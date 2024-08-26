فوز أبو سنينة تطلق مجموعتها القصصية سجون خاصة

MENAFN - Alghad Newspaper)وقدّم الأستاذ رمضان الرواشدة، الكاتب السياسي والروائي، قراءة متعمقة في المجموعة القصصية "سجون خاصة"، مشيرًا إلى أنها تعكس البحث الدائم عن العدالة الاجتماعية، وأننا جميعًا مسجونون في سجون خاصة.



وأشاد بأسلوب الكاتبة أبو سنينة في جعل نهايات قصصها مفتوحة، ما يضفي عنصر الدهشة على القارئ.



أما الناقدة الأدبية وداد أبو شنب، فقد علقت على براعة القاصة في صناعة الدهشة، قائلة إن الكاتبة، رغم أنها تقدم دلائل للقارئ بين الحين والآخر، إلا أنها تكسر أفق انتظاره بخاتمة غير متوقعة.



في قصة "نيران صديقة"، أضفت فوز أبو سنينة أبعادًا إنسانية على الأشياء مثل الخيمة، القيثارة، الشجرة، الشمس، والريح، مما يضفي بعدًا حميميًا على النص يقرب الفكرة للقارئ ويجعله يتعاطف معها.



من ناحيتها، توجهت الكاتبة فوز، للحضور قائلة: لكلٍّ منا سقطات، أحلام، تجارب حفرتْ في داخلنا علامات غائرة.. لكلّ منا وجع، تحدي، فرح و خوف تدفعنا في مجموعها إلى وضع أقنعة خفية عمن حولنا.. وكم دَفَعنا من أرواح و كم مرة دُفِعت فيها أرواحنا إلى هوامش الأيام أو إلى حجرات سجونها؟! هي سجون خاصة ندخلها لنختفي خلف قضبانها بأمر منا نحن أحياناً أو بأمر من الناس أو حوادث القدر فتقف حاجزاً بيننا و بين أنفسنا و بيننا و بين الحياة التي تصبح كأساً مليئاً بالهواء نحتاج أن نفرغه من الوهم و نملأه مجدداً بما نحب.. سجون خاصة تسلط الضوء على أشخاص يعيشون بيننا، ربما كانوا نحن.. كتبتُهم لأجرّب أن أصبغ ببقعة ضوء ظلام اللامبالاة و النكران و النسيان و لأقول بأنهم ليسوا وحدهم.. بل لسنا وحدنا، فلكل واحد منا في هذه الدنيا سجونه الخاصة.





يُذكر أن المجموعة القصصية "سجون خاصة" هي من منشورات دار فضاءات للنشر والتوزيع، بينما عبّر الناشر جهاد أبو حشيش عن سعادته بنشر هذا الكتاب، معتبرًا أنه يحمل بُعدًا فكريًا عميقًا كما سبق للدار أن نشرت إصدار الكاتبة السابق "كسرة من روح" العام الماضي.



وقدمت الزميلة الإعلامية تهاني روحي الحفل، حيث أشادت بالكاتبة فوز أبو سنينة، موضحة أن قصصها محملة بالإنسانية وتقدم قراءة متأنية للواقع الذي نعيشه يوميًا.



وأشارت إلى أن كل قصة تجعلنا نتأمل في الدور الذي يمكن أن نؤديه لترسيخ مفهوم العدالة الاجتماعية، مؤكدة أن "سجون خاصة" له دور كبير في توجيه بوصلتنا نحو التأكيد على الطبيعة الخيرة للإنسان وتعزيز أفكارنا نحو التفكير في الآخرين.



يُذكر أن الكاتبة من مواليد القدس وتعيش حاليًا في إيطاليا بعد أن تنقلت للعيش في عدة بلدان. حاصلة على ماجستير في الإدارة الهندسية من الجامعة الأمريكية في بيروت.