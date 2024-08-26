فريق الاتحاد للسيدات يكشف عن قائمته الآسيوية ويستعد لمواجهة ليون

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
عمان- كشف نادي الاتحاد عن قائمة الفريق النسوي لكرة القدم
المشارك في الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا للسيدات بنسختها الأولى، في مباريات
المجموعة الثانية التي يستضيفها ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء وتستمر حتى 31 من الشهر الحالي.
وضمت القائمة الذي أعلن عنها المدرب البحريني خالد الحربان 20 لاعبة، وهن: شرين الشلبي، سيرين احريبي، ساجدة عيسى، تقى غازي، أسيل مراد، حورية عفاق، العنود غازي، نور أحمد، تسنيم اسليم، كندا التيتي، لمار الشلبي، زينب قندوسي، زينة حازم، إيناس الجماعين، لين البطوش، لينا الصاحب، روزبهان فريج، جنة معتوق، بن زيان فاطمة وميساء جبارة.
ويبدأ الاتحاد مشواره غدا بمواجهة ليون سيتي سايلرز السنغافوري عند الساعة السابعة مساء، فيما يقابل أوديشا الهندي يوم السبت المقبل، علما بأن فريقا واحدا يتأهل للنهائيات الآسيوية، فيما أقيمت أول من أمس أول مباريات هذه المجموعة، وشهدت فوز أوديشا على ليون بأربعة أهداف لهدف.
ويتطلب من الاتحاد تسجيل الفوز في أول مبارياته غدا من أجل قطع خطوة مهمة نحو التأهل، ومحاولة الفوز بفارق أهداف أكبر من الفوز الذي حققه أوديشا على المنافس ذاته، تحسبا للجوء لفارق الأهداف في حال التعادل بالنقاط مع ختام المنافسات.
ورصد الجهاز الفني لفريق الاتحاد بقيادة الحربان مباراة الفريقين أول من أمس، ووضع النقاط على الحروف من خلال معرفة إمكانيات الفريقين قبل مواجهتهما في الأيام المقبلة، أملا باختيار أفضل طريقة وعناصر تتمكن من تسجيل الفوز وخطف بطاقة التأهل للأدوار الرئيسية.
وسيلعب الاتحاد حال تأهله للنهائيات في المجموعة الثالثة مع كل من: أوراوا ريد دايموندز الياباني، هو تشي منه الفيتنامي (المستضيف)، وتايتشونج بلو وايل من الصين تايبيه، حيث ستقام المباريات من 6 إلى 12 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، بنظام التجمع وعبر الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، على أن يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من بين المجموعات الثلاث، وأفضل فريقين يحتلان المركز الثالث للدور ربع النهائي، والمقرر إقامته في شهر آذار (مارس) من العام المقبل.
ويقدم الاتحاد مستويات مميزة في دوري المحترفات، حيث ضمن مؤخرا الحصول على اللقب للموسم الثاني على التوالي، بعد فوزه في جميع المباريات التي خاضها وعددها 12 مباراة، إذ سجل الفريق 56 هدفا مقابل استقباله هدفين فقط.
ويمتلك الاتحاد طموحا كبيرا وآمالا مرتفعة في مرحلته المقبلة تحت قيادة الحربان، ولا سيما بعد المستويات المميزة للفريق على الصعيد المحلي، علما بأنه يشارك في التصفيات الآسيوية باعتباره بطلا لدوري المحترفات بالنسخة الماضية، كما سيشارك في بطولة غرب آسيا المقبلة في السعودية.
وتعد المهاجمة الجزائرية بن زيان فاطمة أبرز لاعبات الفريق، حيث تحتل صدارة الهدافات في الدوري المحلي بعد تسجيلها 23 هدفا من أصل 12 مباراة، ويعول الفريق على اللاعبة البالغة من العمر 38 عاما في قيادة الاتحاد نحو دور المجموعات بأهدافها الحاسمة وخبراتها الكبيرة.
ويواصل الفريق تدريباته تحضيرا لمواجهة ليون بعد دخوله بالمعسكر أول من أمس، علما بأنه خاض لقاء وديا الأسبوع الماضي مع فريق توت عنخ أمون المصري وخسر بهدفين لهدف.
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