Tuesday, 27 August 2024 01:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أوجارتي يقترب من مانشستر يونايتد.. وروكي ينضم إلى بيتيس معارا

8/26/2024 3:14:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن - اقترب أحد اللاعبين البارزين في صفوف باريس سان جيرمان، من الانتقال إلى مانشستر يونايتد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ووفقا لشبكة "سكاي سبورتس"، فقد توصل مانشستر يونايتد إلى اتفاق مبدئي مع باريس سان جيرمان، بشأن التعاقد مع لاعب الوسط الأوروجوياني مانويل أوجارتي نظير 60 مليون يورو.
وأشارت إلى أنه سيتم الانتهاء من صفقة أوجارتي، عندما ينضم سكوت ماكتوميناي لاعب وسط مانشستر يونايتد، إلى صفوف نابولي.
وأوضحت "إذا فشلت صفقة ماكتوميناي، ستتحول صيغة التعاقد مع أوجارتي إلى إعارة مع إلزامية الشراء في الصيف المقبل".
وخاض أوجارتي 37 مباراة بقميص باريس سان جيرمان في مختلف البطولات، لكنه لم يهز الشباك، واكتفى بتقديم 3 تمريرات حاسمة.
روكي ينتقل معارا إلى بيتيس
أعار نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم أمس مهاجمه الشاب البرازيلي فيتور روكي الذي لم يفرض نفسه بعد ستة أشهر له في كاتالونيا، ومدافعه الفرنسي كليمان لانجليه إلى ريال بيتيس وأتلتيكو مدريد تباعا.
وانضم مهاجم أتلتيكو باراناينسي السابق إلى برشلونة في كانون الثاني (يناير) مقابل 33.5 مليون دولار بعدما وقّع النادي على الصفقة في تموز (يوليو) 2023.
وسجل روكي (19 عاما) هدفين في 16 مباراة بقميص "بلاوغرانا" في الموسم المنصرم، الذي فاز بلقبه غريمه التقليدي ريال مدريد.
وأفاد برشلونة في بيان "توصل ناديا برشلونة وريال بيتيس إلى اتفاق بشأن إعارة فيتور روكي حتى 30 حزيران (يونيو) 2025، مع خيار عام آخر".
وأكد العملاق الكاتالوني أن بيتيس لديه أيضا خيار شراء روكي.
كما أعار لانجليه (29 عاما) إلى نادي العاصمة أتلتيكو حتى نهاية الموسم الحالي من دون خيار الشراء، بعدما سبق للفرنسي أن لعب في الموسمين الماضيين مع توتنهام وأستون فيلا الانجليزيين على سبيل الاعارة ايضاً.
وخاض المدافع الدولي السابق (15 مباراة) 160 مباراة مع برشلونة منذ وصوله إلى النادي عام 2018.
وفشل برشلونة الذي يرزح تحت ضائقة مالية والقواعد المالية الصارمة لرابطة الدوري الإسباني، في تسجيل لاعبه الجديد داني أولمو بطل أوروبا مع منتخب "لا روخا" القادم من لايبزيغ الألماني.
وسمح برشلونة للاعب خط الوسط الألماني إلكاي جوندوجان بالعودة إلى ناديه السابق مانشستر سيتي الإنجليزي الأسبوع الماضي، في حين يأمل مدربه الجديد الألماني هانزي فليك في أن يمنح ذلك النادي مساحة كافية لتسجيل أولمو، لكن صانع الألعاب لم يكن متاحا في الفوز على أتلتيك بلباو 2-1 ضمن منافسات المرحلة الثانية السبت.
ويحتل برشلونة المركز الثاني في "لا ليجا" بالعلامة الكاملة (6 نقاط) بفارق الأهداف عن سلتا فيغو المتصدر مع بداية الموسم الجديد.
جونزاليس إلى يوفنتوس
تعاقد يوفنتوس مع الجناح الأرجنتيني نيكولاس جونزاليس قادما من فيورنتينا أول من أمس، مقابل 42.5 مليون دولار أميركي، ليواصل عملاق تورينو تعزيز تشكيلته تحت قيادة مدربه الجديد تياجو موتا.
وقال يوفنتوس في بيان إن جونزاليس سينضم على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مقابل 8.9 مليون دولار أميركي مع التزام بالشراء مقابل 27.9 مليونا، بالإضافة إلى مكافآت بقيمة 5.6 ملايين "بشرط تحقيق أهداف رياضية معينة".
وأضاف يوفنتوس "نظرا لاحتمالية كبيرة لتحقيق الشروط المذكورة أعلاه... فإن هذه الصفقة تعتبر تعاقدا نهائيا اعتبارا من اليوم مقابل مبلغ إجمالي قدره 36.9 مليون يورو".
وينتقل ابن الـ26 عاما إلى صفوف "السيدة العجوز" بعد ثلاثة أعوام قضاها في فيورنتينا، حيث حلّ معه وصيفا لمسابقة كونفرنس ليج في الموسمين الأخيرين وكذلك في كأس إيطاليا 2023، وسجل بقميصه 28 هدفا في جميع المسابقات، منها 12 هدفا في الدوري المحلي الموسم الماضي.
