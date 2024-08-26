سر تجاهل كيم كارديشيان لـمبابي



وظهرت كيم كارديشيان مع بعض نجوم ريال مدريد خلال زيارتها لملعب الفريق كما التقط صورًا تذكارية مع فلورنتينو بيريز رئيس النادي.



وأصدر نادي ريال مدريد بيانًا عن هذه الزيارة على النحو التالي "حضرت كيم كارداشيان بين ريال مدريد وريال بلد الوليد في سانتياغو برنابيو".



وأضاف البيان "في نهاية اللقاء، التقطت سيدة الأعمال والشخصية المؤثرة الأمريكية صورة تذكارية مع الرئيس فلورنتينو بيريز".

ولكن الأمر اللافت حرص كارديشيان على التقاط الصور التذكارية مع جود بيلينغهام نجم ريال مدريد بخلاف ظهور نجلها مع فينيسيوس جونيور في عدة لقطات.

كارديشيان تجاهلت تمامًا التقاط صور تذكارية مع الوافد الجديد الفرنسي كيليان مبابي، رغم أنه نجم الشباك حاليًا في ريال مدريد.



وفسر المتابعون الأمر بأنه يتوافق مع إعجاب كيم كارديشيان الشديد بموهبة بيلينغهام ومتابعتها له في الفترة الماضية.

ويبدو نفس الأمر متعلقًا بنجل كارديشيان أحد المعجبين بموهبة فينيسيوس جونيور، ويتابع مبارياته وأخباره بصفة مستمرة.









