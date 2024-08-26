محاولات لتأمين طائرة خاصة لـالنشامى إلى ماليزيا

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

محاولات لتأمين طائرة خاصة لرحلة "النشامى" إلى ماليزيا

ما تزال محاولات اتحاد متواصلة، أملا في تأمين طائرة خاصة للمنتخب الوطني في رحلته إلى ماليزيا، لملاقاة المنتخب الفلسطيني الشقيق، في ضمن منافسات تصفيات الدور الحاسم، المؤهلة إلى مونديال 2026.

ويسعى اتحاد الكرة لتأمين طائرة خاصة، لضمان سفر مريح للاعبين الذين يخوضون مباراة أمام الكويت في عمان يوم 5 من الشهر المقبل، قبل أن يطيروا مباشرة إلى ماليزيا لملاقاة منتخب فلسطين يوم 10 من الشهر نفسه، الأمر الذي يعرضهم للإرهاق في حال السفر بالطيران الاعتيادي.

وغاب القطاع الخاص عن دعم المنتخب بطائرة خاصة إلى ماليزيا، ما فرض على الاتحاد التكفل بهذه الرحلة التي ستكلف صندوق الاتحاد أكثر من 150 ألف دينار.

وكان عضو اتحاد الكرة وائل شقيرات، تكفل بطائرة خاصة للمنتخب في رحلته إلى كوريا الجنوبية لملاقاة منتخبها لاحقا، في تصفيات الدور الحاسم.

يشار إلى أن انفعالات البعض في القطاع الخاص وحماسهم ووعودهم بالدعم، بعد فوز المنتخب الوطني بلقب وصيف آسيا في قطر، كانت مجرد "فزعة" بعد أن غاب القطاع الخاص عن دعم المنتخب، الأمر الذي فتح باب دعوات عشاق "النشامى" لرجال الأعمال بتوفير أقصى درجات الدعم للمنتخب في هذه المرحلة الكفيلة بإحداث انقلاب إيجابي في الكرة الأردنية في حال التأهل للمونديال.

سمير ينتظر 35 ألف دولار من الوحدات

يترقب نجم الكرة الأردنية أحمد سمير، الحصول على مبلغ 35 ألف دولار من نادي الوحدات، وهو المبلغ المتبقي للاعب، بعد فسخ عقده مع النادي.

وكان سمير طلب، بداية الموسم الكروي الحالي، فسخ عقده مع الوحدات، بسبب حالة الإحباط التي يعيشها من أوضاع كرة القدم الأردنية، ليأتي رد الوحدات بالإيجاب، حيث قام اللاعب بالتنازل عن 10 آلاف دولار من حقوقه المالية، بانتظار ما تبقى من مبلغ والذي يصل تقريبا إلى 35 ألفا.

وأكد أحمد سمير، في حديثه لـ"الغد"، ترقب الحصول على مستحقاته المالية من الوحدات، والبالغة 35 ألف دولار، متمنيا أن يحصل على حقوقه بشكل طبيعي، مشيرا إلى أنه تنازل عن حوالي 10 آلاف دولار من حقوقه المالية عند فسخ العقد.

وكشف اللاعب عن تلقيه عروضا عدة من أندية بدوري المحترفين، رغم إعلانه اعتزال اللعب، مشيرا إلى أنه متمسك بالاعتزال الذي جاء احتجاجا على الأوضاع السيئة التي تعيشها كرة القدم الأردنية، العامرة بالكثير من التفاصيل السلبية التي لا مجال للحديث عنها الآن.

ألفا دينار تذكرة "سكاي بوكس" في مباراة الكويت

حدد اتحاد كرة القدم، مبلغ ألفي دينار، ثمنا لتذكرة غرفة "سكاي بوكس" في ستاد عمان، خلال مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم أمام نظيره الكويتي، التي تجري يوم 5 من الشهر المقبل في مستهل مشوار النشامى في تصفيات الدور الحاسم المؤهلة إلى مونديال 2026.

وتتسع الغرفة لعشرة أشخاص، وتشتمل على مقاعد مريحة، وخدمات يفترض أن تكون مثالية.

الاتحاد أيضا خصص غرفة "سكاي بوكس" ثانية بمبلغ ألف دينار، وتتسع لخمسة أشخاص، خلال مباراة الأردن والكويت.

وينتظر أن ينجح اتحاد الكرة في تسويق هاتين الغرفتين خلال المباراة المقبلة، حيث سبق وأن نجح في تسويق "سكاي بوكس" خلال مباريات سابقة مثل مواجهة إسبانيا وديا، ومباراة باكستان بتصفيات المونديال.

