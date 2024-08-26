انطلاق منافسات غرب آسيا لكرة الطاولة في عمان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- الغد - انطلقت أمس، منافسات بطولة غرب آسيا لكرة الطاولة للمنتخبات والتي يستضيفها اتحاد كرة الطاولة، في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب.
ويشارك في البطولة 220 لاعبة ولاعبا من 12 دولة، ويتنافسون في الفئات العمرية كافة، (الرجال، السيدات، الشباب، الشابات، الناشئين، الناشئات، الأشبال الذكور والإناث).
ويمثل منتخبنا الوطني في هذه البطولة كل من: اللاعب الأولمبي زيد أبو يمن، إضافةً إلى (تيماء أبو يمن، براء الوديان، سوار أبو يمن، خالد باسم، حسن الحوراني، جاد البياني، تقي الدين نجادات، عيسى الشماع، هاشم الهباهبة، راكان القرعلي، راكان الزعبي، يامن الجعافرة، عون المعايطة، مراد الحسني، عبدالله الهلول، عبدالله بركات، عمر المعايطة، عبدالرحمن عجاج، أحمد الهذلول، عمر الصرايرة، ريناد الحسني، كاتيا عرنكي، حياة خالد، غلا ذريوات، ايلين ذريوات، ليندا درويش، ميس الجعافرة، جود بشار، جنى ذريوات وآية بركات.
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