المصارعة يتقدم رسميا بطلب استضافة بطولة آسيا للرجال

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- Alghad Newspaper)
إعداد: اللجنة الإعلامية لاتحاد الإعلام الرياضي
عمان – أشاد الاتحاد الدولي للمصارعة باستضافة الأردن الناجحة لبطولة العالم للمصارعة تحت 17 عاما، والتي اختتمت فعالياتها أول من أمس، في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، وسط مشاركة 571 لاعبا ولاعبة يمثلون 59 دولة.
وشهد اليوم الختامي للبطولة حضور الأمين العام للجنة الأولمبية رنا نظمي السعيد، والتي تناوبت على تكريم الفائزين في المراكز الثلاثة الأولى بحضور رئيس اتحاد المصارعة م. محمد العواملة والقطري زامل الشهراني عضو الاتحاد الدولي للمصارعة، إلى جانب وجود عدد من الشخصيات الرسمية.
وأكد رئيس اتحاد المصارعة م. محمد العواملة، نجاح الأردن في استضافة بطولة العالم ضمن أعلى المعايير الدولية، مؤكدا اعتزازه بالكفاءات الأردنية وقدرتهم على عكس صورة حقيقية تجسد الشغف في إنجاح البطولات.
وقال العواملة في تصريحات للجنة الإعلامية لاتحاد الإعلام الرياضي: "تلقينا الإشادة من المجتمع الدولي، وكوادرنا قادرة على تنفيذ المتطلبات في كل استضافة بشكل يفوق سابقتها، كما أثبتنا كفاءتنا للاتحاد الدولي".
وأضاف: "الاستضافات هي استثمار المصارعة المستدام الذي يدعم خزينة الاتحاد وينعش الحركة السياحية ويساهم في إنعاش الاقتصاد الوطني".
وتابع: "تقدمنا بطلب رسمي لاستضافة بطولة آسيا للرجال، والتي تقام في الربع الأول من العام 2025، وحتى الآن نحن المرشحون الوحيدون الذين قبلت أوراق ترشيحهم بعد انسحاب الهند وتايبيه الصينية، وسيحسم القرار نهاية العام الحالي"، مشددا على أن نجاح الأردن في تطوير معايير الاستضافات سينعكس إيجابا على القرار.
وأشاد العواملة بالمشاركة الأردنية الأخيرة في بطولة العالم، بقوله: "ساهمت البطولة بإبراز العديد من نجوم المستقبل في المصارعة الأردنية، تفاجأنا بتصاعد الأداء الفني للعديد من اللاعبين"، لافتا إلى وجود خامات تبشر بولادة أبطال جدد في المستقبل.
أميركا وإيران والهند في الصدارة
وتصدرت الولايات المتحدة المجموع العام لرصيد الميداليات في فئة "الحرة" برصيد 152 نقطة بجمعها 3 ذهبيات و3 برونزيات، تليها إيران ثانية برصيد 132 نقطة بجمعها ذهبيتين وفضيتين وبرونزيتين، ثم قيرغستان ثالثة برصيد 104 نقاط بعد تقلدها 3 ذهبيات وبرونزية.
وفي فئة "الرومانية"، كانت إيران تتصدر ترتيب المجموع العام برصيد 140 نقطة بجمعها 3 ذهبيات و3 برونزيات، وتأتي أوزبكستان في المركز الثاني برصيد 113 نقطة بجمعها فضية و5 برونزيات، ثم أذربيجان في المركز الثالث برصيد 105 نقاط بعد جمعها ذهبيتان وبرونزية.
ولدى فئة "السيدات"، فرضت الهند هيمنتها بتصدرها المجموع العام برصيد 185 نقطة بجمعها 5 ذهبيات وفضية وبرونزيتين، تليها اليابان ثانية برصيد 146 نقطة بعد تقلدها ذهبية و4 فضيات وبرونزية، وتأتي كازاخستان في المركز الثالث برصيد 79 نقطة بعد ظفرها بـ3 ميداليات برونزية.
زبيرا وجابر يخطفان الأضواء
وخطف لاعب فنون القتال المختلطة الروسي زبيرا توخوغوف والملقب بـ"الذئب الشيشاني"، والبطل الأولمبي المصري كرم جابر، الأضواء خلال متابعتهما فعاليات بطولة العالم من أرضية الصالة، واللذان أبديا تفاعلهما مع نزالات البطولة وأشادا بكفاءة التنظيم وارتفاع المستوى الفني.
ويحظى بطل الوزن الخفيف في "يو أف سي" زبيرا توخوغوف بشعبية كبيرة، حيث حرص العديد من المشاركين على التقاط الصور التذكارية معه، وهي صورة مشابهة للشعبية الجارفة التي يحظى بها بطل رياضة المصارعة المصري كرم جابر، والذي يملك في جعبته ميداليتين أولمبيتين حققهما في الألفية الثالثة، عندما نال الميدالية الذهبية في دورة أثينا 2004 محققا إنجازا تاريخيا، ونال ميدالية فضية في دورة لندن 2012.
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