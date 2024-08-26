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ولي العهد يتابع استعدادات المنتخب الوطني لتصفيات كأس العالم

8/26/2024 3:13:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان - تابع سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، تدريبات المنتخب الوطني لكرة القدم، استعدادا لمواجهة كوريا الشمالية وديا، عند السابعة مساء الاثنين، على ملعب البترا، تأهبا لمنافسات الدور الثالث والحاسم من تصفيات كأس العالم 2026.
ويبدأ المنتخب الوطني مشواره في الدور الثالث للتصفيات المونديالية، يوم الخامس من شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، من خلال مقابلة المنتخب الكويتي على أرضية ستاد عمان، فيما بدأ اتحاد الكرة أول من أمس طرح التذاكر للجماهير في مختلف الدرجات.
ويأمل المنتخب الوطني الظهور بصورة طيبة في مباراة اليوم التي ستقام خلف أبواب موصدة، في ظل استدعاء المدير الفني الجديد جمال سلامي، عددا من الأسماء التي تلتحق بالفريق للمرة الأولى، على أن يتكرر اللقاء بين الطرفين مساء بعد غد الخميس على ستاد عمان الدولي.
وتضم قائمة المنتخب الأولية للمعسكر الداخلي الحالي 34 لاعبا، وهم: يزيد أبو ليلى، نور بني عطية، عبد الله الفاخوري، يزن العرب، عبد الله نصيب "ديارا"، حجازي ماهر، سعد الروسان، حسام أبو ذهب، إحسان حداد، فراس شلباية، محمد أبو حشيش، سالم العجالين، محمد أبو النادي، علي حجبي، يوسف أبو الجزر، إبراهيم سعادة، خالد زكريا، نزار الرشدان، نور الدين الروابدة، محمود شوكت، رجائي عايد، عارف الحاج، محمود مرضي، محمد أبو زريق "شرارة"، مهند أبو طه، وسيم الريالات، يوسف أبو جلبوش "صيصا"، رزق بني هاني، موسى التعمري، عبد الله العطار، علي علوان، علي العزايزة، إبراهيم صبرة ويزن النعيمات، على أن يتم تقليصها لـ26 لاعبا استعدادا للتصفيات.
ويغيب عن المنتخب في المباراتين الوديتين عدد من اللاعبين المتواجدين مع فرقهم في الخارج، بسبب عدم بدء فترة التوقف الدولي، وهم، يزن العرب، نزار الرشدان، نور الدين الروابدة، علي علوان، رزق بني هاني، محمد أبو زريق "شرارة" وموسى التعمري.
وشهدت التدريبات خلال الأيام الماضية، التركيز على تطبيق بعض الأفكار الفنية الذي يسعى المدرب تطبيقها في المباريات الرسمية، حيث من المتوقع أن يختلف شكل المنتخب عن الفترات الماضية، بعد مغادرة المدير الفني السابق الحسين عموتة.
وخاض المنتخب الشهر الماضي تحت قيادة سلامي، معسكرا تدريبيا في تركيا، شهد إقامة 3 مباريات ودية، حث فاز على فريق اسبارطة التركي 9-0، وتغلب على بوكا سبور التركي 3-0، فيما تعادل بهدفين لمثلهما مع الخور القطري في ختام معسكره.
ومن المتوقع أن يمنح سلامي الفرصة لعدد من اللاعبين الذين برزوا مع أنديتهم في الجولات الثلاث الأولى، ومن ضمنهم المهاجم الشاب إبراهيم صبرة، الذي برز في السنوات الماضية مع منتخبات الفئات السنية، وتوج مؤخرا بجائزة هداف بطولة غرب آسيا للشباب برصيد 5 أهداف.
ويعد استدعاء علي العزايزة وخالد زكريا وعلي حجبي، الأول لهم مع منتخب الرجال بعد تمثيلهم للمنتخبات الوطنية بفئات عمرية مختلفة، ويتطلع المدرب لمنحهم بعض الدقائق للحكم على مستواهم.
وبدا على سلامي اقتناعه باللاعبين أصحاب الأعمار الصغيرة في قائمته الأولية، حيث شهدت وجود عدد كبير من اللاعبين الذين تقل أعمارهم عن 25 عاما، ما يؤكد بأن باب المنتخب مفتوح لجميع اللاعبين في حال أثبتوا قدراتهم.
وتعد مواجهة اليوم الودية الرابعة للمنتخب الوطني أمام كوريا الشمالية، بعد أن تقابلا في 3 مرات سابقة على الصعيد الودي، حيث فاز المنتخب الوطني بأول مباراة في العام 2001 بهدف نظيف، قبل الخسارة في العام نفسه بهدفين دون رد، فيما انتهت نتيجة آخر مواجهة بينهما بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في العام 2011.
ويحتل المنتخب الوطني المركز 68 عالميا والتاسع على الصعيد الآسيوي، فيما يتواجد منتخب كوريا الشمالية بالمركز 110 عالميا و18 آسيويا.

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