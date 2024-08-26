محاولات لتأمين طائرة خاصة لـالنشامى إلى ماليزيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد الخطاطبة
عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.
محاولات لتأمين طائرة خاصة لرحلة "النشامى" إلى ماليزيا
ما تزال محاولات اتحاد كرة القدم متواصلة، أملا في تأمين طائرة خاصة للمنتخب الوطني في رحلته إلى ماليزيا، لملاقاة المنتخب الفلسطيني الشقيق، في مباراة ضمن منافسات تصفيات الدور الحاسم، المؤهلة إلى مونديال 2026.
ويسعى اتحاد الكرة لتأمين طائرة خاصة، لضمان سفر مريح للاعبين الذين يخوضون مباراة أمام الكويت في عمان يوم 5 من الشهر المقبل، قبل أن يطيروا مباشرة إلى ماليزيا لملاقاة منتخب فلسطين يوم 10 من الشهر نفسه، الأمر الذي يعرضهم للإرهاق في حال السفر بالطيران الاعتيادي.
وغاب القطاع الخاص عن دعم المنتخب بطائرة خاصة إلى ماليزيا، ما فرض على الاتحاد التكفل بهذه الرحلة التي ستكلف صندوق الاتحاد أكثر من 150 ألف دينار.
وكان عضو اتحاد الكرة وائل شقيرات، تكفل بطائرة خاصة للمنتخب في رحلته إلى كوريا الجنوبية لملاقاة منتخبها لاحقا، في تصفيات الدور الحاسم.
يشار إلى أن انفعالات البعض في القطاع الخاص وحماسهم ووعودهم بالدعم، بعد فوز المنتخب الوطني بلقب وصيف آسيا في قطر، كانت مجرد "فزعة" بعد أن غاب القطاع الخاص عن دعم المنتخب، الأمر الذي فتح باب دعوات عشاق "النشامى" لرجال الأعمال بتوفير أقصى درجات الدعم للمنتخب في هذه المرحلة الكفيلة بإحداث انقلاب إيجابي في الكرة الأردنية في حال التأهل للمونديال.
سمير ينتظر 35 ألف دولار من الوحدات
يترقب نجم الكرة الأردنية أحمد سمير، الحصول على مبلغ 35 ألف دولار من نادي الوحدات، وهو المبلغ المتبقي للاعب، بعد فسخ عقده مع النادي.
وكان سمير طلب، بداية الموسم الكروي الحالي، فسخ عقده مع الوحدات، بسبب حالة الإحباط التي يعيشها من أوضاع كرة القدم الأردنية، ليأتي رد الوحدات بالإيجاب، حيث قام اللاعب بالتنازل عن 10 آلاف دولار من حقوقه المالية، بانتظار ما تبقى من مبلغ والذي يصل تقريبا إلى 35 ألفا.
وأكد أحمد سمير، في حديثه لـ"الغد"، ترقب الحصول على مستحقاته المالية من الوحدات، والبالغة 35 ألف دولار، متمنيا أن يحصل على حقوقه بشكل طبيعي، مشيرا إلى أنه تنازل عن حوالي 10 آلاف دولار من حقوقه المالية عند فسخ العقد.
وكشف اللاعب عن تلقيه عروضا عدة من أندية بدوري المحترفين، رغم إعلانه اعتزال اللعب، مشيرا إلى أنه متمسك بالاعتزال الذي جاء احتجاجا على الأوضاع السيئة التي تعيشها كرة القدم الأردنية، العامرة بالكثير من التفاصيل السلبية التي لا مجال للحديث عنها الآن.
ألفا دينار تذكرة "سكاي بوكس" في مباراة الكويت
حدد اتحاد كرة القدم، مبلغ ألفي دينار، ثمنا لتذكرة غرفة "سكاي بوكس" في ستاد عمان، خلال مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم أمام نظيره الكويتي، التي تجري يوم 5 من الشهر المقبل في مستهل مشوار النشامى في تصفيات الدور الحاسم المؤهلة إلى مونديال 2026.
وتتسع الغرفة لعشرة أشخاص، وتشتمل على مقاعد مريحة، وخدمات يفترض أن تكون مثالية.
الاتحاد أيضا خصص غرفة "سكاي بوكس" ثانية بمبلغ ألف دينار، وتتسع لخمسة أشخاص، خلال مباراة الأردن والكويت.
وينتظر أن ينجح اتحاد الكرة في تسويق هاتين الغرفتين خلال المباراة المقبلة، حيث سبق وأن نجح في تسويق "سكاي بوكس" خلال مباريات سابقة مثل مواجهة إسبانيا وديا، ومباراة باكستان بتصفيات المونديال.
