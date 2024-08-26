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خسائر الكهرباء الوطنية تقفز 76 %

8/26/2024 3:14:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) رهام زيدان عمان- ارتفعت خسائر شركة الكهرباء الوطنية بنسبة 76 % خلال العام الماضي، مقارنة بالعام الذي سبقه (على أساس سنوي) لتبلغ 410 ملايين دينار مقارنة مع 232 مليونا.
وبذلك، ترتفع الخسائر المتراكمة حتى نهاية العام الماضي، إلى 5.77 مليار دينار مقارنة مع نحو 5.36 مليار دينار بنهاية العام الذي سبقه وفقا للتقرير السنوي للشركة الصادر أمس، بزيادة نسبتها 7.6 %.
ومن الجدير بالذكر، أن شركة الكهرباء الوطنية مملوكة بالكامل للحكومة وهي تقوم بشراء مصادر إنتاج الطاقة ثم تبيعها لشركات التوليد العاملة في الأردن، ومن ثم تشتري الطاقة الكهربائية المولدة من هذه الشركات وتقوم بعد ذلك ببيعها لشركات التوزيع الثلاثة: الكهرباء الأردنية، توزيع الكهرباء، وإربد، التي تزود المستهلكين فيها باعتبارها الحلقة النهائية.
ومنذ انقطاع الغاز المصري العام 2011، ما تزال خسائر الشركة تتراكم نتيجة اضطرارها في ذلك الوقت للتحول إلى شراء الوقود بالأسعار العالمية، ما كبد الاقتصاد الوطني منذ ذلك التاريخ خسائر ما تزال تتراكم، بينما لجأت الحكومة إلى الاحتلال الإسرائيلي لشراء الغاز من حقل ليفيثيان مقابل سواحل حيفا المحتلة، (للتخفيف من الكلف) إلا أن الخسائر ما تزال تتراكم بشكل متواصل منذ ذلك الحين.
وبحسب التقرير، بلغت إيرادات بيع الغاز الطبيعي العام الماضي نحو 12.42 مليون دينار مقارنة مع نحو 12.93 مليون دينار العام 2022، فيما انخفضت إيرادات استرداد تكلفة إيصال خط الغاز لمحطات التوليد إلى نحو 1.81 مليون دينار من نحو 4.21 مليون دينار العام 2022.
وفيما يتعلق بأبرز المؤشرات المتعلقة بتكلفة الطاقة، بين التقرير أن كلفة الطاقة المولدة على الوقود والغاز بلغت العام الماضي 1.02 مليار دينار، مقارنة مع 1.12 مليار دينار العام قبل الماضي، وكلفة الطاقة المولدة من الصخر الزيتي نحو 311.35 مليون دينار مقارنة مع نحو 45.91 مليون دينار العام 2022.
أما كلفة الطاقة المولدة من مصادر الطاقة المتجددة، فبلغت العام الماضي نحو 245.48 مليون دينار مقارنة مع نحو 257.94 مليون دينار العام الذي سبقه، وكلفة الطاقة من الربط الدولي نحو 18.42 مليون دينار مقارنة مع نحو 19.43 مليون دينار خلال العام 2022.
ووفقا للبيانات بلغت كلفة فاقد المخزون المسال العام الماضي نحو 10.06 مليون دينار، مقارنة مع نحو 7.79 مليون دينار العام 2022.
وفيما يتعلق بأبرز المؤشرات الفنية، بلغ الحمل الأقصى للنظام الكهربائي العام الماضي 4240 ميغاواط سجلت في شهر آب (أغسطس) من العام نفسه، مقارنة مع 4010 ميغاواط العام 2022 بزيادة نسبتها 5.7 %، سجلت في شهر كانون الثاني(يناير) من العام نفسه، بينما بلغ متوسط النمو السنوي للفترة ما بين العامين 2011 و2023 نحو 4 %.
وبلغت الاستطاعة التوليدية للنظام الكهربائي من مصادر الطاقة التقليدية 4443 ميغاواط مقارنة مع 4208 ميغاواط العام الذي سبقه بزيادة نسبتها 5.6 %، ومن مصادر الطاقة المتجددة 1617 ميغاواط مقارنة مع 1583 ميغاواط العام 2022، بزيادة نسبتها 2.1 %.
وبلغ إجمالي الطاقة الكهربائية المشتراة العام الماضي 21473 جيجا واط/ ساعة مقارنة مع 20763 جيجا واط/ساعة العام 2022 بزيادة 3.4 %، بينما بلغ إجمالي الطاقة الكهربائية المباعة 21105 جيجا واط مقارنة مع 20446 جيجا واط خلال فترة المقارنة ذاتها وبزيادة نسبتها 3.2 %.
وانخفضت نسبة الفقد الكهربائي على شبكات النقل إلى 1.81 %، مقارنة مع 1.92 % العام 2022.
وأشارت البيانات إلى أن نسبة الطاقة المولدة بالصخر الزيتي ارتفعت العام الماضي بنسبة 201 % إلى 2989.1 جيجا واط/ ساعة مقارنة مع 993 جيجا واط/ ساعة العام الذي سبقه، مقابل تراجع نسبته 7.2 % في حجم الطاقة المولدة باستخدام الغاز الطبيعي إلى 14404.8 جيجا واط/ ساعة العام الماضي، مقارنة مع 15515.9 جيجا واط العام الذي سبقه ومن الطاقة المتجددة بنسبة 4.4 % إلى 3812.5 جيجا واط/ ساعة مقارنة مع 3989.7 جيجا واط /ساعة في العام 2022.
كما بلغ مجموع الطاقة الكهربائية المستوردة من مصر العام الماضي 266.4 جيجا واط/ ساعة، مقارنة مع 262.5 جيجا واط/ ساعة العام الذي سبقه بزيادة نسبتها 1.5 %.

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