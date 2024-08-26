نصف مليون يورو.. لاعب مغربي يتبرع بتعويضات طرده لدعم أطفال غزة

وأوقف النادي الألماني اللاعب الهولندي المغربي الأصل بسبب منشور له على وسائل أظهر فيه دعمه للفلسطينيين في تشرين الأول الماضي، وهو الشهر الذي شهد اندلاع عملية "طوفان الأقصى"، وشن إسرائيل الحرب على قطاع غزة، وفسخ النادي عقد الغازي في الشهر التالي، بحسب رويترز.



محكمة ألمانية تنتقد إنهاء العقد

وحكمت محكمة ألمانية الشهر الماضي بأن إنهاء العقد لم يكون قانونياً، وكان عقد الغازي، الذي انتقل إلى فريق كارديف سيتي هذا الشهر، يمتد مع ماينتس حتى عام 2025.



وأمر الحكم الصادر عن محكمة العمل بمدينة ماينتس النادي بدفع أجر الغازي عن الأشهر التسعة الماضية، بإجمالي 1.7 مليون يورو (1.9 مليون دولار). وقال الغازي لصحيفة ذا أثليتيك إنه تلقى دفعة قدرها 1.5 مليون يورو من ماينتس فيما يتعلق بفصله.



رد الغازي على ماينتس بمنشورات على السوشيال ميديا

وكتب الغازي الجمعة على مواقع التواصل الاجتماعي "أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر ماينتس على أمرين، أولاً، على المبلغ الكبير، والذي سيتم استخدام 500 ألف يورو منه لتمويل مشاريع للأطفال في غزة.



آمل أن يجد ماينتس، على الرغم من محاولاته الفاشلة المتكررة لتجنب سداد المبلغ المستحق، العزاء في معرفته بأنه أسهم مالياً من خلالي في محاولة جعل الحياة أكثر احتمالاً بالنسبة لأطفال غزة. ثانياً، على محاولة إسكاتي، وهو ما جعل صوتي أعلى وأكثر وضوحاً من أجل المضطهدين في غزة".



وكان نادي ماينتس قد أنهى عقد الغازي، 29 عاماً في 3 تشرين الثاني الفائت، بعد منشور على موقع إنستغرام أعرب فيه عن دعمه للفلسطينيين.



وفي البداية قام ماينتس بإيقاف الغازي في تشرين الأول الماضي، مشيراً إلى أن اللاعب الدولي الهولندي اتخذ موقفاً "غير مقبول" بشأن الحرب، ثم أوقفوا القرار بعد بضعة أيام وذكروا أنه سيكون متاحاً للاختيار مرة أخرى بعد تلقيه "تحذيراً" وإظهار "الندم".



وكتب الغازي بعد ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي أنه لم "يندم" أو "ينأى بنفسه" عما قاله، وأنه يدافع عن "الإنسانية".



وقال ماينتس بعد ذلك في منشور قصير على وسائل التواصل الاجتماعي إنهم "فشلوا في الفهم وتفاجؤوا بتصريح الغازي على شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة به فيما يتعلق بالنادي"، ثم أنهى النادي عقده بعد يومين.



وبعد قرار ماينتس، قال الغازي عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "قف إلى جانب الحق، حتى لو كان ذلك يعني الوقوف بمفردك".



وانضم الغازي إلى ماينز قادماً من آيندهوفن في أيلول 2023 ووقع عقداً لمدة عامين مع النادي. وخاض لاعب أستون فيلا السابق ثلاث مباريات كبديل في الدوري الألماني قبل رحيله. وكالات

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