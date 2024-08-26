تعرف على فوائد وأضرار كورن فلكس على الأطفال

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
كورن فلكس
الكورن فليكس هو أحد أنواع حبوب الإفطار الشائعة والمفضلة لدى العديد من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار، وهو مصنوع بشكل أساسي من حبوب الذرة المطحونة والمعالجة حراريًا، عبارة عن رقائق مقرمشة وذهبية اللون، يتم تناولها عادة مع الحليب البارد، ويمكن إضافة الفواكه أو العسل إليها، كما أنها تُعد خياراً سريعاً وسهلاً لوجبة الإفطار.
يتميز الكورن فليكس بسهولة تحضيره، فهو جاهز لتناوله مباشرة، مما يوفر الوقت، إذ لا يحتاج إلى طهي فقط يُضاف إليه الحليب أو الماء، ويمتاز أيضاً بأنه مقرمش ومنعش، خاصة عند تناوله مع الحليب البارد و يحتفظ بقوامه لفترة في الحليب قبل أن يلين، وهو مصدر للكربوهيدرات، وغالبًا ما يتم تدعيمه بالفيتامينات والمعادن الأساسية مما يوفر الطاقة للجسم.
يتوفر الكورن فليكس بنكهات متعددة لتناسب مختلف الأذواق، يمكن إضافة الفواكه، المكسرات، أو العسل لتنويع المذاق، كما يتميز بفترة صلاحية طويلة نسبيًا، لأنه سهل التخزين ولا يحتاج إلى تبريد، ويناسب كافة الفئات العمرية، حيث يتم استهلاكه من الأطفال والكبار، وهو خيار جيد للرياضيين كوجبة خفيفة قبل أو بعد التمرين.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدامه في وصفات الحلويات والمخبوزات، عادة ما يكون خيارًا اقتصاديًا مقارنة ببعض خيارات الإفطار الأخرى.
تم اختراع الكورن فليكس بواسطة الدكتور جون هارفي كيلوغ عام 1894، حيث كان كيلوغ يبحث عن طعام صحي وسهل الهضم، كان يؤمن بأهمية نظام غذائي نباتي وغني بالألياف لتحسين الصحة، وبدأ إنتاجه تجارياً في أوائل القرن العشرين، حوالي عام 1906، وأسس كيلوغ شركة "Kellogg's" لإنتاج وتسويق الكورن فليكس.
في البداية، كان المنتج خاليًا من السكر، لكن تم إضافة السكر لاحقًا لزيادة الشعبية، وبدأ الكورن فليكس في الانتشار في الولايات المتحدة أولاً، ومع مرور الوقت، أصبح منتجًا عالميًا وانتشر في جميع أنحاء العالم، وأصبح رمزًا للإفطار السريع والعملي في الثقافة الغربية، كما أنه أحدث ثورة في صناعة الأغذية وعادات الإفطار حول العالم.
يحتوي الكورن فليكس على مجموعة من العناصر الغذائية، إذ يُعتبر الكربوهيدرات المكون الرئيسي به، والتي توفر الطاقة السريعة للجسم، وتشكل حوالي 80-90% من إجمالي السعرات الحرارية، وبه نسبة من الألياف التي تساعد في عملية الهضم، ويحتوي على كمية قليلة من البروتين، نسبة ضئيلة من الدهون المشبعة، وهناك بعض الفيتامينات والمعادن المضافة مثل مجموعة فيتامينات ب وفيتامين د والحديد والكالسيوم والزنك.
ويتضمن أيضاً كمية من السكر التي تختلف حسب النوع، وبعضها يحتوي على كميات كبيرة من السكر المضاف، بالإضافة إلى السعرات الحرارية، التي تتراوح بين 100-150 سعرة حرارية لكل حوالي 30 جرام.
