أوجارتي يقترب من مانشستر يونايتد.. وروكي ينضم إلى بيتيس معارا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مدن - اقترب أحد اللاعبين البارزين في صفوف باريس سان جيرمان، من الانتقال إلى مانشستر يونايتد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ووفقا لشبكة "سكاي سبورتس"، فقد توصل مانشستر يونايتد
إلى اتفاق مبدئي مع باريس سان جيرمان، بشأن التعاقد مع لاعب
الوسط الأوروجوياني مانويل أوجارتي نظير 60 مليون يورو.
وأشارت إلى أنه سيتم الانتهاء من صفقة
أوجارتي، عندما ينضم سكوت ماكتوميناي لاعب وسط مانشستر يونايتد، إلى صفوف نابولي.
وأوضحت "إذا فشلت صفقة ماكتوميناي، ستتحول صيغة التعاقد مع أوجارتي إلى إعارة مع إلزامية الشراء في الصيف المقبل".
وخاض أوجارتي 37 مباراة
بقميص باريس سان جيرمان في مختلف البطولات، لكنه لم يهز الشباك، واكتفى بتقديم 3 تمريرات حاسمة.
روكي ينتقل معارا إلى بيتيس
أعار نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم أمس مهاجمه الشاب البرازيلي فيتور روكي الذي لم يفرض نفسه بعد ستة أشهر له في كاتالونيا، ومدافعه الفرنسي كليمان لانجليه إلى ريال بيتيس وأتلتيكو مدريد تباعا.
وانضم مهاجم أتلتيكو باراناينسي السابق إلى برشلونة في كانون الثاني (يناير) مقابل 33.5 مليون دولار بعدما وقّع النادي على الصفقة في تموز (يوليو) 2023.
وسجل روكي (19 عاما) هدفين في 16 مباراة بقميص "بلاوغرانا" في الموسم المنصرم، الذي فاز بلقبه غريمه التقليدي ريال مدريد.
وأفاد برشلونة في بيان "توصل ناديا برشلونة وريال بيتيس إلى اتفاق بشأن إعارة فيتور روكي حتى 30 حزيران (يونيو) 2025، مع خيار عام آخر".
وأكد العملاق الكاتالوني أن بيتيس لديه أيضا خيار شراء روكي.
كما أعار لانجليه (29 عاما) إلى نادي العاصمة أتلتيكو حتى نهاية الموسم الحالي من دون خيار الشراء، بعدما سبق للفرنسي أن لعب في الموسمين الماضيين مع توتنهام وأستون فيلا الانجليزيين على سبيل الاعارة ايضاً.
وخاض المدافع الدولي السابق (15 مباراة) 160 مباراة مع برشلونة منذ وصوله إلى النادي عام 2018.
وفشل برشلونة الذي يرزح تحت ضائقة مالية والقواعد المالية الصارمة لرابطة الدوري الإسباني، في تسجيل لاعبه الجديد داني أولمو بطل أوروبا مع منتخب "لا روخا" القادم من لايبزيغ الألماني.
وسمح برشلونة للاعب خط الوسط الألماني إلكاي جوندوجان بالعودة إلى ناديه السابق مانشستر سيتي الإنجليزي الأسبوع الماضي، في حين يأمل مدربه الجديد الألماني هانزي فليك في أن يمنح ذلك النادي مساحة كافية لتسجيل أولمو، لكن صانع الألعاب لم يكن متاحا في الفوز على أتلتيك بلباو 2-1 ضمن منافسات المرحلة الثانية السبت.
ويحتل برشلونة المركز الثاني في "لا ليجا" بالعلامة الكاملة (6 نقاط) بفارق الأهداف عن سلتا فيغو المتصدر مع بداية الموسم الجديد.
جونزاليس إلى يوفنتوس
تعاقد يوفنتوس مع الجناح الأرجنتيني نيكولاس جونزاليس قادما من فيورنتينا أول من أمس، مقابل 42.5 مليون دولار أميركي، ليواصل عملاق تورينو تعزيز تشكيلته تحت قيادة مدربه الجديد تياجو موتا.
وقال يوفنتوس في بيان إن جونزاليس سينضم على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مقابل 8.9 مليون دولار أميركي مع التزام بالشراء مقابل 27.9 مليونا، بالإضافة إلى مكافآت بقيمة 5.6 ملايين "بشرط تحقيق أهداف رياضية معينة".
وأضاف يوفنتوس "نظرا لاحتمالية كبيرة لتحقيق الشروط المذكورة أعلاه... فإن هذه الصفقة تعتبر تعاقدا نهائيا اعتبارا من اليوم مقابل مبلغ إجمالي قدره 36.9 مليون يورو".
