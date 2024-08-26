الأردن أنتج 44 ألف برميل نفط خام فقط العام الماضي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أنتج الأردن 43988 برميلا من النفط الخام خلال العام الماضي 2023، مقارنة بـ94675 برميلا عام 2022، بحسب التقرير السنوي لوزارة الطاقة والثروة 2023.
ووفق التقرير الصادر أمس الأحد، بلغ إنتاج الأردن من الغاز 6.13 مليار قدم مكعب العام الماضي، مقارنة بـ5.38 مليار قدم مكعب عام 2022.
وبخصوص استهلاك المملكة من المشتقات النفطية العام الماضي، بلغ غاز بترولي مسال 497 ألفا /طن، والبنزين 1320، ووقود طائرات 265، والكاز 98، والسولار 1495، وزيت الوقود 174، والإسفلت 124.
وأشار التقرير إلى أن النسبة المئوية للاستهلاك القطاعي من الطاقة الكهربائية العام الماضي بلغت 46 بالمئة مباني سكنية وعامة، و22 بالمئة صناعي، و17 بالمئة تجاري وفنادق، و13 بالمئة زراعي وضخ مياه، و2 بالمئة إنارة الشوارع.
وبلغت مستوردات المملكة من النفط الخام 1776 ألفا/طن، والغاز البترولي المسال 474، والسولار 1002، والبنزين 893، ووقود الطائرات 41، والكاز 22.
وبلغ الحمل الأقصى للطاقة الكهربائية 4240 ميجا واط، فيما بلغت الطاقة الكهربائية المولدة 24182 ج.و.س خلال العام الماضي 2023.
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