصادر أمس الأحد، بلغ إنتاج الأردن من الغاز 6.13 مليار قدم مكعب العام الماضي، مقارنة بـ5.38 مليار قدم مكعب عام 2022.


وبخصوص استهلاك المملكة من المشتقات النفطية العام الماضي، بلغ غاز بترولي مسال 497 ألفا /طن، والبنزين 1320، ووقود طائرات 265، والكاز 98، والسولار 1495، وزيت الوقود 174، والإسفلت 124.


وأشار التقرير إلى أن النسبة المئوية للاستهلاك القطاعي من الطاقة الكهربائية العام الماضي بلغت 46 بالمئة مباني سكنية وعامة، و22 بالمئة صناعي، و17 بالمئة تجاري وفنادق، و13 بالمئة زراعي وضخ مياه، و2 بالمئة إنارة الشوارع.


وبلغت مستوردات المملكة من النفط الخام 1776 ألفا/طن، والغاز البترولي المسال 474، والسولار 1002، والبنزين 893، ووقود الطائرات 41، والكاز 22.


وبلغ الحمل الأقصى للطاقة الكهربائية 4240 ميجا واط، فيما بلغت الطاقة الكهربائية المولدة 24182 ج.و.س خلال العام الماضي 2023.


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