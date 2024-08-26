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انطلاق منافسات غرب آسيا لكرة الطاولة في عمان

8/26/2024 3:13:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- الغد - انطلقت أمس، منافسات بطولة غرب آسيا لكرة الطاولة للمنتخبات والتي يستضيفها اتحاد كرة الطاولة، في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب.
ويشارك في البطولة 220 لاعبة ولاعبا من 12 دولة، ويتنافسون في الفئات العمرية كافة، (الرجال، السيدات، الشباب، الشابات، الناشئين، الناشئات، الأشبال الذكور والإناث).
ويمثل منتخبنا الوطني في هذه البطولة كل من: اللاعب الأولمبي زيد أبو يمن، إضافةً إلى (تيماء أبو يمن، براء الوديان، سوار أبو يمن، خالد باسم، حسن الحوراني، جاد البياني، تقي الدين نجادات، عيسى الشماع، هاشم الهباهبة، راكان القرعلي، راكان الزعبي، يامن الجعافرة، عون المعايطة، مراد الحسني، عبدالله الهلول، عبدالله بركات، عمر المعايطة، عبدالرحمن عجاج، أحمد الهذلول، عمر الصرايرة، ريناد الحسني، كاتيا عرنكي، حياة خالد، غلا ذريوات، ايلين ذريوات، ليندا درويش، ميس الجعافرة، جود بشار، جنى ذريوات وآية بركات.

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