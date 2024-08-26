39 % من الصادرات الوطنية تذهب إلى الأسواق العربية

MENAFN - Alghad Newspaper) طارق الدعجة

عمان - ارتفعت حصة أسواق دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من إجمالي قيمة الصادرات الوطنية خلال النصف الأول من العام الحالي، إلى 39 % بعد أن كانت تشكل 35 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

واحتلت منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى المرتبة الأولى في قائمة أهم الشركاء التجاريين والتكتلات الاقتصادية للأردن، بحسب تحليل أجرته "الغد" حول أرقام التجارة الخارجية.

وبحسب الأرقام الرسمية الصادرة حديثا عن دائرة الإحصاءات العامة، بلغت قيمة الصادرات الوطنية إلى أسواق دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال النصف الأول من العام الحالي 1.583 مليار دينار، مقابل 1.460 مليار دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بزيادة نسبتها 8 %، فيما صدر منها إلى السعودية ما قيمته 513 مليون دينار.

يشار إلى أن إجمالي قيمة الصادرات الوطنية تراجعت خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 4 % لتصل إلى 4.018 مليار دينار، مقابل 4.174 مليار دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتظهر الأرقام أن قيمة الصادرات الوطنية إلى أسواق دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ارتفعت خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 8 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وفي المرتبة الثانية من حصة الصادرات الوطنية، جاءت دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا من ناحية وجهة الصادرات، حيث شكلت 28 % من إجمالي الصادرات الوطنية خلال النصف الأول من العام الحالي، وسجلت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا خلال النصف الأول من العام الحالي، ارتفاعا بنسبة

12 % لتصل إلى 1.109 مليار دينار، مقابل 988 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما شكلت الولايات المتحدة منها 1.071 مليار دينار.

وحلت الدول الآسيوية غير العربية بالمرتبة الثالثة، حيث شكلت 19 % من إجمالي قيمة الصادرات الوطنية خلال النصف الأول من العام الحالي.

وبحسب الأرقام الرسمية تراجعت قيمة الصادرات الوطنية إلى الدول الآسيوية غير العربية خلال النصف الأول من العام الحالي، بنسبة 30 % لتصل إلى 777 مليون دينار مقابل 1.104 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي، فيما شكلت الهند منها 425 مليون دينار.

وجاءت دول الاتحاد الأوروبي بالمرتبة الرابعة، من ناحية وجهة الصادرات الوطنية لتشكل 5 %.

وتشير البيانات الرسمية إلى انخفاض قيمة الصادرات الوطنية إلى دول الاتحاد الأوروبي، خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 0.5 %، لتصل إلى200 مليون دينار، مقابل 201 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022، منها 17 مليون دينار صدرت إلى إسبانيا.

أما باقي التكتلات الاقتصادية، فشكلت 9 % من إجمالي الصادرات الوطنية بقيمة 349 مليون دينار، منها 136 مليون دينار للمناطق الحرة.

وحول قائمة السلع المصدرة خلال النصف الأول من العام الحالي، جاءت الألبسة وتوابعها بالمرتبة الأولى بقيمة 751 مليون دينار، تليها الأسمدة الأزوتية أو الكيماوية بقيمة 442 مليون دينار ثم الحلي والمجوهرات الثمينة بقيمة 375 مليون دينار، ومحضرات الصيدلة 280 مليون دينار والفوسفات الخام بقيمة 263 مليون دينار، والبوتاس الخام 233 مليون دينار وباقي المواد الأخرى 1.674 مليار دينار.







