نصف مليون يورو.. لاعب مغربي يتبرع بتعويضات طرده لدعم أطفال غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تعهد أنور الغازي بتقديم 500 ألف يورو لدعم أطفال غزة، وهو ثلث المبلغ الذي حصل عليه من نادي ماينتس المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بعد فسخ عقده بصورة غير قانونية بسبب دعمه علانية للفلسطينيين في صراعهم مع إسرائيل.
وأوقف النادي الألماني اللاعب الهولندي المغربي الأصل بسبب منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي أظهر فيه دعمه للفلسطينيين في تشرين الأول الماضي، وهو الشهر الذي شهد اندلاع عملية "طوفان الأقصى"، وشن إسرائيل الحرب على قطاع غزة، وفسخ النادي عقد الغازي في الشهر التالي، بحسب رويترز.
محكمة ألمانية تنتقد إنهاء العقد
وحكمت محكمة ألمانية الشهر الماضي بأن إنهاء العقد لم يكون قانونياً، وكان عقد الغازي، الذي انتقل إلى فريق كارديف سيتي هذا الشهر، يمتد مع ماينتس حتى عام 2025.
وأمر الحكم الصادر عن محكمة العمل بمدينة ماينتس النادي بدفع أجر الغازي عن الأشهر التسعة الماضية، بإجمالي 1.7 مليون يورو (1.9 مليون دولار). وقال الغازي لصحيفة ذا أثليتيك إنه تلقى دفعة قدرها 1.5 مليون يورو من ماينتس فيما يتعلق بفصله.
رد الغازي على ماينتس بمنشورات على السوشيال ميديا
وكتب الغازي الجمعة على مواقع التواصل الاجتماعي "أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر ماينتس على أمرين، أولاً، على المبلغ الكبير، والذي سيتم استخدام 500 ألف يورو منه لتمويل مشاريع للأطفال في غزة.
آمل أن يجد ماينتس، على الرغم من محاولاته الفاشلة المتكررة لتجنب سداد المبلغ المستحق، العزاء في معرفته بأنه أسهم مالياً من خلالي في محاولة جعل الحياة أكثر احتمالاً بالنسبة لأطفال غزة. ثانياً، على محاولة إسكاتي، وهو ما جعل صوتي أعلى وأكثر وضوحاً من أجل المضطهدين في غزة".
وكان نادي ماينتس قد أنهى عقد الغازي، 29 عاماً في 3 تشرين الثاني الفائت، بعد منشور على موقع إنستغرام أعرب فيه عن دعمه للفلسطينيين.
وفي البداية قام ماينتس بإيقاف الغازي في تشرين الأول الماضي، مشيراً إلى أن اللاعب الدولي الهولندي اتخذ موقفاً "غير مقبول" بشأن الحرب، ثم أوقفوا القرار بعد بضعة أيام وذكروا أنه سيكون متاحاً للاختيار مرة أخرى بعد تلقيه "تحذيراً" وإظهار "الندم".
وكتب الغازي بعد ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي أنه لم "يندم" أو "ينأى بنفسه" عما قاله، وأنه يدافع عن "الإنسانية".
وقال ماينتس بعد ذلك في منشور قصير على وسائل التواصل الاجتماعي إنهم "فشلوا في الفهم وتفاجؤوا بتصريح الغازي على شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة به فيما يتعلق بالنادي"، ثم أنهى النادي عقده بعد يومين.
وبعد قرار ماينتس، قال الغازي عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "قف إلى جانب الحق، حتى لو كان ذلك يعني الوقوف بمفردك".
وانضم الغازي إلى ماينز قادماً من آيندهوفن في أيلول 2023 ووقع عقداً لمدة عامين مع النادي. وخاض لاعب أستون فيلا السابق ثلاث مباريات كبديل في الدوري الألماني قبل رحيله. وكالات
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