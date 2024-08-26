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برشلونة يعير فيتور روكي إلى ريال بيتيس

8/26/2024 3:14:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعار نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم الاثنين مهاجمه الشاب البرازيلي فيتور روكي، الذي لم يفرض نفسه بعد ستة أشهر له في كتالونيا إلى ريال بيتيس بنظام الإعارة.
وانضم مهاجم أتلتيكو باراناينسي السابق إلى برشلونة في يناير الفائت مقابل 30 مليون يورو يوليو 2023، بينما سجل الشاب (19 عاماً) هدفين في 16 مباراة مع النادي الكتالوني.

وأكد العملاق الكتالوني أن بيتيس لديه خيار شراء روكي الذي لم يحظ بإعجاب المدرب السابق تشافي هرنانديز والحالي هانسي فليك.

كما أعار برشلونة مدافعه الفرنسي كليمون لينغليه (29 عاما) إلى نادي العاصمة أتلتيكو حتى نهاية الموسم الحالي من دون خيار الشراء، بعدما سبق للفرنسي أن لعب في الموسمين الماضيين مع توتنهام وأستون فيلا الإنجليزيين على سبيل الإعارة أيضاً.

وخاض المدافع الدولي السابق (15 مباراة) 160 مباراة مع برشلونة منذ وصوله إلى النادي عام 2018.

وفشل برشلونة الذي يرزح تحت ضائقة مالية والقواعد المالية الصارمة لرابطة الدوري الإسباني في تسجيل لاعبه الجديد داني أولمو بطل أوروبا مع منتخب إسبانيا القادم من لايبزيغ الألماني.

وسمح برشلونة للاعب خط الوسط الألماني إلكاي غندوغان بالعودة إلى ناديه السابق مانشستر سيتي الإنجليزي الأسبوع الماضي.

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