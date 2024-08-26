منتخب الكيك بوكسنج يبدأ مشواره في بطولة العالم للشباب

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
يبدأ المنتخب الوطني لرياضة "الكيك بوكسنج" اليوم، مشاركته في بطولة العالم للشباب المقامة في العاصمة المجرية بودابست، والتي تستمر حتى الأول من شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، بمشاركة واسعة من لاعبين يمثلون 69 دولة.
ويمثل المنتخب الوطني في البطولة 10 لاعبين بأسلوب "فل كونتاكت"، حيث يضم منتخب تحت 16 عاما، 5 لاعبين وهم: معتز عرباش (وزن تحت 42 كغم)، معاذ أبو عيدة (وزن تحت 48 كغم)، هاشم قرشاي (وزن تحت 51 كغم)، سامي الأخرس (وزن تحت 57 كغم)، وزيد الدبج (وزن تحت 60 كغم).
ويضم منتخب تحت 18 عاما، 5 لاعبين أيضا، وهم: عدي دعبس (وزن تحت 51 كغم)، زيد الشاويش (وزن تحت 57 كغم)، رائد عباس (وزن تحت 63 كغم)، موسى أبو ساكوت (وزن تحت 81 كغم)، وعبيدة بصبوص في وزن تحت 57 كغم بأسلوب k1.
ويترأس الوفد رئيس اتحاد الكيك بوكسنج رعد هارون، فيما يقود المنتخب المدرب عيسى أبو نصار، ويساعده في المهمة البطل السابق لمنتخب الكيك بوكسنج عدي أبو حصوة، حيث تم إجراء القرعة أمس، وتعرف اللاعبون على منافسيهم في مختلف الأدوار.
ويؤكد أبو نصار في معرض رده على استفسارات "الغد"، أن المنتخب الوطني استعد جيدا للبطولة بهدف المنافسة على المراكز المتقدمة، والحصول على الميداليات الملونة، مشيرا إلى أنه هناك فرصة وحظوظ قوية لعدد من اللاعبين في أوزان مختلفة للظفر بإنجاز في الاستحقاق العالمي.
وأضاف: "نعول على إمكانيات اللاعبين الشباب في هذه البطولة، ونأمل بأن نحقق النتائج الطيبة التي تعكس مدى تطور واهتمام اتحاد الكيك بوكسنج في الرياضة للوصول إلى مراكز متقدمة عالميا، وجميع اللاعبين على أهبة الاستعداد للمنافسة والتقدم في البطولة".
ولفت أبو نصار إلى أن الاتحاد يرغب باستمرار المشاركة في جميع البطولات سواء على الصعيد الآسيوي أو العالمي، من أجل اكتساب الخبرات وتحديدا للاعبين الشباب من خلال الاحتكاك واللعب أمام لاعبين عالميين وأصحاب إمكانية عالية.
وتابع: "كنا نأمل بأن يشارك أكبر عدد من اللاعبين نظرا لأن البطولة يوجد فيها أعمار مختلفة، إلا أن القدرة المالية للاتحاد لم تسمح بذلك، حيث شارك 7 لاعبين على نفقة الاتحاد، مقابل حصول 4 لاعبين على دعم مالي من خارج الاتحاد".
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