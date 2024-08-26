Tuesday, 27 August 2024 01:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مؤشر البورصة يرتفع 0.14 %

8/26/2024 3:14:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد - ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 2406.40 نقطة، بارتفاع نسبته 0.14 %.
وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 3.3 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 3.7 مليون سهم، نفذت من خلال 2.129 عقداً.
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 90 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 31 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و20 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.
أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.65 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.26 %، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.10 %.
أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعات الكهربائية، الأدوية والصناعات الطبية، الصناعات الهندسية والإنشائية، الأغذية والمشروبات، الطاقة والمنافع، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، العقارات، الخدمات التجارية، الخدمات المالية المتنوعة 4.65 %، 1.87 %، 1.79 %،
1.09 %، 0.56 %، 0.47 %، 0.42 %،
0.32 %، 0.10 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع التبغ والسجائر، التأمين، الفنادق والسياحة، الصناعات الكيماوية، النقل، الخدمات التعليمية، البنوك 4.17 %، 1.36 %،
0.53 %، 0.33 %، 0.30 %، 0.18 %، 0.09 % على التوالي.
وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعا في أسعار أسهمها فهي، فينيكس العربية القابضة بنسبة 9.09 %، العالمية الحديثة للزيوت النباتية بنسبة
7.18 %، مجموعة العصر للاستثمار بنسبة 5.26 %، القدس للصناعات الخرسانية بنسبة 5.08 %، والمتخصصة للتجارة والاستثمارات بنسبة 4.95 %.
أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضا في أسعار أسهمها فهي، التأمين الأردنية بنسبة 6.36 %، السلام الدولية للنقل والتجارة بنسبة 5.26 %، مصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر بنسبة 4.17 %، العربية الدولية للفنادق بنسبة 3.85 %، والعربية لصناعة المواسير المعدنية بنسبة 3.25 %.

MENAFN26082024000072011014ID1108602548

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث