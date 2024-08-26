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رايو فايكانو يعيد خاميس رودريغيز إلى أوروبا

8/26/2024 3:13:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) وقّع رايكو فايكانو الإسباني مع خاميس رودريغيز صانع ألعاب منتخب كولومبيا وريال مدريد سابقا بصفقة انتقال حرّ الاثنين، بعدما ساعد منتخب بلاده على احتلال مركز الوصافة في مسابقة كوبا أميركا هذا الصيف حيث اختير افضل لاعب في البطولة.
وأنهى خاميس (33 عاماً) أخيرا تعاقده مع نادي ساو باولو البرازيلي قبل الانضمام إلى رايو فايكانو الذي يحتفل حاليا بالذكرى المئوية لتأسيسه.

وقال النادي الإسباني في بيان: أبرم رايو فايكانو صفقة مميزة في موسمه الأكثر خصوصية، احتفالا بمرور 100 عام على تاريخه المليء بالشجاعة والبسالة والنبل.

وفاز رودريغيز بجائزة الحذاء الذهبي في كأس العالم 2014، ما دفع ريال مدريد للتعاقد معه من موناكو الفرنسي، ففاز مع فريق العاصمة الإسبانية بلقب الدوري الإسباني مرتين ودوري أبطال أوروبا مرتين.
ولعب الكولومبي موسمين على سبيل الإعارة في بايرن ميونخ الألماني قبل أن يغادر مدريد عام 2020 إلى إيفرتون الإنجليزي، كما لعب أيضًا في قطر واليونان قبل الانتقال إلى ساو باولو في عام 2023.

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