يشار إلى أن التوقعات ترجح حضورا جماهيريا كبيرا لمباريات المنتخب البيتية التي تقام على ستاد عمان الدولي، في ظل حماس الجمهور لرؤية فريقه ينافس على الوصول للمونديال.

داعمون مستعدون لدفع تكاليف إبعاد المدرب

أعلن داعمون لأحد أندية المحترفين لكرة القدم، استعدادهم لدفع تكاليف الشرط الجزائي لإبعاد المدير الفني لفريق الكرة، في حال ارتأت الإدارة إجراء تغييرات في الجهاز الفني.

وخاطب الداعمون الإدارة للاستفسار فيما إذا كان الشرط الجزائي هو العائق في إجراء تغييرات على الجهاز الفني، مبدين استعدادهم للتكفل بهذا الشرط في حال قررت الإدارة ذلك.

ووفق المعلومات، فإن الإدارة رفضت الموضوع في بادئ الأمر، ولكنها عادت في اليوم التالي للحديث مع الداعمين بهذا الشأن، بانتظار الاتفاق على قرار نهائي.

لاعبون في كفرسوم يتظلمون ويطالبون بحقوقهم

طالب عدد من اللاعبين السابقين في فريق كفرسوم، اتحاد كرة القدم، بضرورة إنصافهم، من خلال منحهم مستحقاتهم المالية المترتبة على النادي، أو تطبيق التعليمات لإجبار كفرسوم على صرف المستحقات المالية المتأخرة منذ حوالي 5 أعوام.

وقال اللاعب مأمون الثعلبي، في اتصال مع "الغد" أمس، إنه قدم شكوى ضد كفرسوم العام 2019، وتم الحكم لصالحه العام 2021، ولكنه لغاية الآن لم يحصل على المستحقات، بسبب عدم تطبيق الحكم من قبل النادي، الأمر الذي يحتم على اتحاد الكرة معاقبة النادي بخصم النقاط أو التهبط وفق التعليمات.

وأضاف "أنا أتحدث باسم عدد كبير من اللاعبين الذين منحوني شرف الحديث بأسمائهم، لنقل حقيقة معاناتهم التي مضى عليها أعوام كثيرة"، مطالبا الاتحاد بتطبيق التعليمات فقط.

وقال "اتحاد الكرة بادر بحرمان كفرسوم من تسجيل لاعبين، بسبب عدم صرف المستحقات، واكتفى بهذه الخطوة، حيث لم يذهب للخطوات التالية التي تفرض عليه خصم نقاط وتهبيط النادي".

وأضاف اللاعب أنه وزملاءه يحاولون الاتصال مع لجان الاتحاد، ولكنهم لغاية الآن لم يحصلوا على رد مقنع لعدم اتخاذ أي إجراء بحق النادي لإجباره على دفع مستحقاتهم، متمنين دعم مطالبهم المحقة، والنظر في شكاواهم الكثيرة التي مضى عليها سنوات.

الكوريون يحتفلون بإبداعات يزن العرب

شهدت الأيام القليلة الماضية، ارتفاعا في مستوى إعجاب الكوريين الجنوبيين بنجم المنتخب الوطني يزن العرب، المحترف حاليا في فريق سيؤول الكوري.

ونجح يزن العرب في تقديم مستويات متميزة مع فريقه الكوري، خلال منافسات الدوري، ما أثار إعجاب الجمهور الكوري بشكل عام، وجمهور نادي سيؤول بشكل خاص.

وكان لافتا في الأيام الماضية، إقبال الجمهور الكوري على الإشادة بمستوى اللاعب الأردني، كما أشادت الصحافة الكورية أيضا بالنجم يزن العرب وما يقدمه مع فريقه سيؤول.

قرعة "الأولى" و"الثانية" غدا والأندية تدرس المقاطعة

وجه اتحاد كرة القدم رسميا، الدعوة إلى أندية الدرجتين الأولى والثانية، لحضور قرعة الدوري التي تجري في مقر الاتحاد ظهر يوم غد.

واستقبلت الأندية الدعوة بالاستهجان والاستغراب، بسبب قرارها السابق بتعليق المشاركة بالدوري، بسبب رفض اتحاد الكرة التجاوب مع طلباتها.

وأكد رؤساء أندية في الدرجتين الأولى والثانية، أن هناك توجها لمقاطة القرعة، احتجاجا على سلوك الاتحاد، وأن الأندية بدأت بالتشاور بشأن اتخاذ قرار بالإجماع، بانتظار أن تكون الأمور قد اتضحت مساء أمس، أو ربما تتضح اليوم.

