بدران الشقران يكتب: شكاوى مكدسة ونجوم يترقبون

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
في اتحاد كرة القدم
الأردني فقط، تحتاج الشكوى المقدمة من لاعب
أو مدرب ضد ناديه، لسنوات طويلة، حتى يتم البت فيها، وبالتالي تمكين المشتكي من الحصول على حقوقه المالية التي تفقد بهجتها في ظل المعاناة التي يتعرض لها اللاعب أو المدرب في جهاده للحصول على حقوقه.
مضى أكثر من عامين، على تقديمي أنا شخصيا كمدرب، لشكوى ضد أحد ألأندية، من دون أن أحصل حتى الآن على حكم أو قرار أو حتى بارقة أمل، ليبدأ الإحباط يتسلل إلى داخلي ليس حزنا على نفسي، بل على العشرات والمئات من نجوم الكرة الأردنية الذين يقفون صفا أمام بوابة اتحاد كرة القدم، للمطالبة بحقوقه ومستحقاتهم التي تجاهلتها الأندية، بل إن النجوم باتوا يتوسلون إلى اللجان المعنية في اتحاد الكرة لعقد اجتماعات، والنظر في القضايا المكدسة على المكاتب، في مشهد لا يليق بنجوم رفعوا اسم الوطن عاليا على مختلف الصعد.
لن أتحدث عن نفسي وأنا بدران الشقران الذي تكسرت أضلاعه في الملعب دفاعا عن اسم المنتخب الوطني، وسالت دمائي داخل المستطيل الأخضر من أجل عيون وطني وعلم بلادي، بل سأتحدث عن قامات تدريبية ونجوم أردنيين معروفين على مستوى العالم العربي بل والآسيوي، وجدوا أنفسهم في موقف الاستجداء وهم يحثون الاتحاد على الاجتماع للبت بشكاواهم، وكان الأجدى باتحاد الكرة أن يناصر هؤلاء النجوم أصحاب الحق، وليس الوقوف في صف الأندية المتغولة على حقوق النجوم.
ليس من المقبول إطلاقا أن يتم تأخير البت بشكوى مدرب أو لاعب لعام أو عامين أو ثلاثة أو أربعة، كما يحدث الآن في اتحادنا الموقر، وليس من الإنصاف الوقوف في صف الأندية ضد أصحاب الحق من لاعبين ومدربين، لأن هذا الظلم يدفع هؤلاء النجوم للذهاب إلى المحاكم المدنية، وهذا ليس في مصلحة الاتحاد ولجانه.
نعشق الأردن وترابه، ونحرص على سمعة اتحاده، وهو ما يمنعنا حتى اللحظة من الذهاب إلى الاتحاد الدولي "فيفا" الذي لن يقبل بالتأكيد مثل هذه الممارسات التي تلحق الضرر بحقوق لاعبين ومدربين... نتمنى أن يعيد اتحاد الكرة النظر بسياسته في التعامل مع الشكاوى.
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