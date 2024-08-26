39 % من الصادرات الوطنية تذهب إلى الأسواق العربية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
طارق الدعجة
عمان - ارتفعت حصة أسواق دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من إجمالي قيمة الصادرات الوطنية خلال النصف الأول من العام الحالي، إلى 39 % بعد أن كانت تشكل 35 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
واحتلت منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى المرتبة الأولى في قائمة أهم الشركاء التجاريين والتكتلات الاقتصادية للأردن، بحسب تحليل أجرته "الغد" حول أرقام التجارة الخارجية.
وبحسب الأرقام الرسمية الصادرة حديثا عن دائرة الإحصاءات العامة، بلغت قيمة الصادرات الوطنية إلى أسواق دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال النصف الأول من العام الحالي 1.583 مليار دينار، مقابل 1.460 مليار دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بزيادة نسبتها 8 %، فيما صدر منها إلى السعودية ما قيمته 513 مليون دينار.
يشار إلى أن إجمالي قيمة الصادرات الوطنية تراجعت خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 4 % لتصل إلى 4.018 مليار دينار، مقابل 4.174 مليار دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتظهر الأرقام أن قيمة الصادرات الوطنية إلى أسواق دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ارتفعت خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 8 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وفي المرتبة الثانية من حصة الصادرات الوطنية، جاءت دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا من ناحية وجهة الصادرات، حيث شكلت 28 % من إجمالي الصادرات الوطنية خلال النصف الأول من العام الحالي، وسجلت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا خلال النصف الأول من العام الحالي، ارتفاعا بنسبة
12 % لتصل إلى 1.109 مليار دينار، مقابل 988 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما شكلت الولايات المتحدة منها 1.071 مليار دينار.
وحلت الدول الآسيوية غير العربية بالمرتبة الثالثة، حيث شكلت 19 % من إجمالي قيمة الصادرات الوطنية خلال النصف الأول من العام الحالي.
وبحسب الأرقام الرسمية تراجعت قيمة الصادرات الوطنية إلى الدول الآسيوية غير العربية خلال النصف الأول من العام الحالي، بنسبة 30 % لتصل إلى 777 مليون دينار مقابل 1.104 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي، فيما شكلت الهند منها 425 مليون دينار.
وجاءت دول الاتحاد الأوروبي بالمرتبة الرابعة، من ناحية وجهة الصادرات الوطنية لتشكل 5 %.
وتشير البيانات الرسمية إلى انخفاض قيمة الصادرات الوطنية إلى دول الاتحاد الأوروبي، خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 0.5 %، لتصل إلى200 مليون دينار، مقابل 201 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022، منها 17 مليون دينار صدرت إلى إسبانيا.
أما باقي التكتلات الاقتصادية، فشكلت 9 % من إجمالي الصادرات الوطنية بقيمة 349 مليون دينار، منها 136 مليون دينار للمناطق الحرة.
وحول قائمة السلع المصدرة خلال النصف الأول من العام الحالي، جاءت الألبسة وتوابعها بالمرتبة الأولى بقيمة 751 مليون دينار، تليها الأسمدة الأزوتية أو الكيماوية بقيمة 442 مليون دينار ثم الحلي والمجوهرات الثمينة بقيمة 375 مليون دينار، ومحضرات الصيدلة 280 مليون دينار والفوسفات الخام بقيمة 263 مليون دينار، والبوتاس الخام 233 مليون دينار وباقي المواد الأخرى 1.674 مليار دينار.
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