Tuesday, 27 August 2024 01:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اختتام منافسات الدور الأول ببطولة اليوبيل الفضي في إربد

8/26/2024 3:14:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد -اختتمت في محافظة إربد منافسات الدور الأول من بطولة اليوبيل الفضي لخماسيات كرة القدم للشباب لعام 2024 على مستوى الألوية ، التي تنظمها وزارة الشباب وبحضور الحكام الإداريين في المحافظة ورؤساء البلديات ومدير الشباب وأعضاء اللامركزية وأبناء المجتمع المحلي بمشاركة 20 فريق يمثلون ألوية محافظة إربد .
واختتمت المنافسات بفوز فريق نادي الشباب حواره بلقب بطولة لواء قصبة إربد ، وفريق الأنصار كفر ابيل بطلا للواء الكورة ، وفريق البلد بطلا للواء بني كنانه ، وفريق الغربية صما بطلا للواء الطيبة ، والشباب العباكلة بطلا للواء الاغوار الشمالية، اما لواء الوسطية فكان الفوز لفريق القميم ، وفريق الكرامة بطلا للواء المزار الشمالي، اما في لواء بني عبيد فاز الفريق الكواسر ، وفي لواء الرمثا فريق السند وفريق التطوير كفريوبا في غرب إربد.
وتسلم كل من الفرق الفائزة الكأس والمداليات الذهبية والفضيه، لوصولهم وتأهيلهم لخوض مبارايات الأسبوع القادم على مستوى المحافظة.
وأشار مدير شباب محافظة إربد يحيى المومني إلى أن البطوله ستقام سنويا في سبيل البحث عن تحقيق الأهداف المرجوة.

MENAFN26082024000072011014ID1108602543

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث