Tuesday, 27 August 2024 01:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سر تجاهل كيم كارديشيان لـمبابي

8/26/2024 3:14:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أثارت زيارة الأمريكية كيم كارديشيان، نجمة تليفزيون الواقع، إلى ملعب "سانتياغو برنابيو" معقل ريال مدريد الإسباني جدلًا واسعًا خلال الساعات القليلة الماضية.


وظهرت كيم كارديشيان مع بعض نجوم ريال مدريد خلال زيارتها لملعب الفريق كما التقط صورًا تذكارية مع فلورنتينو بيريز رئيس النادي.


وأصدر نادي ريال مدريد بيانًا عن هذه الزيارة على النحو التالي "حضرت كيم كارداشيان مباراة بين ريال مدريد وريال بلد الوليد في سانتياغو برنابيو".


وأضاف البيان "في نهاية اللقاء، التقطت سيدة الأعمال والشخصية المؤثرة الأمريكية صورة تذكارية مع الرئيس فلورنتينو بيريز".

ولكن الأمر اللافت حرص كارديشيان على التقاط الصور التذكارية مع جود بيلينغهام نجم ريال مدريد بخلاف ظهور نجلها مع فينيسيوس جونيور في عدة لقطات.

كارديشيان تجاهلت تمامًا التقاط صور تذكارية مع الوافد الجديد الفرنسي كيليان مبابي، رغم أنه نجم الشباك حاليًا في ريال مدريد.


وفسر المتابعون الأمر بأنه يتوافق مع إعجاب كيم كارديشيان الشديد بموهبة بيلينغهام ومتابعتها له في الفترة الماضية.

ويبدو نفس الأمر متعلقًا بنجل كارديشيان أحد المعجبين بموهبة فينيسيوس جونيور، ويتابع مبارياته وأخباره بصفة مستمرة.



MENAFN26082024000072011014ID1108602540

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث