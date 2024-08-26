طائرة عيرا تتفق مع المدرب أبو حميد.. وتقترب من افتتاح صالة النادي الرياضية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو
عمان- اتفقت إدارة نادي عيرا برئاسة د. بشير العلوان، مع المدرب الوطني يوسف أبو حميد، لقيادة فريق الكرة الطائرة الأول في مسابقتي كأس الأردن التي تنطلق منتصف أيلول (سبتمبر) المقبل، والدوري الممتاز الذي تنطلق مبارياته مطلع تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، خلفا للمدرب الوطني إياد توفيق، الذي اعتذر عن عدم استكمال مهمته بعدما حل مع الفريق وصيفا لبطل مسابقة الدرع للموسم الحالي، ومسابقتي الدوري
وكأس الأردن بالموسم الماضي.
ويعتبر أبو حميد من خيرة المدربين الوطنيين، حيث سبق وأن قاد "طائرة" الوحدات، التي صدرت شهادة نجوميته لاعبا، وتواجد في العديد من الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية سواء داخل الصالات أو الشاطئية، ويملك خبرة تدريبية وشخصية قوية، ما يجعله مكسبا لـ"طائرة" عيرا التي تتطلع إلى تجاوز "عقدة" الوصافة التي تلازمها منذ الموسم الماضي.
وأكد نائب رئيس نادي عيرا باسم العوامرة، أن المدرب أبو حميد سيقود تدريبات الفريق الاستعدادية ابتداء من اليوم، مؤكدا أن التعاقد معه يعد مكسبا كبيرا لـ"طائرة" عيرا، بالنظر إلى سيرته ومسيرته لاعبا ومدبا بالوحدات والمنتخبات الوطنية، وأشار إلى أن أبو حميد يعرف أدق التفاصيل عن فريق عيرا ولاعبيه، منوها إلى أنه أشرف على تدريبهم سواء في صفوف الأندية أو المنتخبات الوطنية في وقت لاحق.
وأضاف العوامرة: "يملك فريق عيرا، عناصر مميزة على الصعيدين الفردي والجماعي، ويملك اللاعبون الخبرة الطويلة في صفوف المنتخبات الوطنية وأندية المقدمة التي شاركوها في التتويج بألقاب كثيرة، وتلتقي عناصر النجاح في عيرا بوجود مجلس إدارة متناغم، يبحث جاهدا عن توفي أشكال الدعم كافة، لفريق الطائرة الأول، لدعم طموحاته التنافسية، وإسعاد الجماهير العاشقة والداعمة للفريق".
ويضم فريق عيرا مزيجا من الخبرة والشباب، بوجود المعد الخبير يعقوب القهوجي، محمد دقماق، جمال غنايم، راشد العلوان، إياد محاسنة، عبادة فخري، خالد هلال، عمر زيادات، رأفت محاسنة، محمد شاكر، وانجاد المحاسنة.
وحول خطوات نادي عيرا لتعزيز صفوفه في منافسات الدوري الممتاز، أجاب العوامرة: "تبحث الإدارة عن تعزيز فريقها بلاعب فلسطيني، للاستفادة من قرار اتحاد الكرة الطائرة، الذي يقضي بمعاملة اللاعب الفلسطيني كلاعب محلي، وأجد أن جميع أندية الممتاز معنية باستقطاب لاعبين فلسطينيين، لدعم الرياضة الفلسطينية التي تعيش ظروفا قاهرة".
وأردف: "نرصد محترفا أجنبيا بعد مفاضلته مع آخرين، ومشاهدة العديد من "الفيديوهات، ويترك أمر تنسيب التعاقد معه إلى أبو حميد، ضمن أهدافنا وطموحاتنا للمنافسة بقوة على لقب الدوري الممتاز".
وعن آخر أخبار صالة النادي الرياضية متعددة الأغراض، قال العوامرة: "يقترب النادي من تدشين صالته الرياضية متعددة الأغراض، حيث يتم التحضير لتركيب أرضية الباركيه، إلى جانب إصدار التراخيص الخاصة بها من قبل الجهات المعنية، ما يعني أننا أصبحنا أقرب من أي وقت سبق، لافتتاح الصالة رسميا".
وأكمل: "أنجز النادي أعمال تغطية سقف الصالة، وتركيب المدرجات، وتجهيز المنصة الرسمية، إلى جانب تجهيز المرافق الصحية وغرف غيار اللاعبين، ليحقق النادي أحد طموحاته المهمة في تدشين صالته التدريبية الخاصة بتدريبات فرقه، تخدم أبناء منطقة عيرا، بعدما أنجز في وقت سابق تجهيز صالة التدريب البدني، وملاعب الكرة الطائرة الشاطئية، وملاعب لخماسي كرة القدم، وتسعى إدارة النادي إلى إنشاء مسبح خاص، ضمن رؤية مجلس الإدارة إلى المقر الشمولي واستثمار مرافقه بأسعار رمزية لخدمة المجتمع المحلي، وتوفير دخل ثابت يرفد خزينة النادي ويخدم التطلعات المستقبلية".
وختم: "يخطط مجلس الإدارة إلى افتتاح الصالة الرياضية رسميا، من خلال تنظيم بطولة محلية أو عربية، يتم تحديدها في وقت لاحق، وتتم فيها دعوة فرق المقدمة في الدوري الممتاز إن كانت محلية، وأندية بارزة إن كانت النية إقامة بطولة عربية".
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