كورن فلكس نسكويك
كورن فلكس نسكويك هو نوع خاص من حبوب الإفطار تنتجه شركة نستله، وهو مصنوع من الذرة والقمح الكامل، يتميز بنكهة الشوكولاتة المميزة، وعادة ما يكون على شكل كرات صغيرة بدلاً من الرقائق التقليدية، ويمتاز بأنه وجبة سريعة وسهلة التحضير، ومحببة للغاية للأطفال، مما يشجعهم على تناول وجبة الإفطار.
ويُعد كورن فلكس نسكويك مصدر جيد للطاقة، فهو غني بالكربوهيدرات التي توفر الطاقة اللازمة لبدء اليوم، يحتوي على الألياف من القمح الكامل، مما يساعد في تحسين الهضم، مدعم بالفيتامينات والمعادن الأساسية مثل الحديد وفيتامينات ب، ويحتوي على الكالسيوم الضروري لصحة العظام والأسنان.
يمكن تناوله مع الحليب أو استخدامه في تحضير الحلويات والوجبات الخفيفة، وهو مناسب للرياضيين، إذ يمكن أن يكون وجبة خفيفة قبل أو بعد التمرين لتزويد الجسم بالطاقة، ومع ذلك، قد يحتوي على نسبة عالية من السكر مقارنة بأنواع أخرى من حبوب الإفطار، لذا ينصح بتناوله باعتدال كجزء من نظام غذائي متوازن.
أنواع الكورن فلكيس للدايت
هناك عدة أنواع من الكورن فليكس مناسبة للدايت أو لمن يرغبون في تناول أطعمة منخفضة السعرات الحرارية والسكر، وتشمل:
1. الكورن فليكس الأصلي بدون سكر مضاف، وهو منخفض السعرات الحرارية والسكر، ويحتوي على ألياف طبيعية من الذرة.
2. الكورن فليكس حبوب القمح الكامل، وهو غني بالألياف ويساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، وعادة ما يكون منخفض السكر.
3. رقائق النخالة، وهي غنية جدًا بالألياف، وتساعد في تحسين عملية الهضم وتعزز الشعور بالشبع، مما يجعلها مثالية للدايت.
4. رقائق الشوفان، تحتوي على نسبة عالية من الألياف والبروتين، التي تساهم في التحكم بمستويات السكر في الدم، وتقلل من تناول كميات كبيرة من الطعام.
5. الكورن فليكس المدعم بالبروتين، يحتوي على نسبة أعلى من البروتين لزيادة الشعور بالشبع.
6. الكورن فليكس منخفض السكر، حيث تقدم بعض العلامات التجارية أنواع منخفضة السكر.
7. رقائق الأرز البني، وهي منخفضة السعرات الحرارية وخالية من الغلوتين.
8. مزيج الحبوب المتعددة والتي توفر مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية، وتحتوي على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية.
وعند اختيار الكورن فليكس للدايت، يجب قراءة الملصقات الغذائية بعناية، والبحث عن الأنواع التي تحتوي على أقل من 5 جرامات من السكر لكل حصة، واختيار الأنواع الغنية بالألياف، مع تجنب الأنواع التي تحتوي على سكريات مضافة أو دهون مهدرجة، ويمكن استخدام الحليب قليل الدسم أو بدائل الحليب منخفضة السعرات، وإضافة الفواكه الطازجة بدلاً من السكر للتحلية.
شوكولاته الكورن فلكيس
شوكولاتة الكورن فليكس هي عبارة عن حلوى شعبية تجمع بين الشوكولاتة والكورن فليكس المقرمش، إذ تتكون من كورن فليكس، شوكولاتة سواء داكنة أو بيضاء، الزبدة، ويمكن إضافة الفول السوداني أو جوز الهند، ويتم تحضيره عن طريق إذابة الشوكولاتة وخلطها مع الكورن فليكس ثم تشكيل الخليط في قوالب أو على صينية، وتبريدها حتى تتماسك.
تتميز شوكولاته الكورن فليكس بأنها حلوة المذاق مع لمسة من الملوحة، فهي مزيج بين النعومة والقرمشة، يتم تناولها كحلوى خفيفة أو كحلوى للمناسبات والأعياد، ويمكن استخدام أنواع مختلفة من الشوكولاتة بها، أو إضافة المكسرات أو الفواكه المجففة إليها، ولكن يجب الحذر بسبب محتواها العالي من السكر والسعرات الحرارية والسكر، فهي ليست خيارًا صحيًا للاستهلاك اليومي، ولكنها مناسبة كتحلية.
فوائد كورن فلكس للأطفال
1. يساعد الكورن فليكس على إمداد الجسم بالطاقة والنشاط، إذ سيوفر الكربوهيدرات اللازمة لحصول الطفل على الطاقة والحيوية على مدار اليوم.
2. معظم أنواع الكورن فليكس مدعمة بالفيتامينات والمعادن، مثل فيتامينات ب وحمض الفوليك والحديد، والتي تعمل على تغذية الطفل وتلبية احتياجاته الغذائية اليومية.
3. الكورن فليكس وجبة سريعة ومناسبة للأطفال خاصة عند تناولها للإفطار في الصباح أو كوجبة خفيفة.
4. يتم تناول الكورن فليكس مع الحليب، وهو مصدر غني بالكالسيوم الضروري لنمو العظام والأسنان بشكل صحي وسليم، لا فهو يشجع الطفل على تناول الحليب.
5. يمكن أن يكون الكورن فليكس خيارًا مقبولًا للأطفال الذين لا يرغبون في تناول أنواع كثيرة من الطعام، بفضل نكهته المحببة.
6. الألياف الغذائية الموجودة في بعض أنواع الكورن فليكس تساعد في تسهيل عملية الهضم، والوقاية من الإصابة بالإمساك.
7. معظم أنواع الكورن فليكس منخفضة الدهون، مما يسهم في الحفاظ على وزن الطفل ووقايته من زيادة الوزن والإصابة بالسمنة.
8. يساعد الكورن فليكس في تحسين الذاكرة وزيادة القدرة على التركيز، خاصة في المدرسة.
9. الكورن فليكس متوفر في أنواع مختلفة تناسب أذواق الأطفال المتنوعة، كما يمكن زيادة القيمة الغذائية لها عن طريق إضافة المزيد من الفواكه.
أضرار تناول كورن فلكس على الأطفال
رغم فوائد الكورن فليكس، إلا أن هناك بعض الأضرار المحتملة عند تناوله بكثرة أو اختيار الأنواع غير المناسبة للأطفال، وتتمثل في:
1. بعض أنواع الكورن فليكس تحتوي على سكر مضاف بكميات كبيرة، مما يؤدي لزيادة الوزن وخطر الإصابة بالسكري.
2. الاعتماد المفرط على الكورن فليكس قد يحرم الطفل من عناصر غذائية أخرى مهمة.
3. بعض الأنواع فقيرة بالألياف الغذائية الهامة، مما قد يؤثر على صحة الجهاز الهضمي.
4. تحتوي بعض أنواع الكورن فليكس على إضافات صناعية والتي يمكن أن تسبب حساسية لبعض الأطفال.
5. قد يسبب ارتفاعًا سريعًا في سكر الدم، مما يؤثر على المزاج والتركيز.
6. معظم أنواع الكورن فليكس منخفضة في البروتين، وهو ضروري لنمو الأطفال.
7. يمكن أن يؤدي إلى تعود الطفل على تناول الأطعمة الحلوة والغنية بالسكر.
8. قد لا يوفر الكورن فليكس جميع العناصر الغذائية الضرورية للأطفال.
9. بعض أنواع الكورن فليكس تحتوي على نسبة عالية من السكر، وقد تزيد من خطر تسوس الأسنان.
10. بعض الأطفال قد يكونون حساسين لمكونات معينة في الكورن فليكس، لذا ينصح باختيار أنواع منخفضة السكر ومرتفعة الألياف، وتحديد كمية الاستهلاك وعدم الاعتماد عليه كوجبة رئيسية يومية.
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