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بدران الشقران يكتب: شكاوى مكدسة ونجوم يترقبون

8/26/2024 3:13:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) في اتحاد كرة القدم الأردني فقط، تحتاج الشكوى المقدمة من لاعب أو مدرب ضد ناديه، لسنوات طويلة، حتى يتم البت فيها، وبالتالي تمكين المشتكي من الحصول على حقوقه المالية التي تفقد بهجتها في ظل المعاناة التي يتعرض لها اللاعب أو المدرب في جهاده للحصول على حقوقه.
مضى أكثر من عامين، على تقديمي أنا شخصيا كمدرب، لشكوى ضد أحد ألأندية، من دون أن أحصل حتى الآن على حكم أو قرار أو حتى بارقة أمل، ليبدأ الإحباط يتسلل إلى داخلي ليس حزنا على نفسي، بل على العشرات والمئات من نجوم الكرة الأردنية الذين يقفون صفا أمام بوابة اتحاد كرة القدم، للمطالبة بحقوقه ومستحقاتهم التي تجاهلتها الأندية، بل إن النجوم باتوا يتوسلون إلى اللجان المعنية في اتحاد الكرة لعقد اجتماعات، والنظر في القضايا المكدسة على المكاتب، في مشهد لا يليق بنجوم رفعوا اسم الوطن عاليا على مختلف الصعد.
لن أتحدث عن نفسي وأنا بدران الشقران الذي تكسرت أضلاعه في الملعب دفاعا عن اسم المنتخب الوطني، وسالت دمائي داخل المستطيل الأخضر من أجل عيون وطني وعلم بلادي، بل سأتحدث عن قامات تدريبية ونجوم أردنيين معروفين على مستوى العالم العربي بل والآسيوي، وجدوا أنفسهم في موقف الاستجداء وهم يحثون الاتحاد على الاجتماع للبت بشكاواهم، وكان الأجدى باتحاد الكرة أن يناصر هؤلاء النجوم أصحاب الحق، وليس الوقوف في صف الأندية المتغولة على حقوق النجوم.
ليس من المقبول إطلاقا أن يتم تأخير البت بشكوى مدرب أو لاعب لعام أو عامين أو ثلاثة أو أربعة، كما يحدث الآن في اتحادنا الموقر، وليس من الإنصاف الوقوف في صف الأندية ضد أصحاب الحق من لاعبين ومدربين، لأن هذا الظلم يدفع هؤلاء النجوم للذهاب إلى المحاكم المدنية، وهذا ليس في مصلحة الاتحاد ولجانه.
نعشق الأردن وترابه، ونحرص على سمعة اتحاده، وهو ما يمنعنا حتى اللحظة من الذهاب إلى الاتحاد الدولي "فيفا" الذي لن يقبل بالتأكيد مثل هذه الممارسات التي تلحق الضرر بحقوق لاعبين ومدربين... نتمنى أن يعيد اتحاد الكرة النظر بسياسته في التعامل مع الشكاوى.

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