يشار إلى أن التوقعات ترجح حضورا جماهيريا كبيرا لمباريات المنتخب البيتية التي تقام على ستاد عمان الدولي، في ظل حماس الجمهور لرؤية فريقه ينافس على الوصول للمونديال.
داعمون مستعدون لدفع تكاليف إبعاد المدرب
أعلن داعمون لأحد أندية المحترفين لكرة القدم، استعدادهم لدفع تكاليف الشرط الجزائي لإبعاد المدير الفني لفريق الكرة، في حال ارتأت الإدارة إجراء تغييرات في الجهاز الفني.
وخاطب الداعمون الإدارة للاستفسار فيما إذا كان الشرط الجزائي هو العائق في إجراء تغييرات على الجهاز الفني، مبدين استعدادهم للتكفل بهذا الشرط في حال قررت الإدارة ذلك.
ووفق المعلومات، فإن الإدارة رفضت الموضوع في بادئ الأمر، ولكنها عادت في اليوم التالي للحديث مع الداعمين بهذا الشأن، بانتظار الاتفاق على قرار نهائي.
لاعبون في كفرسوم يتظلمون ويطالبون بحقوقهم
طالب عدد من اللاعبين السابقين في فريق كفرسوم، اتحاد كرة القدم، بضرورة إنصافهم، من خلال منحهم مستحقاتهم المالية المترتبة على النادي، أو تطبيق التعليمات لإجبار كفرسوم على صرف المستحقات المالية المتأخرة منذ حوالي 5 أعوام.
وقال اللاعب مأمون الثعلبي، في اتصال مع "الغد" أمس، إنه قدم شكوى ضد كفرسوم العام 2019، وتم الحكم لصالحه العام 2021، ولكنه لغاية الآن لم يحصل على المستحقات، بسبب عدم تطبيق الحكم من قبل النادي، الأمر الذي يحتم على اتحاد الكرة معاقبة النادي بخصم النقاط أو التهبط وفق التعليمات.
وأضاف "أنا أتحدث باسم عدد كبير من اللاعبين الذين منحوني شرف الحديث بأسمائهم، لنقل حقيقة معاناتهم التي مضى عليها أعوام كثيرة"، مطالبا الاتحاد بتطبيق التعليمات فقط.
وقال "اتحاد الكرة بادر بحرمان كفرسوم من تسجيل لاعبين، بسبب عدم صرف المستحقات، واكتفى بهذه الخطوة، حيث لم يذهب للخطوات التالية التي تفرض عليه خصم نقاط وتهبيط النادي".
وأضاف اللاعب أنه وزملاءه يحاولون الاتصال مع لجان الاتحاد، ولكنهم لغاية الآن لم يحصلوا على رد مقنع لعدم اتخاذ أي إجراء بحق النادي لإجباره على دفع مستحقاتهم، متمنين دعم مطالبهم المحقة، والنظر في شكاواهم الكثيرة التي مضى عليها سنوات.
الكوريون يحتفلون بإبداعات يزن العرب
شهدت الأيام القليلة الماضية، ارتفاعا في مستوى إعجاب الكوريين الجنوبيين بنجم المنتخب الوطني يزن العرب، المحترف حاليا في فريق سيؤول الكوري.
ونجح يزن العرب في تقديم مستويات متميزة مع فريقه الكوري، خلال منافسات الدوري، ما أثار إعجاب الجمهور الكوري بشكل عام، وجمهور نادي سيؤول بشكل خاص.
وكان لافتا في الأيام الماضية، إقبال الجمهور الكوري على الإشادة بمستوى اللاعب الأردني، كما أشادت الصحافة الكورية أيضا بالنجم يزن العرب وما يقدمه مع فريقه سيؤول.
قرعة "الأولى" و"الثانية" غدا والأندية تدرس المقاطعة
وجه اتحاد كرة القدم رسميا، الدعوة إلى أندية الدرجتين الأولى والثانية، لحضور قرعة الدوري التي تجري في مقر الاتحاد ظهر يوم غد.
واستقبلت الأندية الدعوة بالاستهجان والاستغراب، بسبب قرارها السابق بتعليق المشاركة بالدوري، بسبب رفض اتحاد الكرة التجاوب مع طلباتها.
وأكد رؤساء أندية في الدرجتين الأولى والثانية، أن هناك توجها لمقاطة القرعة، احتجاجا على سلوك الاتحاد، وأن الأندية بدأت بالتشاور بشأن اتخاذ قرار بالإجماع، بانتظار أن تكون الأمور قد اتضحت مساء أمس، أو ربما تتضح اليوم.
