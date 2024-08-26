الفنان السوري ممدوح الأطرش: تزوجت 17 مرة لهذا السبب

جاء ذلك عبر لقاء في برنامج "مين قدّك" التلفزيوني، قال فيه الممثل والمخرج المسرحي السوري ممدوح الأطرش لمذيعة البرنامج كارين سلامة: "تزوّجت 17 مرة وأبحث عن الزوجة الـ18، وإذا ترشّحين نفسك فأنا موافق"، معبراً عن إعجابه بجمالها.



وأضاف الأطرش وسط دهشة واستهجان المذيعة: "بشكل شخصي، لا أفضل الزواج أو ربط اسمي بامرأة مدى الحياة، ولكن نتيجة كرهي للخيانة ولرغبة النساء في عدم الاختلاء بهن بدون غطاء شرعي، كان تعدد الزوجات خياري الأنسب، لأني مزاجي بطبعي".



وختم حديثه بتوجيه تحية إلى زوجته الحالية و"أم بناته" منى، والتي تزوجها منذ نحو 40 عاماً، قائلاً إنها "ستدخل الجنة" على صبرها وتحمّلها نزواته ورغباته. وكالات

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