وأشار رئيس ناد في الدرجة الأولى، إلى أن جميع الأندية وعددها 14 فريقا تتجه للمقاطة باستثناء نادي كفرسوم، فيما تفيد المعلومات بأن أندية الثانية تقترب من الإجماع على مقاطعة القرعة.

رئيس أحد الأندية في الدرجة الأولى، اقترح أن يكون أشخاص يمثلون الأندية، متواجدين أمام اتحاد الكرة غدا، لمعرفة التزام الأندية بقرار المقاطعة في حال تم اتخاذه رسميا.

وتخشى أندية من نجاح اتحاد الكرة في اختراق صفها، من خلال التواصل مع رؤساء أندية لإقناعهم بحضور القرعة، الأمر الذي يربك المشهد، بانتظار يوم غد لمعرفة تماسك الأندية أو انهيارها أمام الاتحاد.

رونالدو مثال لاستثمار النجومية في الترويج

ظهر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر، بالثوب السعودي خلال حفل ختام كأس العالم للرياضات الإلكترونية، الذي أقيم في الرياض.

ولفت رونالدو الأنظار بالثوب السعودي، ليفتح ذلك باب التعليقات التي أكدت نجاح السعودية في استثمار شعبية رونالدو، للترويج لكل ما هو سعودي عبر العالم.

وأكدت التعليقات أن العالم كله بات يعرف تفاصيل دقيقة في السعودية من عادات وتقاليد وأماكن سياحية، بفضل شعبية رونالدو في جميع أنحاء العالم.

إرشيدات يستعد لمهمة تدريبية في "الأولى"

يستعد المدرب الوطني خلدون إرشيدات، لتولي مهمة تدريبية جديدة في أحد أندية الدرجة الأولى لكرة القدم، أملا في تحقيق إنجاز جديد في مسيرته التدريبية.

وشهد أول من أمس، اتفاقا بين المدرب والنادي، بانتظار مباشرة العمل في حال عادت الأندية عن قرارها بتعليق المشاركة في الدوري.

ويعد ارشيدات المحاضر الدولي والآسيوي في تدريب حراس المرمى، من القامات التدريبية التي تحمل أعلى شهادات التدريب في تدريب حراس المرمى وشهادات التدريب في كرة القدم.

"الإنارة" تؤجل مباراة الفيصلي وسهل حوران

أعلن اتحاد كرة القدم، تأجيل مباراة فريقي الفيصلي وسهل حوران، ضمن منافسات دوري النخبة تحت سن 19، لتقام اليوم بدلا من موعدها السابق أمس.

وجاء قرار التأجيل، بسبب ضعف الإنارة في ملعب الأمير هاشم بالرمثا، الذي ستقام عليه المباراة، ما دفع الاتحاد لنقلها لتقام على الملعب نفسه، عند الساعة الخامسة مساء اليوم، بدلا من الموعد السابق عند الساعة السابعة من مساء أمس.

كواليس النجوم

. اللاعب مهدي علامة، اتجه للتوقيع على كشوفات فريق الهاشمية (درجة أولى)، بعد أن أغلقت أمامه فرص الانضمام لصفوف بدوري المحترفين لكرة القدم.

. الشارع الرياضي بدا متحمسا لمؤازرة المنتخب الوطني في مباراته المقبلة أمام الكويت، التي تجري على ستاد عمان يوم 5 من الشهر المقبل، في مستهل مشوار المنتخب في تصفيات الدور الحاسم المؤهلة إلى مونديال 2026... توقعات بأن تشهد منصات بيع التذاكر إقبالا كبيرا وازدحاما من قبل الجماهير المتحمسة لرؤية "النشامى" في المونديال.

. نجوم المنتخب الوطني المحترفون في الخارج، بدأوا أول من أمس، بالتوافد إلى عمان للالتحاق بتدريبات المنتخب استعدادا لتصفيات الدور الحاسم.

. اللاعب يزن نعيمات المنتقل حديثا لفريق العربي القطري، وجه الشكر والتقدير لفريقه السابق الأهلي القطري، متمنيا له التوفيق في المنافسات المقبلة.

. أكثر من لاعب يدرسون فكرة التوجه إلى المحكمة لتقديم شكاوى ضد أنديتهم، في ظل شعورهم بالإحباط من لجان اتحاد الكرة التي تبت في الشكاوى بعد مرور سنوات على تقديمها.

. عدد من اللاعبين، بدأوا يدعون الإصابة، للتهرب من التدريبات، في ظل توقف منافسات دوري المحترفين لفترة طويلة.. اللاعبون لا يرغبون بالمشاركة في بطولة درع الاتحاد التي تنطلق بعد غد، ويبحثون عن الراحة.













