مؤشر البورصة يرتفع 0.14 %

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد - ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 2406.40 نقطة، بارتفاع نسبته 0.14 %.
وبلغ حجم التداول
الإجمالي حوالي 3.3 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 3.7 مليون سهم، نفذت من خلال 2.129 عقداً.
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 90 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 31 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و20 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.
أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.65 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.26 %، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.10 %.
أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعات الكهربائية، الأدوية والصناعات الطبية، الصناعات الهندسية والإنشائية، الأغذية والمشروبات، الطاقة والمنافع، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، العقارات، الخدمات التجارية، الخدمات المالية المتنوعة 4.65 %، 1.87 %، 1.79 %،
1.09 %، 0.56 %، 0.47 %، 0.42 %،
0.32 %، 0.10 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع التبغ والسجائر، التأمين، الفنادق والسياحة، الصناعات الكيماوية، النقل، الخدمات التعليمية، البنوك 4.17 %، 1.36 %،
0.53 %، 0.33 %، 0.30 %، 0.18 %، 0.09 % على التوالي.
وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعا في أسعار أسهمها فهي، فينيكس العربية القابضة بنسبة 9.09 %، العالمية الحديثة للزيوت النباتية بنسبة
7.18 %، مجموعة العصر للاستثمار بنسبة 5.26 %، القدس للصناعات الخرسانية بنسبة 5.08 %، والمتخصصة للتجارة والاستثمارات بنسبة 4.95 %.
أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضا في أسعار أسهمها فهي، التأمين الأردنية بنسبة 6.36 %، السلام الدولية للنقل والتجارة بنسبة 5.26 %، مصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر بنسبة 4.17 %، العربية الدولية للفنادق بنسبة 3.85 %، والعربية لصناعة المواسير المعدنية بنسبة 3.25 %.
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