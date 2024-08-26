الفنان السوري ممدوح الأطرش: تزوجت 17 مرة لهذا السبب

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
كشف الفنان السوري ممدوح الأطرش عن زواجه بـ17 سيدة بمن فيهن زوجته الحالية، بذريعة أنه "يكره الخيانة" ويحترم رغبة النساء في عدم معاشرتهن الرجال بدون غطاء شرعي.
جاء ذلك عبر لقاء في برنامج "مين قدّك" التلفزيوني، قال فيه الممثل والمخرج المسرحي السوري ممدوح الأطرش لمذيعة البرنامج كارين سلامة: "تزوّجت 17 مرة وأبحث عن الزوجة الـ18، وإذا ترشّحين نفسك فأنا موافق"، معبراً عن إعجابه بجمالها.
وأضاف الأطرش وسط دهشة واستهجان المذيعة: "بشكل شخصي، لا أفضل الزواج أو ربط اسمي بامرأة مدى الحياة، ولكن نتيجة كرهي للخيانة ولرغبة النساء في عدم الاختلاء بهن بدون غطاء شرعي، كان تعدد الزوجات خياري الأنسب، لأني مزاجي بطبعي".
وختم حديثه بتوجيه تحية إلى زوجته الحالية و"أم بناته" منى، والتي تزوجها منذ نحو 40 عاماً، قائلاً إنها "ستدخل الجنة" على صبرها وتحمّلها نزواته ورغباته. وكالات
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