تصريحات هامة لرونالدو عن موعد إنهاء مسيرته ووظيفته بعد الاعتزال



وأدلى رونالدو بحديث لصحيفة "آ بولا" (A BOLA) البرتغالية، اليوم الإثنين، قال خلاله إنه لا يري مستقبله يتجه نحو أن يصبح مدربا بعد اعتزال اللعب، مضيفا: "لا أرى مستقبلي يتجه إلى هناك (التدريب) بل أرى نفسي أفعل أشياء أخرى خارج كرة القدم، لكن اللّه وحده يعلم ما سيحصل في المستقبل".



وقال النجم الذي سيبلغ في فبراير المقبل عامه الأربعين: "النصر هو الفريق الذي أشعر فيه بالسعادة، وأشعر أنني بحالة جيدة معه."

ولم يكشف رونالدو عن موعد إنهاء مسيرته الكروية، ملمحا إلى أنه بإمكانه تقديم المزيد وأن أوان وضع حد لمشواره الأسطوري لم يحن بعد.



وفي معرض إجابته عن موعد اعتزاله اللعب مع المنتخب البرتغالي، رد اللاعب الذي يحمل الرقم القياسي في عدد المشاركات والأهداف الدولية: "أنا فخور جدًا بتمثيل ألوان منتخب بلادي، لقد كان ذلك بمثابة حلم".



وأضاف: "لهذا السبب، عندما أترك المنتخب الوطني، لن أخبر أحدًا قبل اتخاذ قراري، سيكون قرارًا عفويًا للغاية بالنسبة لي، ولكنه أيضًا قرار مدروس للغاية".

ويعد رونالدو صاحب الرقم القياسي لعدد المباريات والأهداف مع منتخب البرتغال وهو رقم قياسي عالمي برصيد 212 مباراة دولية و 130 هدفاً.



ولكن رونالدو لم يحقق أي لقب في السنوات الأخيرة مع المنتخب أو مع الأندية حيث خرج من بطولة أوروبا للأمم 2024 من ربع النهائي ولم يسجل أهدافا، كما عجز عن إحراز أي لقب مع النصر بعد انتقاله إلى الدوري السعودي في يناير 2023.