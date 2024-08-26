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وفاة إريكسون المدير الفني الأسبق لمنتخب إنجلترا

8/26/2024 3:14:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) توفي المدرب السويدي المخضرم، سفين غوران إريكسون، المدير الفني الأسبق لمنتخب إنجلترا يوم الاثنين عن عمر يناهز 76 عاما بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

وأصدرت عائلة المدرب السويدي بيانا صحافيا يقول "لقد توفي غوران إريكسون صباح اليوم في منزله، وهو محاط بأفراد عائلته".

وأوضح البيان أن أقرب المعزين هم ابنته لينا، وابنه يوهان، وكذلك زوجته أماندا وحفيدته سكاي إضافة إلى الأب سيفين وصديقته يانسيت، وكذلك شقيقه لارس إريك وزوجته غومونغ.

وشددت الأسرة على ضرورة احترام رغبتها في الحداد بخصوصية وعدم التواصل معهم، وأن تترك التعازي مع فتح باب التعازي والرسائل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمدرب السويدي الراحل.

وكافح سفين غوران إريكسون طويلا مع سرطان البنكرياس وظهر مؤخرا كمدير فني في مباراة ودية استعراضية بملعب أنفيلد معقل فريق ليفربول الإنجليزي.

وصنع المدرب السويدي الراحل شهرته خارج حدود بلاده حيث عمل مديرا فنيا لعدد من الأندية مثل بنفيكا البرتغالي، وروما ولاتسيو وفيورنتينا وسامبدوريا في إيطاليا، وليستر سيتي الإنجليزي وتنقل أيضا بين منتخبي المكسيك وكوت ديفوار.

وتبقى التجربة الأبرز في مسيرة إريكسون عمله مديرا فنيا لمنتخب إنجلترا بين عامي 2001 و2006، كما عمل مستشارا ومديرا رياضيا لعدد من الأندية والاتحادات.

وكانت آخر تجاربه التدريبية عندما عمل مديرا فنيا لمنتخب الفلبين لأشهر قليلة بين أواخر عام 2018 وأوائل 2019.

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