منتخب الكيك بوكسنج يبدأ مشواره في بطولة العالم للشباب

MENAFN - Alghad Newspaper) مهند جويلس

يبدأ المنتخب الوطني لرياضة "الكيك بوكسنج" اليوم، مشاركته في بطولة العالم للشباب المقامة في العاصمة المجرية بودابست، والتي تستمر حتى الأول من شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، بمشاركة واسعة من لاعبين يمثلون 69 دولة.



ويمثل المنتخب الوطني في البطولة 10 لاعبين بأسلوب "فل كونتاكت"، حيث يضم تحت 16 عاما، 5 لاعبين وهم: معتز عرباش (وزن تحت 42 كغم)، معاذ أبو عيدة (وزن تحت 48 كغم)، هاشم قرشاي (وزن تحت 51 كغم)، سامي الأخرس (وزن تحت 57 كغم)، وزيد الدبج (وزن تحت 60 كغم).



ويضم منتخب تحت 18 عاما، 5 لاعبين أيضا، وهم: عدي دعبس (وزن تحت 51 كغم)، زيد الشاويش (وزن تحت 57 كغم)، رائد عباس (وزن تحت 63 كغم)، موسى أبو ساكوت (وزن تحت 81 كغم)، وعبيدة بصبوص في وزن تحت 57 كغم بأسلوب k1.



ويترأس الوفد رئيس اتحاد الكيك بوكسنج رعد هارون، فيما يقود المنتخب المدرب عيسى أبو نصار، ويساعده في المهمة البطل السابق لمنتخب الكيك بوكسنج عدي أبو حصوة، حيث تم إجراء القرعة أمس، وتعرف اللاعبون على منافسيهم في مختلف الأدوار.



ويؤكد أبو نصار في معرض رده على استفسارات "الغد"، أن المنتخب الوطني استعد جيدا للبطولة بهدف المنافسة على المراكز المتقدمة، والحصول على الميداليات الملونة، مشيرا إلى أنه هناك فرصة وحظوظ قوية لعدد من اللاعبين في أوزان مختلفة للظفر بإنجاز في الاستحقاق العالمي.



وأضاف: "نعول على إمكانيات اللاعبين الشباب في هذه البطولة، ونأمل بأن نحقق النتائج الطيبة التي تعكس مدى تطور واهتمام اتحاد الكيك بوكسنج في الرياضة للوصول إلى مراكز متقدمة عالميا، وجميع اللاعبين على أهبة الاستعداد للمنافسة والتقدم في البطولة".



ولفت أبو نصار إلى أن الاتحاد يرغب باستمرار المشاركة في جميع البطولات سواء على الصعيد الآسيوي أو العالمي، من أجل اكتساب الخبرات وتحديدا للاعبين الشباب من خلال الاحتكاك واللعب أمام لاعبين عالميين وأصحاب إمكانية عالية.



وتابع: "كنا نأمل بأن يشارك أكبر عدد من اللاعبين نظرا لأن البطولة يوجد فيها أعمار مختلفة، إلا أن القدرة المالية للاتحاد لم تسمح بذلك، حيث شارك 7 لاعبين على نفقة الاتحاد، مقابل حصول 4 لاعبين على دعم مالي من خارج الاتحاد".