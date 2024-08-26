لمحبي المعكرونة.. 5 أضرار قد تسببها لصحتك عند تناولها يوميا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يعتاد بعض الأشخاص على تناول المعكرونة يوميًا، دون الانتباه أن الانتظام في استهلاكها قد يعرضهم للإصابة ببعض المشكلات الصحية.
يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، أضرار تناول المعكرونة يوميًا، وفقًا لموقع "Eatthis".
أضرار تناول المعكرونة يوميًا
1- السكري
يزداد خطر الإصابة بداء السكري عند تناول المعكرونة يوميًا أو الإفراط فيها، لاحتوائها على نسبة عالية من الكربوهيدرات البسيطة، التي تتسبب في ارتفاع مستويات سكر الدم.
2- سوء التغذية
تناول المعكرونة يوميًا قد يحرم الإنسان من الحصول على العناصر الغذائية التي يحتاج إليها الجسم، مثل الفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية والبروتين، مما يؤدي إلى الإصابة بسوء التغذية.
5- ارتفاع ضغط الدم
أظهرت دراسة منشورة في مجلة "Metabolism" أن ارتفاع ضغط الدم أكثر شيوعًا بين الأشخاص المعتادين على تناول المصادر الطبيعية للكربوهيدرات البسيطة، مثل المعكرونة.
4- أمراض القلب
في دراسة منشورة في المجلة الأمريكية لعلم الأوبئة، وجد الباحثون أن الأنظمة الغذائية الغنية بالأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات البسيطة، مثل المعكرونة، تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.
5- زيادة الوزن
يكتسب الجسم وزنًا زائدًا عند تناول المعكرونة بكمية كبيرة بشكل يومي، لأن الكربوهيدرات البسيطة المتوفرة بها تزيد من الشعور بالجوع، مما يؤدي إلى استهلاك المزيد من الطعام.
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