اختتام منافسات الدور الأول ببطولة اليوبيل الفضي في إربد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد
-اختتمت في محافظة إربد منافسات الدور الأول من بطولة اليوبيل الفضي لخماسيات كرة القدم
للشباب لعام 2024 على مستوى الألوية ، التي تنظمها وزارة الشباب وبحضور الحكام الإداريين في المحافظة ورؤساء البلديات ومدير الشباب وأعضاء اللامركزية وأبناء المجتمع المحلي بمشاركة 20 فريق يمثلون ألوية محافظة إربد .
واختتمت المنافسات بفوز فريق نادي الشباب حواره بلقب بطولة لواء قصبة إربد ، وفريق الأنصار كفر ابيل بطلا للواء الكورة ، وفريق البلد بطلا للواء بني كنانه ، وفريق الغربية صما بطلا للواء الطيبة ، والشباب العباكلة بطلا للواء الاغوار الشمالية، اما لواء الوسطية فكان الفوز لفريق القميم ، وفريق الكرامة بطلا للواء المزار الشمالي، اما في لواء بني عبيد فاز الفريق الكواسر ، وفي لواء الرمثا فريق السند وفريق التطوير كفريوبا في غرب إربد.
وتسلم كل من الفرق الفائزة الكأس والمداليات الذهبية والفضيه، لوصولهم وتأهيلهم لخوض مبارايات الأسبوع القادم على مستوى المحافظة.
وأشار مدير شباب محافظة إربد يحيى المومني إلى أن البطوله ستقام سنويا في سبيل البحث عن تحقيق الأهداف المرجوة.
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