بعد ارتفاع صادرات الصناعات الغذائية.. دعوات لخطوات أوسع لدعم القطاع

MENAFN - Alghad Newspaper) طارق الدعجة

عمان- في الوقت الذي ارتفعت فيه صادرات قطاع الصناعات الغذائية والتموينية والثروة الحيوانية بنسبة 7 % خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي أكد خبراء أن هنالك فرصا حقيقية يمكن استغلالها لزيادة وتيرة نمو الصادرات في القطاع عبر اتخاذ جملة من الإجراءات.

وتشير التقديرات إلى أن القطاع يمتلك فرصا تصديرية غير مستغلة تبلغ قيمتها 200 مليون دولار وهو مايدفع باتجاه استغلال هذه الميزة ودعم القطاع في عدة مجالات بحسب الخبراء.

وبلغت قيمة صادرات قطاع صادرات قطاع الصناعات الغذائية والتموينية والثروة الحيوانية خلال الأشهر السبعة الاولى من العام الحالي 590 مليون دينار مقابل 551 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي مسجلة زيادة بمقدار 39 مليون دينار.

ويبلغ عدد المنشآت التي تعمل تحت مظلة القطاع في الأردن2067 منشأة توظف قرابة 67 ألف عامل وعاملة، يشكل الأردنيون منهم أكثر من 87 %.

وقال رئيس جمعية المصدرين الأردنيين أحمد الخضري "إن هنالك إمكانيات كبيرة لزيادة صادرات القطاعات بنسب أعلى من المسجلة خلال الأشهر السبعة الأولى" معتبرا ذلك بالأمر ليس بالصعب على القطاع.

وشدد الخضري على ضرورة تكثيف الدعم للصناعيين من خلال توسيع دعم المشاركة بالمعارض الخارجية وبرامج دعم تكاليف الشحن، مؤكدا أهمية اتفاقية التجارة الحرة مع أميركا وكندا في زيادة الصادرات وتوجيه التجار من هذه الدول للاستيراد من المملكة نظرا لعدم وجود أي رسوم جمركية ومعيقات مقابل ذلك.

وجدد الإشارة إلى أهمية إنشاء وزارة متخصصة بالصادرات تعنى بتمكين وفتح الأسواق أمام المصدرين الأردنيين، وإبرام الاتفاقيات التجارية مع دول أخرى، بالإضافة لدعم الصناعات ورفع جاهزيتها على التصدير وتلبية متطلبات دخول الأسواق الخارجية من شهادات مطابقة أو فحوصات.

وزاد "المنشآت الصناعية التي تعمل تحت مظلة القطاع تسعى باستمرار إلى استثمار الفرص سواء كان ذلك بالمشاركة بالمعارض الخارجية و البعثات التجارية الخارجية في إطار استكشاف الفرص وفتح أسواق جديدة أمام منتجاتها.

وبين أن ارتفاع صادرات الصناعات الغذائية يعود إلى جملة من الأسباب في مقدمتها عودة انسياب في عمليات الشحن البحري في منطقة البحر الأحمر، بالإضافة إلى الجهود التي تقوم بها الجمعية والجهات المعنية بالصادرات في تنسيق مشاركة الشركات الأردنية بالمعارض الدولية المتخصصة ما أسهم في إتاحة المجال أمامها لترويج منتجاتها وفتح نوافذ تسويقية أمامها".

وأشار الخضري إلى أسباب أخرى تتعلق بالندوات وورش العمل التي تعقدها الجمعية في سبيل تعريف الشركات الصناعية خصوصا الغذائية منها بمتطلبات الدخول إلى الأسواق العاليمة وتعزيز الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة بين المملكة والعديد من دول العالم.

من جهته ، قال ممثل القطاع في غرفة صناعة الأردن محمد وليد الجيطان "إن ارتفاع صادرات القطاع يعود إلى زيادة حصتها في العديد من الأسواق خصوصا العربية منها كالعراق وفلسطين والسعودية وقطر، بفضل الثقة والجودة العالية التيى تتمتع بها منتجات القطاع" مشيرا إلى أن منتجات القطاع باتت تصل اليوم إلى أسواق اكثر من 63 دولة حول العالم".

وأوضح الجيطان أن الحفاظ على وتيرة نمو صادرات القطاع خلال الفترة المقبلة، يتطلب العمل على جملة من الإجراءات من خلال تذليل العقبات والتحديات التي تواجه المنتجات الوطنية، أبرزها الإسراع في توفير نظام تتبع وطني متكامل للمنتجات الغذائية والحيوانية (الأجبان واللحوم المصنعة والألبان)، الذي تكمن أهميته في تسجيل مختلف البيانات والمعلومات ذات الصلة بالمنتج، للتأكد من فاعلية استخدام الموارد والتأكد من تحقيق النتائج المرجوة، ما يتيح توفير فرصة لمنتجاتنا الغذائية للدخول إلى عدد أكبر من الأسواق وتعظيم الاستفادة من الإتفاقيات التجارية وخاصة مع (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي؛ "والتي تشترط وجود نظام وطني للتتبع على مستورداتها")، حيث تعتبر هذه الأسواق مدخلاً لأكثر من 1.1 مليار مستهلك.

