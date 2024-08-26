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المصارعة يتقدم رسميا بطلب استضافة بطولة آسيا للرجال

8/26/2024 3:13:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إعداد: اللجنة الإعلامية لاتحاد الإعلام الرياضي عمان – أشاد الاتحاد الدولي للمصارعة باستضافة الأردن الناجحة لبطولة العالم للمصارعة تحت 17 عاما، والتي اختتمت فعالياتها أول من أمس، في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، وسط مشاركة 571 لاعبا ولاعبة يمثلون 59 دولة.
وشهد اليوم الختامي للبطولة حضور الأمين العام للجنة الأولمبية رنا نظمي السعيد، والتي تناوبت على تكريم الفائزين في المراكز الثلاثة الأولى بحضور رئيس اتحاد المصارعة م. محمد العواملة والقطري زامل الشهراني عضو الاتحاد الدولي للمصارعة، إلى جانب وجود عدد من الشخصيات الرسمية.
وأكد رئيس اتحاد المصارعة م. محمد العواملة، نجاح الأردن في استضافة بطولة العالم ضمن أعلى المعايير الدولية، مؤكدا اعتزازه بالكفاءات الأردنية وقدرتهم على عكس صورة حقيقية تجسد الشغف في إنجاح البطولات.
وقال العواملة في تصريحات للجنة الإعلامية لاتحاد الإعلام الرياضي: "تلقينا الإشادة من المجتمع الدولي، وكوادرنا قادرة على تنفيذ المتطلبات في كل استضافة بشكل يفوق سابقتها، كما أثبتنا كفاءتنا للاتحاد الدولي".
وأضاف: "الاستضافات هي استثمار المصارعة المستدام الذي يدعم خزينة الاتحاد وينعش الحركة السياحية ويساهم في إنعاش الاقتصاد الوطني".
وتابع: "تقدمنا بطلب رسمي لاستضافة بطولة آسيا للرجال، والتي تقام في الربع الأول من العام 2025، وحتى الآن نحن المرشحون الوحيدون الذين قبلت أوراق ترشيحهم بعد انسحاب الهند وتايبيه الصينية، وسيحسم القرار نهاية العام الحالي"، مشددا على أن نجاح الأردن في تطوير معايير الاستضافات سينعكس إيجابا على القرار.
وأشاد العواملة بالمشاركة الأردنية الأخيرة في بطولة العالم، بقوله: "ساهمت البطولة بإبراز العديد من نجوم المستقبل في المصارعة الأردنية، تفاجأنا بتصاعد الأداء الفني للعديد من اللاعبين"، لافتا إلى وجود خامات تبشر بولادة أبطال جدد في المستقبل.
أميركا وإيران والهند في الصدارة
وتصدرت الولايات المتحدة المجموع العام لرصيد الميداليات في فئة "الحرة" برصيد 152 نقطة بجمعها 3 ذهبيات و3 برونزيات، تليها إيران ثانية برصيد 132 نقطة بجمعها ذهبيتين وفضيتين وبرونزيتين، ثم قيرغستان ثالثة برصيد 104 نقاط بعد تقلدها 3 ذهبيات وبرونزية.
وفي فئة "الرومانية"، كانت إيران تتصدر ترتيب المجموع العام برصيد 140 نقطة بجمعها 3 ذهبيات و3 برونزيات، وتأتي أوزبكستان في المركز الثاني برصيد 113 نقطة بجمعها فضية و5 برونزيات، ثم أذربيجان في المركز الثالث برصيد 105 نقاط بعد جمعها ذهبيتان وبرونزية.
ولدى فئة "السيدات"، فرضت الهند هيمنتها بتصدرها المجموع العام برصيد 185 نقطة بجمعها 5 ذهبيات وفضية وبرونزيتين، تليها اليابان ثانية برصيد 146 نقطة بعد تقلدها ذهبية و4 فضيات وبرونزية، وتأتي كازاخستان في المركز الثالث برصيد 79 نقطة بعد ظفرها بـ3 ميداليات برونزية.
زبيرا وجابر يخطفان الأضواء
وخطف لاعب فنون القتال المختلطة الروسي زبيرا توخوغوف والملقب بـ"الذئب الشيشاني"، والبطل الأولمبي المصري كرم جابر، الأضواء خلال متابعتهما فعاليات بطولة العالم من أرضية الصالة، واللذان أبديا تفاعلهما مع نزالات البطولة وأشادا بكفاءة التنظيم وارتفاع المستوى الفني.
ويحظى بطل الوزن الخفيف في "يو أف سي" زبيرا توخوغوف بشعبية كبيرة، حيث حرص العديد من المشاركين على التقاط الصور التذكارية معه، وهي صورة مشابهة للشعبية الجارفة التي يحظى بها بطل رياضة المصارعة المصري كرم جابر، والذي يملك في جعبته ميداليتين أولمبيتين حققهما في الألفية الثالثة، عندما نال الميدالية الذهبية في دورة أثينا 2004 محققا إنجازا تاريخيا، ونال ميدالية فضية في دورة لندن 2012.

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