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فريق الاتحاد للسيدات يكشف عن قائمته الآسيوية ويستعد لمواجهة ليون

8/26/2024 3:14:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان- كشف نادي الاتحاد عن قائمة الفريق النسوي لكرة القدم المشارك في الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا للسيدات بنسختها الأولى، في مباريات المجموعة الثانية التي يستضيفها ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء وتستمر حتى 31 من الشهر الحالي.
وضمت القائمة الذي أعلن عنها المدرب البحريني خالد الحربان 20 لاعبة، وهن: شرين الشلبي، سيرين احريبي، ساجدة عيسى، تقى غازي، أسيل مراد، حورية عفاق، العنود غازي، نور أحمد، تسنيم اسليم، كندا التيتي، لمار الشلبي، زينب قندوسي، زينة حازم، إيناس الجماعين، لين البطوش، لينا الصاحب، روزبهان فريج، جنة معتوق، بن زيان فاطمة وميساء جبارة.
ويبدأ الاتحاد مشواره غدا بمواجهة ليون سيتي سايلرز السنغافوري عند الساعة السابعة مساء، فيما يقابل أوديشا الهندي يوم السبت المقبل، علما بأن فريقا واحدا يتأهل للنهائيات الآسيوية، فيما أقيمت أول من أمس أول مباريات هذه المجموعة، وشهدت فوز أوديشا على ليون بأربعة أهداف لهدف.
ويتطلب من الاتحاد تسجيل الفوز في أول مبارياته غدا من أجل قطع خطوة مهمة نحو التأهل، ومحاولة الفوز بفارق أهداف أكبر من الفوز الذي حققه أوديشا على المنافس ذاته، تحسبا للجوء لفارق الأهداف في حال التعادل بالنقاط مع ختام المنافسات.
ورصد الجهاز الفني لفريق الاتحاد بقيادة الحربان مباراة الفريقين أول من أمس، ووضع النقاط على الحروف من خلال معرفة إمكانيات الفريقين قبل مواجهتهما في الأيام المقبلة، أملا باختيار أفضل طريقة وعناصر تتمكن من تسجيل الفوز وخطف بطاقة التأهل للأدوار الرئيسية.
وسيلعب الاتحاد حال تأهله للنهائيات في المجموعة الثالثة مع كل من: أوراوا ريد دايموندز الياباني، هو تشي منه الفيتنامي (المستضيف)، وتايتشونج بلو وايل من الصين تايبيه، حيث ستقام المباريات من 6 إلى 12 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، بنظام التجمع وعبر الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، على أن يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من بين المجموعات الثلاث، وأفضل فريقين يحتلان المركز الثالث للدور ربع النهائي، والمقرر إقامته في شهر آذار (مارس) من العام المقبل.
ويقدم الاتحاد مستويات مميزة في دوري المحترفات، حيث ضمن مؤخرا الحصول على اللقب للموسم الثاني على التوالي، بعد فوزه في جميع المباريات التي خاضها وعددها 12 مباراة، إذ سجل الفريق 56 هدفا مقابل استقباله هدفين فقط.
ويمتلك الاتحاد طموحا كبيرا وآمالا مرتفعة في مرحلته المقبلة تحت قيادة الحربان، ولا سيما بعد المستويات المميزة للفريق على الصعيد المحلي، علما بأنه يشارك في التصفيات الآسيوية باعتباره بطلا لدوري المحترفات بالنسخة الماضية، كما سيشارك في بطولة غرب آسيا المقبلة في السعودية.
وتعد المهاجمة الجزائرية بن زيان فاطمة أبرز لاعبات الفريق، حيث تحتل صدارة الهدافات في الدوري المحلي بعد تسجيلها 23 هدفا من أصل 12 مباراة، ويعول الفريق على اللاعبة البالغة من العمر 38 عاما في قيادة الاتحاد نحو دور المجموعات بأهدافها الحاسمة وخبراتها الكبيرة.
ويواصل الفريق تدريباته تحضيرا لمواجهة ليون بعد دخوله بالمعسكر أول من أمس، علما بأنه خاض لقاء وديا الأسبوع الماضي مع فريق توت عنخ أمون المصري وخسر بهدفين لهدف.

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