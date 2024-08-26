تصريحات هامة لرونالدو عن موعد إنهاء مسيرته ووظيفته بعد الاعتزال

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استبعد أسطورة كرة القدم البرتغالية وهداف النصر السعودي كريستيانو رونالدو، أن يتجه للتدريبر بعد نهاية مسيرته الكروية التي باتت قريبة.
وأدلى رونالدو بحديث لصحيفة "آ بولا" (A BOLA) البرتغالية، اليوم الإثنين، قال خلاله إنه لا يري مستقبله يتجه نحو أن يصبح مدربا بعد اعتزال اللعب، مضيفا: "لا أرى مستقبلي يتجه إلى هناك (التدريب) بل أرى نفسي أفعل أشياء أخرى خارج كرة القدم، لكن اللّه وحده يعلم ما سيحصل في المستقبل".
وقال النجم الذي سيبلغ في فبراير المقبل عامه الأربعين: "النصر هو الفريق الذي أشعر فيه بالسعادة، وأشعر أنني بحالة جيدة معه."
ولم يكشف رونالدو عن موعد إنهاء مسيرته الكروية، ملمحا إلى أنه بإمكانه تقديم المزيد وأن أوان وضع حد لمشواره الأسطوري لم يحن بعد.
وفي معرض إجابته عن موعد اعتزاله اللعب مع المنتخب البرتغالي، رد اللاعب الذي يحمل الرقم القياسي في عدد المشاركات والأهداف الدولية: "أنا فخور جدًا بتمثيل ألوان منتخب بلادي، لقد كان ذلك بمثابة حلم".
وأضاف: "لهذا السبب، عندما أترك المنتخب الوطني، لن أخبر أحدًا قبل اتخاذ قراري، سيكون قرارًا عفويًا للغاية بالنسبة لي، ولكنه أيضًا قرار مدروس للغاية".
ويعد رونالدو صاحب الرقم القياسي لعدد المباريات والأهداف مع منتخب البرتغال وهو رقم قياسي عالمي برصيد 212 مباراة دولية و 130 هدفاً.
ولكن رونالدو لم يحقق أي لقب في السنوات الأخيرة مع المنتخب أو مع الأندية حيث خرج من بطولة أوروبا للأمم 2024 من ربع النهائي ولم يسجل أهدافا، كما عجز عن إحراز أي لقب مع النصر بعد انتقاله إلى الدوري السعودي في يناير 2023.
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