وأشار رئيس ناد في الدرجة الأولى، إلى أن جميع الأندية وعددها 14 فريقا تتجه للمقاطة باستثناء نادي كفرسوم، فيما تفيد المعلومات بأن أندية الثانية تقترب من الإجماع على مقاطعة القرعة.
رئيس أحد الأندية في الدرجة الأولى، اقترح أن يكون أشخاص يمثلون الأندية، متواجدين أمام اتحاد الكرة غدا، لمعرفة التزام الأندية بقرار المقاطعة في حال تم اتخاذه رسميا.
وتخشى أندية من نجاح اتحاد الكرة في اختراق صفها، من خلال التواصل مع رؤساء أندية لإقناعهم بحضور القرعة، الأمر الذي يربك المشهد، بانتظار يوم غد لمعرفة تماسك الأندية أو انهيارها أمام الاتحاد.
رونالدو مثال لاستثمار النجومية في الترويج
ظهر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر، بالثوب السعودي خلال حفل ختام كأس العالم للرياضات الإلكترونية، الذي أقيم في الرياض.
ولفت رونالدو الأنظار بالثوب السعودي، ليفتح ذلك باب التعليقات التي أكدت نجاح السعودية في استثمار شعبية رونالدو، للترويج لكل ما هو سعودي عبر العالم.
وأكدت التعليقات أن العالم كله بات يعرف تفاصيل دقيقة في السعودية من عادات وتقاليد وأماكن سياحية، بفضل شعبية رونالدو في جميع أنحاء العالم.
إرشيدات يستعد لمهمة تدريبية في "الأولى"
يستعد المدرب الوطني خلدون إرشيدات، لتولي مهمة تدريبية جديدة في أحد أندية الدرجة الأولى لكرة القدم، أملا في تحقيق إنجاز جديد في مسيرته التدريبية.
وشهد أول من أمس، اتفاقا بين المدرب والنادي، بانتظار مباشرة العمل في حال عادت الأندية عن قرارها بتعليق المشاركة في الدوري.
ويعد ارشيدات المحاضر الدولي والآسيوي في تدريب حراس المرمى، من القامات التدريبية التي تحمل أعلى شهادات التدريب في تدريب حراس المرمى وشهادات التدريب في كرة القدم.
"الإنارة" تؤجل مباراة الفيصلي وسهل حوران
أعلن اتحاد كرة القدم، تأجيل مباراة فريقي الفيصلي وسهل حوران، ضمن منافسات دوري النخبة تحت سن 19، لتقام اليوم بدلا من موعدها السابق أمس.
وجاء قرار التأجيل، بسبب ضعف الإنارة في ملعب الأمير هاشم بالرمثا، الذي ستقام عليه المباراة، ما دفع الاتحاد لنقلها لتقام على الملعب نفسه، عند الساعة الخامسة مساء اليوم، بدلا من الموعد السابق عند الساعة السابعة من مساء أمس.
كواليس النجوم
. اللاعب مهدي علامة، اتجه للتوقيع على كشوفات فريق الهاشمية (درجة أولى)، بعد أن أغلقت أمامه فرص الانضمام لصفوف بدوري المحترفين لكرة القدم.
. الشارع الرياضي بدا متحمسا لمؤازرة المنتخب الوطني في مباراته المقبلة أمام الكويت، التي تجري على ستاد عمان يوم 5 من الشهر المقبل، في مستهل مشوار المنتخب في تصفيات الدور الحاسم المؤهلة إلى مونديال 2026... توقعات بأن تشهد منصات بيع التذاكر إقبالا كبيرا وازدحاما من قبل الجماهير المتحمسة لرؤية "النشامى" في المونديال.
. نجوم المنتخب الوطني المحترفون في الخارج، بدأوا أول من أمس، بالتوافد إلى عمان للالتحاق بتدريبات المنتخب استعدادا لتصفيات الدور الحاسم.
. اللاعب يزن نعيمات المنتقل حديثا لفريق العربي القطري، وجه الشكر والتقدير لفريقه السابق الأهلي القطري، متمنيا له التوفيق في المنافسات المقبلة.
. أكثر من لاعب يدرسون فكرة التوجه إلى المحكمة لتقديم شكاوى ضد أنديتهم، في ظل شعورهم بالإحباط من لجان اتحاد الكرة التي تبت في الشكاوى بعد مرور سنوات على تقديمها.
. عدد من اللاعبين، بدأوا يدعون الإصابة، للتهرب من التدريبات، في ظل توقف منافسات دوري المحترفين لفترة طويلة.. اللاعبون لا يرغبون بالمشاركة في بطولة درع الاتحاد التي تنطلق بعد غد، ويبحثون عن الراحة.
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