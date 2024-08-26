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طائرة عيرا تتفق مع المدرب أبو حميد.. وتقترب من افتتاح صالة النادي الرياضية

8/26/2024 3:13:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو عمان- اتفقت إدارة نادي عيرا برئاسة د. بشير العلوان، مع المدرب الوطني يوسف أبو حميد، لقيادة فريق الكرة الطائرة الأول في مسابقتي كأس الأردن التي تنطلق منتصف أيلول (سبتمبر) المقبل، والدوري الممتاز الذي تنطلق مبارياته مطلع تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، خلفا للمدرب الوطني إياد توفيق، الذي اعتذر عن عدم استكمال مهمته بعدما حل مع الفريق وصيفا لبطل مسابقة الدرع للموسم الحالي، ومسابقتي الدوري وكأس الأردن بالموسم الماضي.
ويعتبر أبو حميد من خيرة المدربين الوطنيين، حيث سبق وأن قاد "طائرة" الوحدات، التي صدرت شهادة نجوميته لاعبا، وتواجد في العديد من الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية سواء داخل الصالات أو الشاطئية، ويملك خبرة تدريبية وشخصية قوية، ما يجعله مكسبا لـ"طائرة" عيرا التي تتطلع إلى تجاوز "عقدة" الوصافة التي تلازمها منذ الموسم الماضي.
وأكد نائب رئيس نادي عيرا باسم العوامرة، أن المدرب أبو حميد سيقود تدريبات الفريق الاستعدادية ابتداء من اليوم، مؤكدا أن التعاقد معه يعد مكسبا كبيرا لـ"طائرة" عيرا، بالنظر إلى سيرته ومسيرته لاعبا ومدبا بالوحدات والمنتخبات الوطنية، وأشار إلى أن أبو حميد يعرف أدق التفاصيل عن فريق عيرا ولاعبيه، منوها إلى أنه أشرف على تدريبهم سواء في صفوف الأندية أو المنتخبات الوطنية في وقت لاحق.
وأضاف العوامرة: "يملك فريق عيرا، عناصر مميزة على الصعيدين الفردي والجماعي، ويملك اللاعبون الخبرة الطويلة في صفوف المنتخبات الوطنية وأندية المقدمة التي شاركوها في التتويج بألقاب كثيرة، وتلتقي عناصر النجاح في عيرا بوجود مجلس إدارة متناغم، يبحث جاهدا عن توفي أشكال الدعم كافة، لفريق الطائرة الأول، لدعم طموحاته التنافسية، وإسعاد الجماهير العاشقة والداعمة للفريق".
ويضم فريق عيرا مزيجا من الخبرة والشباب، بوجود المعد الخبير يعقوب القهوجي، محمد دقماق، جمال غنايم، راشد العلوان، إياد محاسنة، عبادة فخري، خالد هلال، عمر زيادات، رأفت محاسنة، محمد شاكر، وانجاد المحاسنة.
وحول خطوات نادي عيرا لتعزيز صفوفه في منافسات الدوري الممتاز، أجاب العوامرة: "تبحث الإدارة عن تعزيز فريقها بلاعب فلسطيني، للاستفادة من قرار اتحاد الكرة الطائرة، الذي يقضي بمعاملة اللاعب الفلسطيني كلاعب محلي، وأجد أن جميع أندية الممتاز معنية باستقطاب لاعبين فلسطينيين، لدعم الرياضة الفلسطينية التي تعيش ظروفا قاهرة".
وأردف: "نرصد محترفا أجنبيا بعد مفاضلته مع آخرين، ومشاهدة العديد من "الفيديوهات، ويترك أمر تنسيب التعاقد معه إلى أبو حميد، ضمن أهدافنا وطموحاتنا للمنافسة بقوة على لقب الدوري الممتاز".
وعن آخر أخبار صالة النادي الرياضية متعددة الأغراض، قال العوامرة: "يقترب النادي من تدشين صالته الرياضية متعددة الأغراض، حيث يتم التحضير لتركيب أرضية الباركيه، إلى جانب إصدار التراخيص الخاصة بها من قبل الجهات المعنية، ما يعني أننا أصبحنا أقرب من أي وقت سبق، لافتتاح الصالة رسميا".
وأكمل: "أنجز النادي أعمال تغطية سقف الصالة، وتركيب المدرجات، وتجهيز المنصة الرسمية، إلى جانب تجهيز المرافق الصحية وغرف غيار اللاعبين، ليحقق النادي أحد طموحاته المهمة في تدشين صالته التدريبية الخاصة بتدريبات فرقه، تخدم أبناء منطقة عيرا، بعدما أنجز في وقت سابق تجهيز صالة التدريب البدني، وملاعب الكرة الطائرة الشاطئية، وملاعب لخماسي كرة القدم، وتسعى إدارة النادي إلى إنشاء مسبح خاص، ضمن رؤية مجلس الإدارة إلى المقر الشمولي واستثمار مرافقه بأسعار رمزية لخدمة المجتمع المحلي، وتوفير دخل ثابت يرفد خزينة النادي ويخدم التطلعات المستقبلية".
وختم: "يخطط مجلس الإدارة إلى افتتاح الصالة الرياضية رسميا، من خلال تنظيم بطولة محلية أو عربية، يتم تحديدها في وقت لاحق، وتتم فيها دعوة فرق المقدمة في الدوري الممتاز إن كانت محلية، وأندية بارزة إن كانت النية إقامة بطولة عربية".

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