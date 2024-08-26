لمحبي المعكرونة.. 5 أضرار قد تسببها لصحتك عند تناولها يوميا

يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، أضرار تناول المعكرونة يوميًا، وفقًا لموقع "Eatthis".











أضرار تناول المعكرونة يوميًا

1- السكري

يزداد خطر الإصابة بداء السكري عند تناول المعكرونة يوميًا أو الإفراط فيها، لاحتوائها على نسبة عالية من الكربوهيدرات البسيطة، التي تتسبب في ارتفاع مستويات سكر الدم.

2- سوء التغذية

تناول المعكرونة يوميًا قد يحرم الإنسان من الحصول على العناصر الغذائية التي يحتاج إليها الجسم، مثل الفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية والبروتين، مما يؤدي إلى الإصابة بسوء التغذية.



5- ارتفاع ضغط الدم

أظهرت دراسة منشورة في مجلة "Metabolism" أن ارتفاع ضغط الدم أكثر شيوعًا بين الأشخاص المعتادين على تناول المصادر الطبيعية للكربوهيدرات البسيطة، مثل المعكرونة.



4- أمراض القلب

في دراسة منشورة في المجلة الأمريكية لعلم الأوبئة، وجد الباحثون أن الأنظمة الغذائية الغنية بالأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات البسيطة، مثل المعكرونة، تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.



5- زيادة الوزن

يكتسب الجسم وزنًا زائدًا عند تناول المعكرونة بكمية كبيرة بشكل يومي، لأن الكربوهيدرات البسيطة المتوفرة بها تزيد من الشعور بالجوع، مما يؤدي إلى استهلاك المزيد من الطعام.

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