وينتقل ابن الـ26 عاما إلى صفوف "السيدة العجوز" بعد ثلاثة أعوام قضاها في فيورنتينا، حيث حلّ معه وصيفا لمسابقة كونفرنس ليج في الموسمين الأخيرين وكذلك في كأس إيطاليا 2023، وسجل بقميصه 28 هدفا في جميع المسابقات، منها 12 هدفا في الدوري المحلي الموسم الماضي.
خاض جونزاليس 39 مباراة مع منتخب بلاده، مسجلا خمسة أهداف وأسهم في فوز "ألبيسيليستي" بلقب النسختين الأخيرتين من مسابقة كوبا أميركا.
وخاض يوفنتوس مباراة صعبة أمام فيرونا أمس، لكن من المرجح أن يخوض جونزاليس مباراته الأولى بقميص فريقه الجديد الأسبوع المقبل أمام ضيفه روما.
ومن المفترض أن يكون يوفنتوس قد أتم أيضا حتى ذاك الحين تعاقده مع الجناح البرتغالي فرانسيسكو كونسيساو من بورتو بصفقة إعارة لموسم واحد مقابل 9 ملايين يورو حسب تقارير صحافية.
وسبق أن ضمّ يوفنتوس كلا من البرازيلي دوجلاس لويز والفرنسي كيفرين تورام في سوق الانتقالات الصيفي، ويسعى أيضا بقوة لضمّ نجم أتالانتا الهولندي تون كوبماينرس.
كوستا ينضم إلى سيدني
انضم الجناح البرازيلي دوجلاس كوستا إلى نادي سيدني أف سي في صفقة لمدة عامين، وفقا لما أعلن أمس الإثنين رابع الدوري الأسترالي لكرة القدم في الموسم المنصرم.
وسيشكّل كوستا (33 عاما) الذي لعب إلى جانب البرتغالي كريستيانو رونالدو في يوفنتوس الإيطالي وفاز بثلاثة ألقاب في "الكالتشيو"، إضافة مهمة لنادي سيدني أف سي قبل انطلاق الموسم الجديد في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
وقال كوستا في بيان "كنت جزءا من بعض الأندية الرائعة طوال مسيرتي، وفزت بالعديد من الألقاب، وقد أتيت إلى سيدني أف سي للفوز بالمزيد".
وتابع "كرة القدم تجري في دمي، وقد أتيت إلى أستراليا لرفع مستوى اللعبة في هذا البلد، وإمتاع الجماهير الرياضية المتحمسة، وجلب الألقاب إلى سيدني أف سي".
وتمكن كوستا، المتوّج بـ 24 لقبا في مسيرته، من بينها مونديال الأندية عام 2020 مع بايرن ميونيخ الألماني، من الانضمام إلى سيدني بعدما حرره فريقه السابق فلومينينسي.
ويتضمن سجل كوستا الفوز بـ 5 ألقاب للدوري الأوكراني تواليا مع شاختار دونتسك، قبل أن ينضم إلى عملاق بافاريا عام 2015، حيث احرز في صفوفه لقب "بوندسليغا" ثلاث مرات.
وانتقل إلى يوفنتوس العام 2017، على سبيل الاعارة بداية، ودافع عن قميص عملاق إيطاليا حتى 2022. كما خاض 31 مباراة دولية مع منتخب بلاده، وشارك في مونديال روسيا العام 2018.
من ناحيته، قال سكوت بارلو رئيس نادي سيدني أف سي "نحن سعداء للغاية بإحضار نجم كأس العالم البرازيلي دوجلاس كوستا إلى نادي سيدني أف سي والدوري الأسترالي".
وتابع "إنه أحد أبرز لاعبي كرة القدم الذين لعبوا على الإطلاق كرة القدم. ستكون أنظار عالم كرة القدم على نادي سيدني أف سي والدوري الأسترالي هذا الموسم".
يتمتع كوستا أيضا بحضور كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك ستة ملايين متابع على إنستغرام.
وكان سيدني أف سي أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع في الدوري المكوّن من 12 فريقا والذي أحرز لقبه سنترال كوست مارينرز أف سي.
موكوكو يقترب من نيس
اقترب يوسف موكوكو مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني من الانتقال إلى صفوف نيس الفرنسي.
وذكرت تقارير فرنسية منها صحيفة "ليكيب" الرياضية أن موكوكو توصل إلى اتفاق مع النادي الفرنسي لكن الناديين لم يحسما الصفقة بعد.
وأوضحت التقارير أن موكوكو البالغ من العمر 19 عاما سينضم إلى نيس على سبيل الإعارة لمدة موسم، مع خيار الانتقال بشكل نهائي لاحقا.
وأصبح موكوكو أصغر لاعب في التاريخ يشارك في الدوري الألماني، وذلك بظهوره في اليوم التالي لعيد ميلاده السادس عشر في عام 2020.
ولعب موكوكو مباراتين دوليتين مع منتخب ألمانيا لكنه شارك على فترات متباعدة مع دورتموند، وغاب عن أول مباراتين للفريق هذا الموسم. -(وكالات)
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