مفاجأة.. نيمار عرض العودة إلى برشلونة في الميركاتو الحالي



وقالت الصحيفة، في تقرير لها، اليوم الاثنين، إن "نيمار عرض على برشلونة فرصة للعودة خلال سوق الانتقالات الصيفية، واستطلع البرازيلي مجددًا إمكانية العودة، لكن المدرب هانزي فليك، هو من رفض العرض، وفضل البحث عن خيارات أخرى في مركز الظهير الأيسر".



وأضاف التقرير: "في الأشهر التي بحث فيها برشلونة في السوق عن جناح أيسر، رأى نيمار فرصة للانضمام إلى النادي الكتالوني مجددًا، لكن هذا الخيار لم يؤخذ بعين الاعتبار منذ البداية؛ لأن المدرب الألماني لم يكن متحمسًا للفكرة، ولا يزال النادي الكتالوني يستكشف إمكانيات ضم مهاجم قادر على اللعب في مركز الجناح الأيسر".

وشدد التقرير: "من المؤكد أن نيمار لن يأتي، إذ حاول العودة إلى برشلونة بضع مرات منذ انضمامه إلى باريس سان جيرمان، وفي إحدى المرات، في صيف عام 2020، كان قريبًا جدًّا من العودة، إذ لم يكن يفصله عن ذلك سوى 20 مليون يورو، وكان برشلونة قريبًا جدًّا من التوصل إلى اتفاق مع سان جيرمان في صفقة تشمل عدة لاعبين، إذ عرض البارسا 110 ملايين يورو بالإضافة إلى توديبو وراكيتيتش وديمبلي على سبيل الإعارة، لكن باريس سان جيرمان طلب 130 مليون يورو".



وتابعت الصحيفة: "من المعروف أن الخيار الأول كان نيكو ويليامز، الذي واجه برشلونة يوم السبت في ملعب مونتغويك، وكان الجناح متحمسًا للانضمام، ولكن مع مرور الأيام التي قضاها في العطلة، بدأت حماسته تخفت، وتسبب موقف محيطه المؤيد لبقائه في أتلتيك بيلباو، بالإضافة إلى قلة الضمانات التي قدمها برشلونة بسبب مشاكله مع قواعد اللعب المالي النظيف، في النهاية بتراجع نيكو عن الانتقال للبارسا".

وأشارت: "بعد استبعاد خيار التعاقد مع جناح أتلتيك بيلباو، يواصل برشلونة البحث في السوق عن خيارات أخرى، وفي الوقت الحالي، يعتبر فيديريكو كييزا (26 عامًا) هو الخيار الأكثر واقعية، حيث استغنى عنه يوفنتوس، ولا يزال عقده مستمرًا لموسم واحد فقط، ويمكن للنادي الكتالوني إتمام الصفقة مقابل مبلغ يتراوح بين 10 و15 مليون يورو، وقد وافق اللاعب الإيطالي بالفعل على الانضمام إلى برشلونة، ولكن النادي الكتالوني لم يستبعد بعد خيارات أخرى مثل رافائيل لياو، وهو لاعب تتشابه خصائصه أكثر مع نيكو".



وتعرض نيمار لإصابة بقطع في الرباط الصليبي أثناء مشاركته مع منتخب البرازيل بعد أسابيع من انتقاله إلى الهلال قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي.



ويغيب قائد البرازيل منذ أكتوبر الماضي بسبب الإصابة، لكن الهلال نجح في الفوز بكل البطولات المحلية في الموسم الماضي، وبلغ الدور قبل النهائي لدوري أبطال آسيا قبل الخسارة من العين الإماراتي.



وإجمالا، لعب نيمار مع الهلال 5 مباريات فقط، سجل خلالها هدفًا واحدًا، وأسهم بـ3 تمريرات حاسمة.



وعلى مستوى الألقاب، تُوج نيمار برباعية مع الهلال هي كأس السوبر السعودي (لمرتين)، والدوري المحلي وكأس خادم الحرمين الشريفين.