بعد ارتفاع صادرات الصناعات الغذائية.. دعوات لخطوات أوسع لدعم القطاع

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
طارق الدعجة
عمان- في الوقت الذي ارتفعت فيه صادرات قطاع الصناعات الغذائية والتموينية والثروة الحيوانية بنسبة 7 % خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي أكد خبراء أن هنالك فرصا حقيقية يمكن استغلالها لزيادة وتيرة نمو الصادرات في القطاع عبر اتخاذ جملة من الإجراءات.
وتشير التقديرات إلى أن القطاع يمتلك فرصا تصديرية غير مستغلة تبلغ قيمتها 200 مليون دولار وهو مايدفع باتجاه استغلال هذه الميزة ودعم القطاع في عدة مجالات بحسب الخبراء.
وبلغت قيمة صادرات قطاع صادرات قطاع الصناعات الغذائية والتموينية والثروة الحيوانية خلال الأشهر السبعة الاولى من العام الحالي 590 مليون دينار مقابل 551 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي مسجلة زيادة بمقدار 39 مليون دينار.
ويبلغ عدد المنشآت التي تعمل تحت مظلة القطاع في الأردن2067 منشأة توظف قرابة 67 ألف عامل وعاملة، يشكل الأردنيون منهم أكثر من 87 %.
وقال رئيس جمعية المصدرين الأردنيين أحمد الخضري "إن هنالك إمكانيات كبيرة لزيادة صادرات القطاعات بنسب أعلى من المسجلة خلال الأشهر السبعة الأولى" معتبرا ذلك بالأمر ليس بالصعب على القطاع.
وشدد الخضري على ضرورة تكثيف الدعم للصناعيين من خلال توسيع دعم المشاركة بالمعارض الخارجية وبرامج دعم تكاليف الشحن، مؤكدا أهمية اتفاقية التجارة الحرة مع أميركا وكندا في زيادة الصادرات وتوجيه التجار من هذه الدول للاستيراد من المملكة نظرا لعدم وجود أي رسوم جمركية ومعيقات مقابل ذلك.
وجدد الإشارة إلى أهمية إنشاء وزارة متخصصة بالصادرات تعنى بتمكين وفتح الأسواق أمام المصدرين الأردنيين، وإبرام الاتفاقيات التجارية مع دول أخرى، بالإضافة لدعم الصناعات ورفع جاهزيتها على التصدير وتلبية متطلبات دخول الأسواق الخارجية من شهادات مطابقة أو فحوصات.
وزاد "المنشآت الصناعية التي تعمل تحت مظلة القطاع تسعى باستمرار إلى استثمار الفرص سواء كان ذلك بالمشاركة بالمعارض الخارجية و البعثات التجارية الخارجية في إطار استكشاف الفرص وفتح أسواق جديدة أمام منتجاتها.
وبين أن ارتفاع صادرات الصناعات الغذائية يعود إلى جملة من الأسباب في مقدمتها عودة انسياب في عمليات الشحن البحري في منطقة البحر الأحمر، بالإضافة إلى الجهود التي تقوم بها الجمعية والجهات المعنية بالصادرات في تنسيق مشاركة الشركات الأردنية بالمعارض الدولية المتخصصة ما أسهم في إتاحة المجال أمامها لترويج منتجاتها وفتح نوافذ تسويقية أمامها".
وأشار الخضري إلى أسباب أخرى تتعلق بالندوات وورش العمل التي تعقدها الجمعية في سبيل تعريف الشركات الصناعية خصوصا الغذائية منها بمتطلبات الدخول إلى الأسواق العاليمة وتعزيز الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة بين المملكة والعديد من دول العالم.
من جهته ، قال ممثل القطاع في غرفة صناعة الأردن محمد وليد الجيطان "إن ارتفاع صادرات القطاع يعود إلى زيادة حصتها في العديد من الأسواق خصوصا العربية منها كالعراق وفلسطين والسعودية وقطر، بفضل الثقة والجودة العالية التيى تتمتع بها منتجات القطاع" مشيرا إلى أن منتجات القطاع باتت تصل اليوم إلى أسواق اكثر من 63 دولة حول العالم".
وأوضح الجيطان أن الحفاظ على وتيرة نمو صادرات القطاع خلال الفترة المقبلة، يتطلب العمل على جملة من الإجراءات من خلال تذليل العقبات والتحديات التي تواجه المنتجات الوطنية، أبرزها الإسراع في توفير نظام تتبع وطني متكامل للمنتجات الغذائية والحيوانية (الأجبان واللحوم المصنعة والألبان)، الذي تكمن أهميته في تسجيل مختلف البيانات والمعلومات ذات الصلة بالمنتج، للتأكد من فاعلية استخدام الموارد والتأكد من تحقيق النتائج المرجوة، ما يتيح توفير فرصة لمنتجاتنا الغذائية للدخول إلى عدد أكبر من الأسواق وتعظيم الاستفادة من الإتفاقيات التجارية وخاصة مع (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي؛ "والتي تشترط وجود نظام وطني للتتبع على مستورداتها")، حيث تعتبر هذه الأسواق مدخلاً لأكثر من 1.1 مليار مستهلك.
