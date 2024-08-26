ولي العهد يتابع استعدادات المنتخب الوطني لتصفيات كأس العالم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
عمان - تابع سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، تدريبات المنتخب الوطني لكرة القدم، استعدادا لمواجهة كوريا الشمالية وديا، عند السابعة مساء الاثنين، على ملعب البترا، تأهبا لمنافسات الدور الثالث والحاسم من تصفيات كأس العالم 2026.
ويبدأ المنتخب الوطني مشواره في الدور الثالث للتصفيات المونديالية، يوم الخامس من شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، من خلال مقابلة المنتخب الكويتي على أرضية ستاد عمان، فيما بدأ اتحاد الكرة أول من أمس طرح التذاكر للجماهير في مختلف الدرجات.
ويأمل المنتخب الوطني الظهور بصورة طيبة في مباراة
اليوم التي ستقام خلف أبواب موصدة، في ظل استدعاء المدير الفني الجديد جمال سلامي، عددا من الأسماء التي تلتحق بالفريق للمرة الأولى، على أن يتكرر اللقاء بين الطرفين مساء بعد غد الخميس على ستاد عمان الدولي.
وتضم قائمة المنتخب الأولية للمعسكر الداخلي الحالي 34 لاعبا، وهم: يزيد أبو ليلى، نور بني عطية، عبد الله الفاخوري، يزن العرب، عبد الله نصيب "ديارا"، حجازي ماهر، سعد الروسان، حسام أبو ذهب، إحسان حداد، فراس شلباية، محمد أبو حشيش، سالم العجالين، محمد أبو النادي، علي حجبي، يوسف أبو الجزر، إبراهيم سعادة، خالد زكريا، نزار الرشدان، نور الدين الروابدة، محمود شوكت، رجائي عايد، عارف الحاج، محمود مرضي، محمد أبو زريق "شرارة"، مهند أبو طه، وسيم الريالات، يوسف أبو جلبوش "صيصا"، رزق بني هاني، موسى التعمري، عبد الله العطار، علي علوان، علي العزايزة، إبراهيم صبرة ويزن النعيمات، على أن يتم تقليصها لـ26 لاعبا استعدادا للتصفيات.
ويغيب عن المنتخب في المباراتين الوديتين عدد من اللاعبين المتواجدين مع فرقهم في الخارج، بسبب عدم بدء فترة التوقف الدولي، وهم، يزن العرب، نزار الرشدان، نور الدين الروابدة، علي علوان، رزق بني هاني، محمد أبو زريق "شرارة" وموسى التعمري.
وشهدت التدريبات خلال الأيام الماضية، التركيز على تطبيق بعض الأفكار الفنية الذي يسعى المدرب تطبيقها في المباريات الرسمية، حيث من المتوقع أن يختلف شكل المنتخب عن الفترات الماضية، بعد مغادرة المدير الفني السابق الحسين عموتة.
وخاض المنتخب الشهر الماضي تحت قيادة سلامي، معسكرا تدريبيا في تركيا، شهد إقامة 3 مباريات ودية، حث فاز على فريق اسبارطة التركي 9-0، وتغلب على بوكا سبور التركي 3-0، فيما تعادل بهدفين لمثلهما مع الخور القطري في ختام معسكره.
ومن المتوقع أن يمنح سلامي الفرصة لعدد من اللاعبين الذين برزوا مع أنديتهم في الجولات الثلاث الأولى، ومن ضمنهم المهاجم الشاب إبراهيم صبرة، الذي برز في السنوات الماضية مع منتخبات الفئات السنية، وتوج مؤخرا بجائزة هداف بطولة غرب آسيا للشباب برصيد 5 أهداف.
ويعد استدعاء علي العزايزة وخالد زكريا وعلي حجبي، الأول لهم مع منتخب الرجال بعد تمثيلهم للمنتخبات الوطنية بفئات عمرية مختلفة، ويتطلع المدرب لمنحهم بعض الدقائق للحكم على مستواهم.
وبدا على سلامي اقتناعه باللاعبين أصحاب الأعمار الصغيرة في قائمته الأولية، حيث شهدت وجود عدد كبير من اللاعبين الذين تقل أعمارهم عن 25 عاما، ما يؤكد بأن باب المنتخب مفتوح لجميع اللاعبين في حال أثبتوا قدراتهم.
وتعد مواجهة اليوم الودية الرابعة للمنتخب الوطني أمام كوريا الشمالية، بعد أن تقابلا في 3 مرات سابقة على الصعيد الودي، حيث فاز المنتخب الوطني بأول مباراة في العام 2001 بهدف نظيف، قبل الخسارة في العام نفسه بهدفين دون رد، فيما انتهت نتيجة آخر مواجهة بينهما بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في العام 2011.
ويحتل المنتخب الوطني المركز 68 عالميا والتاسع على الصعيد الآسيوي، فيما يتواجد منتخب كوريا الشمالية بالمركز 110 عالميا و18 آسيويا.
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