وبين الجيطان أن القطاع يمتلك فرصاً تصديرية غير المستغلة تقدر بحوالي 200 مليون دينار إلى مختلف الأسواق العالمية؛ جاءت ضمن دول الشرق الأوسط كأكثر الأسواق التي تمتلك منتجات القطاع فرص تصديرية واضحة إليها بما نسبته حوالي 70 % من إجمالي تلك الفرص، فيما حصلت أسواق أميركا الشمالية على ما نسبته 15 % من تلك الفرص، وتتمثل النسبة المتبقية في كل من السوق الأوروبي والأفريقي.

وشدد الجيطان على ضرورة تطبيق إجراء التفتيش من طرف ثالث على المستوردات الغذائية القادمة للمملكة، والتحقق من الامتثال للمعايير الصحية والجودة والسلامة الغذائية، وذلك تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل خاصةً مع الدول التي تفرض العديد من القيود الجمركية وغير الجمركية على المنتجات الوطنية، ما سيكسب المنتجات الغذائية المزيد من القوة للتوسع في السوق المحلي، ويضمن تحقيق العدالة التنافسية للمنتج الوطني أمام المنتج المستورد، الأمر الذي سيسهم في رفع حصة القطاع في السوق المحلية وزيادة درجة الأمن الغذائي في المملكة.

وأشار إلى أهمية تكثيف الحملات الترويجية للمنتج الأردني، وتذليل الإجراءات الجمركية وغير الجمركية التي تحد من قدرة منتجات القطاع للدخول إلى بسهولة ويسر، وتشجيع رجال الأعمال على المُشاركة في المعارض التجاريّة والوفود الاقتصادية.

وبحسب الجيطان يتمتع القطاع بقدرات إنتاجية وتشغيلية عالية، وإمكانيات إيجاد فرص توظيف وتشغيل الأردنيين، حيث بلغ عدد العمالة خلال العام الماضي لأكثر من 67 ألف عامل وعاملة، يشكل الأردنيون منهم أكثر من 87 %، موزعين على عدد منشآت بلغ حوالي 2067 منشأة.

وقال الجيطان " بالرغم من كافة الأحداث المحيطة، إلا أن القطاع لم يشهد أي انقطاعات في سلاسل التوريد، بسبب وجود مخزون كاف من العديد من المواد الأولية لدى المصانع الوطنية؛ حيث أثبتت المنتجات الوطنية محوريتها الكاملة ومساهمتها الفاعلة وقدرتها على توفير البدائل واحتياجات السوق كافة، وهذا ما تؤكده نسب التغطية التي يقدمها قطاع الصناعات الغذائية والتي تصل لأكثر من 65 % من حجم السوق المحلي، حيث إن بعضها وصل حد الاكتفاء الكامل كمنتجات الألبان والأجبان، اللحوم، والدواجن وبيض المائدة، تعبئة وتنقية المياه، والمواد الغذائية والبقولية المعلبة".

بدوره، أكد رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن م.فتحي الجغيبر أن حجم إنتاج قطاع الصناعات الغذائية القائم يبلغ 5 مليارات دينار، وتوفر عملياته الإنتاجية حوالي 40 % قيمة مضافة من إجمالي الإنتاج، والتي تسهم بما يقارب 5 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار إلى أن الغرفة تتابع سير العديد من السياسات الوطنية والتي تدعم عمل القطاع، وخاصة مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء ووزارة الزراعة وكافة الجهات ذات العلاقة في الإسراع بإنشاء نظام التتبع الوطني للمنتجات، بالإضافة إلى متابعة آخر مستجدات السياسة الصناعية ومبادرات رؤية التحديث الاقتصادي والتي وضعت القطاع ضمن محور الصناعات عالية القيمة.

ولفت الجغبير إلى أن الغرفة تعمل على تكثيف الجهود والبناء على ما عملت عليه نحو تقديم العديد من الخدمات والبرامج لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الأردنية، وتعميق المشاركة بالمعارض وإقامتها للتعريف بالصناعات المحلية والكفاءة والجودة التي تتمتع بها، هذا بالإضافة إلى المشاركة في منتديات رجال الأعمال وغيرها من اللقاءات التي تهدف إلى الربط بين الشركات الأردنية والشركات الموجودة في تلك الدول، لتوسعة القاعدة التصديرية والدخول إلى عدد أكبر من الأسواق.