وبين الجيطان أن القطاع يمتلك فرصاً تصديرية غير المستغلة تقدر بحوالي 200 مليون دينار إلى مختلف الأسواق العالمية؛ جاءت ضمن دول الشرق الأوسط كأكثر الأسواق التي تمتلك منتجات القطاع فرص تصديرية واضحة إليها بما نسبته حوالي 70 % من إجمالي تلك الفرص، فيما حصلت أسواق أميركا الشمالية على ما نسبته 15 % من تلك الفرص، وتتمثل النسبة المتبقية في كل من السوق الأوروبي والأفريقي.
وشدد الجيطان على ضرورة تطبيق إجراء التفتيش من طرف ثالث على المستوردات الغذائية القادمة للمملكة، والتحقق من الامتثال للمعايير الصحية والجودة والسلامة الغذائية، وذلك تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل خاصةً مع الدول التي تفرض العديد من القيود الجمركية وغير الجمركية على المنتجات الوطنية، ما سيكسب المنتجات الغذائية المزيد من القوة للتوسع في السوق المحلي، ويضمن تحقيق العدالة التنافسية للمنتج الوطني أمام المنتج المستورد، الأمر الذي سيسهم في رفع حصة القطاع في السوق المحلية وزيادة درجة الأمن الغذائي في المملكة.
وأشار إلى أهمية تكثيف الحملات الترويجية للمنتج الأردني، وتذليل الإجراءات الجمركية وغير الجمركية التي تحد من قدرة منتجات القطاع للدخول إلى بسهولة ويسر، وتشجيع رجال الأعمال على المُشاركة في المعارض التجاريّة والوفود الاقتصادية.
وبحسب الجيطان يتمتع القطاع بقدرات إنتاجية وتشغيلية عالية، وإمكانيات إيجاد فرص توظيف وتشغيل الأردنيين، حيث بلغ عدد العمالة خلال العام الماضي لأكثر من 67 ألف عامل وعاملة، يشكل الأردنيون منهم أكثر من 87 %، موزعين على عدد منشآت بلغ حوالي 2067 منشأة.
وقال الجيطان " بالرغم من كافة الأحداث المحيطة، إلا أن القطاع لم يشهد أي انقطاعات في سلاسل التوريد، بسبب وجود مخزون كاف من العديد من المواد الأولية لدى المصانع الوطنية؛ حيث أثبتت المنتجات الوطنية محوريتها الكاملة ومساهمتها الفاعلة وقدرتها على توفير البدائل واحتياجات السوق كافة، وهذا ما تؤكده نسب التغطية التي يقدمها قطاع الصناعات الغذائية والتي تصل لأكثر من 65 % من حجم السوق المحلي، حيث إن بعضها وصل حد الاكتفاء الكامل كمنتجات الألبان والأجبان، اللحوم، والدواجن وبيض المائدة، تعبئة وتنقية المياه، والمواد الغذائية والبقولية المعلبة".
بدوره، أكد رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن م.فتحي الجغيبر أن حجم إنتاج قطاع الصناعات الغذائية القائم يبلغ 5 مليارات دينار، وتوفر عملياته الإنتاجية حوالي 40 % قيمة مضافة من إجمالي الإنتاج، والتي تسهم بما يقارب 5 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلى أن الغرفة تتابع سير العديد من السياسات الوطنية والتي تدعم عمل القطاع، وخاصة مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء ووزارة الزراعة وكافة الجهات ذات العلاقة في الإسراع بإنشاء نظام التتبع الوطني للمنتجات، بالإضافة إلى متابعة آخر مستجدات السياسة الصناعية ومبادرات رؤية التحديث الاقتصادي والتي وضعت القطاع ضمن محور الصناعات عالية القيمة.
ولفت الجغبير إلى أن الغرفة تعمل على تكثيف الجهود والبناء على ما عملت عليه نحو تقديم العديد من الخدمات والبرامج لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الأردنية، وتعميق المشاركة بالمعارض وإقامتها للتعريف بالصناعات المحلية والكفاءة والجودة التي تتمتع بها، هذا بالإضافة إلى المشاركة في منتديات رجال الأعمال وغيرها من اللقاءات التي تهدف إلى الربط بين الشركات الأردنية والشركات الموجودة في تلك الدول، لتوسعة القاعدة التصديرية والدخول إلى عدد أكبر من الأسواق.
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