خاض جونزاليس 39 مباراة مع منتخب بلاده، مسجلا خمسة أهداف وأسهم في فوز "ألبيسيليستي" بلقب النسختين الأخيرتين من مسابقة كوبا أميركا.
وخاض يوفنتوس مباراة صعبة أمام فيرونا أمس، لكن من المرجح أن يخوض جونزاليس مباراته الأولى بقميص فريقه الجديد الأسبوع المقبل أمام ضيفه روما.
ومن المفترض أن يكون يوفنتوس قد أتم أيضا حتى ذاك الحين تعاقده مع الجناح البرتغالي فرانسيسكو كونسيساو من بورتو بصفقة إعارة لموسم واحد مقابل 9 ملايين يورو حسب تقارير صحافية.
وسبق أن ضمّ يوفنتوس كلا من البرازيلي دوجلاس لويز والفرنسي كيفرين تورام في سوق الانتقالات الصيفي، ويسعى أيضا بقوة لضمّ نجم أتالانتا الهولندي تون كوبماينرس.
كوستا ينضم إلى سيدني
انضم الجناح البرازيلي دوجلاس كوستا إلى نادي سيدني أف سي في صفقة لمدة عامين، وفقا لما أعلن أمس الإثنين رابع الدوري الأسترالي لكرة القدم في الموسم المنصرم.
وسيشكّل كوستا (33 عاما) الذي لعب إلى جانب البرتغالي كريستيانو رونالدو في يوفنتوس الإيطالي وفاز بثلاثة ألقاب في "الكالتشيو"، إضافة مهمة لنادي سيدني أف سي قبل انطلاق الموسم الجديد في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
وقال كوستا في بيان "كنت جزءا من بعض الأندية الرائعة طوال مسيرتي، وفزت بالعديد من الألقاب، وقد أتيت إلى سيدني أف سي للفوز بالمزيد".
وتابع "كرة القدم تجري في دمي، وقد أتيت إلى أستراليا لرفع مستوى اللعبة في هذا البلد، وإمتاع الجماهير الرياضية المتحمسة، وجلب الألقاب إلى سيدني أف سي".
وتمكن كوستا، المتوّج بـ 24 لقبا في مسيرته، من بينها مونديال الأندية عام 2020 مع بايرن ميونيخ الألماني، من الانضمام إلى سيدني بعدما حرره فريقه السابق فلومينينسي.
ويتضمن سجل كوستا الفوز بـ 5 ألقاب للدوري الأوكراني تواليا مع شاختار دونتسك، قبل أن ينضم إلى عملاق بافاريا عام 2015، حيث احرز في صفوفه لقب "بوندسليغا" ثلاث مرات.
وانتقل إلى يوفنتوس العام 2017، على سبيل الاعارة بداية، ودافع عن قميص عملاق إيطاليا حتى 2022. كما خاض 31 مباراة دولية مع منتخب بلاده، وشارك في مونديال روسيا العام 2018.
من ناحيته، قال سكوت بارلو رئيس نادي سيدني أف سي "نحن سعداء للغاية بإحضار نجم كأس العالم البرازيلي دوجلاس كوستا إلى نادي سيدني أف سي والدوري الأسترالي".
وتابع "إنه أحد أبرز لاعبي كرة القدم الذين لعبوا على الإطلاق كرة القدم. ستكون أنظار عالم كرة القدم على نادي سيدني أف سي والدوري الأسترالي هذا الموسم".
يتمتع كوستا أيضا بحضور كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك ستة ملايين متابع على إنستغرام.
وكان سيدني أف سي أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع في الدوري المكوّن من 12 فريقا والذي أحرز لقبه سنترال كوست مارينرز أف سي.
موكوكو يقترب من نيس
اقترب يوسف موكوكو مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني من الانتقال إلى صفوف نيس الفرنسي.
وذكرت تقارير فرنسية منها صحيفة "ليكيب" الرياضية أن موكوكو توصل إلى اتفاق مع النادي الفرنسي لكن الناديين لم يحسما الصفقة بعد.
وأوضحت التقارير أن موكوكو البالغ من العمر 19 عاما سينضم إلى نيس على سبيل الإعارة لمدة موسم، مع خيار الانتقال بشكل نهائي لاحقا.
وأصبح موكوكو أصغر لاعب في التاريخ يشارك في الدوري الألماني، وذلك بظهوره في اليوم التالي لعيد ميلاده السادس عشر في عام 2020.
ولعب موكوكو مباراتين دوليتين مع منتخب ألمانيا لكنه شارك على فترات متباعدة مع دورتموند، وغاب عن أول مباراتين للفريق هذا الموسم. -(وكالات)

MENAFN26082024000072011014ID1108602537

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث