تعرف على فوائد وأضرار كورن فلكس على الأطفال

MENAFN - Alghad Newspaper) كورن فلكس



الكورن فليكس هو أحد أنواع حبوب الإفطار الشائعة والمفضلة لدى العديد من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار، وهو مصنوع بشكل أساسي من حبوب الذرة المطحونة والمعالجة حراريًا، عبارة عن رقائق مقرمشة وذهبية اللون، يتم تناولها عادة مع الحليب البارد، ويمكن إضافة الفواكه أو العسل إليها، كما أنها تُعد خياراً سريعاً وسهلاً لوجبة الإفطار.



يتميز الكورن فليكس بسهولة تحضيره، فهو جاهز لتناوله مباشرة، مما يوفر الوقت، إذ لا يحتاج إلى طهي فقط يُضاف إليه الحليب أو الماء، ويمتاز أيضاً بأنه مقرمش ومنعش، خاصة عند تناوله مع الحليب البارد و يحتفظ بقوامه لفترة في الحليب قبل أن يلين، وهو مصدر للكربوهيدرات، وغالبًا ما يتم تدعيمه بالفيتامينات والمعادن الأساسية مما يوفر الطاقة للجسم.



يتوفر الكورن فليكس بنكهات متعددة لتناسب مختلف الأذواق، يمكن إضافة الفواكه، المكسرات، أو العسل لتنويع المذاق، كما يتميز بفترة صلاحية طويلة نسبيًا، لأنه سهل التخزين ولا يحتاج إلى تبريد، ويناسب كافة الفئات العمرية، حيث يتم استهلاكه من الأطفال والكبار، وهو خيار جيد للرياضيين كوجبة خفيفة قبل أو بعد التمرين.



بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدامه في وصفات الحلويات والمخبوزات، عادة ما يكون خيارًا اقتصاديًا مقارنة ببعض خيارات الإفطار الأخرى.



تم اختراع الكورن فليكس بواسطة الدكتور جون هارفي كيلوغ عام 1894، حيث كان كيلوغ يبحث عن طعام صحي وسهل الهضم، كان يؤمن بأهمية نظام غذائي نباتي وغني بالألياف لتحسين الصحة، وبدأ إنتاجه تجارياً في أوائل القرن العشرين، حوالي عام 1906، وأسس كيلوغ شركة "Kellogg's" لإنتاج وتسويق الكورن فليكس.



في البداية، كان المنتج خاليًا من السكر، لكن تم إضافة السكر لاحقًا لزيادة الشعبية، وبدأ الكورن فليكس في الانتشار في الولايات المتحدة أولاً، ومع مرور الوقت، أصبح منتجًا عالميًا وانتشر في جميع أنحاء العالم، وأصبح رمزًا للإفطار السريع والعملي في الثقافة الغربية، كما أنه أحدث ثورة في صناعة الأغذية وعادات الإفطار حول العالم.



يحتوي الكورن فليكس على مجموعة من العناصر الغذائية، إذ يُعتبر الكربوهيدرات المكون الرئيسي به، والتي توفر الطاقة السريعة للجسم، وتشكل حوالي 80-90% من إجمالي السعرات الحرارية، وبه نسبة من الألياف التي تساعد في عملية الهضم، ويحتوي على كمية قليلة من البروتين، نسبة ضئيلة من الدهون المشبعة، وهناك بعض الفيتامينات والمعادن المضافة مثل مجموعة فيتامينات ب وفيتامين د والحديد والكالسيوم والزنك.



ويتضمن أيضاً كمية من السكر التي تختلف حسب النوع، وبعضها يحتوي على كميات كبيرة من السكر المضاف، بالإضافة إلى السعرات الحرارية، التي تتراوح بين 100-150 سعرة حرارية لكل حوالي 30 جرام.



كورن فلكس نسكويك



كورن فلكس نسكويك هو نوع خاص من حبوب الإفطار تنتجه شركة نستله، وهو مصنوع من الذرة والقمح الكامل، يتميز بنكهة الشوكولاتة المميزة، وعادة ما يكون على شكل كرات صغيرة بدلاً من الرقائق التقليدية، ويمتاز بأنه وجبة سريعة وسهلة التحضير، ومحببة للغاية للأطفال، مما يشجعهم على تناول وجبة الإفطار.



ويُعد كورن فلكس نسكويك مصدر جيد للطاقة، فهو غني بالكربوهيدرات التي توفر الطاقة اللازمة لبدء اليوم، يحتوي على الألياف من القمح الكامل، مما يساعد في تحسين الهضم، مدعم بالفيتامينات والمعادن الأساسية مثل الحديد وفيتامينات ب، ويحتوي على الكالسيوم الضروري لصحة العظام والأسنان.



يمكن تناوله مع الحليب أو استخدامه في تحضير الحلويات والوجبات الخفيفة، وهو مناسب للرياضيين، إذ يمكن أن يكون وجبة خفيفة قبل أو بعد التمرين لتزويد الجسم بالطاقة، ومع ذلك، قد يحتوي على نسبة عالية من السكر مقارنة بأنواع أخرى من حبوب الإفطار، لذا ينصح بتناوله باعتدال كجزء من نظام غذائي متوازن.



أنواع الكورن فلكيس للدايت



هناك عدة أنواع من الكورن فليكس مناسبة للدايت أو لمن يرغبون في تناول أطعمة منخفضة السعرات الحرارية والسكر، وتشمل:



1. الكورن فليكس الأصلي بدون سكر مضاف، وهو منخفض السعرات الحرارية والسكر، ويحتوي على ألياف طبيعية من الذرة.



2. الكورن فليكس حبوب القمح الكامل، وهو غني بالألياف ويساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، وعادة ما يكون منخفض السكر.



3. رقائق النخالة، وهي غنية جدًا بالألياف، وتساعد في تحسين عملية الهضم وتعزز الشعور بالشبع، مما يجعلها مثالية للدايت.



4. رقائق الشوفان، تحتوي على نسبة عالية من الألياف والبروتين، التي تساهم في التحكم بمستويات السكر في الدم، وتقلل من تناول كميات كبيرة من الطعام.



5. الكورن فليكس المدعم بالبروتين، يحتوي على نسبة أعلى من البروتين لزيادة الشعور بالشبع.



6. الكورن فليكس منخفض السكر، حيث تقدم بعض العلامات التجارية أنواع منخفضة السكر.

7. رقائق الأرز البني، وهي منخفضة السعرات الحرارية وخالية من الغلوتين.



8. مزيج الحبوب المتعددة والتي توفر مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية، وتحتوي على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية.



وعند اختيار الكورن فليكس للدايت، يجب قراءة الملصقات الغذائية بعناية، والبحث عن الأنواع التي تحتوي على أقل من 5 جرامات من السكر لكل حصة، واختيار الأنواع الغنية بالألياف، مع تجنب الأنواع التي تحتوي على سكريات مضافة أو دهون مهدرجة، ويمكن استخدام الحليب قليل الدسم أو بدائل الحليب منخفضة السعرات، وإضافة الفواكه الطازجة بدلاً من السكر للتحلية.



شوكولاته الكورن فلكيس



شوكولاتة الكورن فليكس هي عبارة عن حلوى شعبية تجمع بين الشوكولاتة والكورن فليكس المقرمش، إذ تتكون من كورن فليكس، شوكولاتة سواء داكنة أو بيضاء، الزبدة، ويمكن إضافة الفول السوداني أو جوز الهند، ويتم تحضيره عن طريق إذابة الشوكولاتة وخلطها مع الكورن فليكس ثم تشكيل الخليط في قوالب أو على صينية، وتبريدها حتى تتماسك.



تتميز شوكولاته الكورن فليكس بأنها حلوة المذاق مع لمسة من الملوحة، فهي مزيج بين النعومة والقرمشة، يتم تناولها كحلوى خفيفة أو كحلوى للمناسبات والأعياد، ويمكن استخدام أنواع مختلفة من الشوكولاتة بها، أو إضافة المكسرات أو الفواكه المجففة إليها، ولكن يجب الحذر بسبب محتواها العالي من السكر والسعرات الحرارية والسكر، فهي ليست خيارًا صحيًا للاستهلاك اليومي، ولكنها مناسبة كتحلية.



فوائد كورن فلكس للأطفال



1. يساعد الكورن فليكس على إمداد الجسم بالطاقة والنشاط، إذ سيوفر الكربوهيدرات اللازمة لحصول الطفل على الطاقة والحيوية على مدار اليوم.



2. معظم أنواع الكورن فليكس مدعمة بالفيتامينات والمعادن، مثل فيتامينات ب وحمض الفوليك والحديد، والتي تعمل على تغذية الطفل وتلبية احتياجاته الغذائية اليومية.



3. الكورن فليكس وجبة سريعة ومناسبة للأطفال خاصة عند تناولها للإفطار في الصباح أو كوجبة خفيفة.



4. يتم تناول الكورن فليكس مع الحليب، وهو مصدر غني بالكالسيوم الضروري لنمو العظام والأسنان بشكل صحي وسليم، لا فهو يشجع الطفل على تناول الحليب.



5. يمكن أن يكون الكورن فليكس خيارًا مقبولًا للأطفال الذين لا يرغبون في تناول أنواع كثيرة من الطعام، بفضل نكهته المحببة.



6. الألياف الغذائية الموجودة في بعض أنواع الكورن فليكس تساعد في تسهيل عملية الهضم، والوقاية من الإصابة بالإمساك.



7. معظم أنواع الكورن فليكس منخفضة الدهون، مما يسهم في الحفاظ على وزن الطفل ووقايته من زيادة الوزن والإصابة بالسمنة.



8. يساعد الكورن فليكس في تحسين الذاكرة وزيادة القدرة على التركيز، خاصة في المدرسة.



9. الكورن فليكس متوفر في أنواع مختلفة تناسب أذواق الأطفال المتنوعة، كما يمكن زيادة القيمة الغذائية لها عن طريق إضافة المزيد من الفواكه.



أضرار تناول كورن فلكس على الأطفال



رغم فوائد الكورن فليكس، إلا أن هناك بعض الأضرار المحتملة عند تناوله بكثرة أو اختيار الأنواع غير المناسبة للأطفال، وتتمثل في:



1. بعض أنواع الكورن فليكس تحتوي على سكر مضاف بكميات كبيرة، مما يؤدي لزيادة الوزن وخطر الإصابة بالسكري.



2. الاعتماد المفرط على الكورن فليكس قد يحرم الطفل من عناصر غذائية أخرى مهمة.



3. بعض الأنواع فقيرة بالألياف الغذائية الهامة، مما قد يؤثر على صحة الجهاز الهضمي.



4. تحتوي بعض أنواع الكورن فليكس على إضافات صناعية والتي يمكن أن تسبب حساسية لبعض الأطفال.



5. قد يسبب ارتفاعًا سريعًا في سكر الدم، مما يؤثر على المزاج والتركيز.



6. معظم أنواع الكورن فليكس منخفضة في البروتين، وهو ضروري لنمو الأطفال.



7. يمكن أن يؤدي إلى تعود الطفل على تناول الأطعمة الحلوة والغنية بالسكر.



8. قد لا يوفر الكورن فليكس جميع العناصر الغذائية الضرورية للأطفال.



9. بعض أنواع الكورن فليكس تحتوي على نسبة عالية من السكر، وقد تزيد من خطر تسوس الأسنان.



10. بعض الأطفال قد يكونون حساسين لمكونات معينة في الكورن فليكس، لذا ينصح باختيار أنواع منخفضة السكر ومرتفعة الألياف، وتحديد كمية الاستهلاك وعدم الاعتماد عليه كوجبة رئيسية يومية.