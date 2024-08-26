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لمحبي المعكرونة.. 5 أضرار قد تسببها لصحتك عند تناولها يوميا

8/26/2024 3:13:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يعتاد بعض الأشخاص على تناول المعكرونة يوميًا، دون الانتباه أن الانتظام في استهلاكها قد يعرضهم للإصابة ببعض المشكلات الصحية.

يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، أضرار تناول المعكرونة يوميًا، وفقًا لموقع "Eatthis".





أضرار تناول المعكرونة يوميًا
1- السكري
 يزداد خطر الإصابة بداء السكري عند تناول المعكرونة يوميًا أو الإفراط فيها، لاحتوائها على نسبة عالية من الكربوهيدرات البسيطة، التي تتسبب في ارتفاع مستويات سكر الدم.

2- سوء التغذية
 تناول المعكرونة يوميًا قد يحرم الإنسان من الحصول على العناصر الغذائية التي يحتاج إليها الجسم، مثل الفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية والبروتين، مما يؤدي إلى الإصابة بسوء التغذية.


5- ارتفاع ضغط الدم
 أظهرت دراسة منشورة في مجلة "Metabolism" أن ارتفاع ضغط الدم أكثر شيوعًا بين الأشخاص المعتادين على تناول المصادر الطبيعية للكربوهيدرات البسيطة، مثل المعكرونة.


4- أمراض القلب
 في دراسة منشورة في المجلة الأمريكية لعلم الأوبئة، وجد الباحثون أن الأنظمة الغذائية الغنية بالأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات البسيطة، مثل المعكرونة، تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.


5- زيادة الوزن
 يكتسب الجسم وزنًا زائدًا عند تناول المعكرونة بكمية كبيرة بشكل يومي، لأن الكربوهيدرات البسيطة المتوفرة بها تزيد من الشعور بالجوع، مما يؤدي إلى استهلاك المزيد من الطعام.

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