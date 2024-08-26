مشروع بحثي أردني لإنتاج مشروب غازي صحي من خلاصة الفواكه الطبيعية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
وقّع صنـدوق دعم البحث العلمي والتطوير في الصناعة التابع للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا ضمن برنامج الأمن الغذائي اتفاقية مع جامعة الزرقاء ومؤسسة هشام أبو بكر التجارية، بموجبها يدعم الصندوق المشروع البحثي "Soft Drink Based Natural Vinegar " الذي سينفذه الباحث الدكتور أنس الشيشاني من كلية الصيدلة في الجامعة لحساب المؤسسة؛ لإنتاج مشروب غازي صحي من خلاصة الفواكه الطبيعية.
وقّع الاتفاقية، الأمين العام للمجلس الأستاذ الدكتور مشهور الرفاعي ورئيس الجامعة الأستاذ الدكتور نضال الرمحي ومدير عام المؤسسة هشام أبو بكر بحضور عميدة الكلية أحلام الكيلاني ومديرة الصندوق ريما راس والباحث.
كما ويسعى البرنامج الذي ينفذه الصندوق بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة إلى زيادة تنافسية الصناعات الغذائية الأردنية مع خلال تحسين جودتها وضمان مثالية مواصفاتها عند طريق البحث العلمي التطبيقي.
وأشار الرفاعي إلى دور المجلس الدؤوب في ردم الفجوة بين القطاعين الأكاديمي والصناعي مبيناً أن الصندوق يمثّل جسراً قوياً للتشاركية والتشبيك بين المؤسسات البحثية والجامعات، بما يخدم الصناعة الوطنية، ويعزز من قدرات الباحثين في تتجير نتائج أبحاثهم العلمية، مما ينعكس إيجابياً على قوة وحيوية الاقتصاد الوطني.
وأضاف الرفاعي أن النتائج الطيبة التي يحرزها الباحثون الأردنيون تسهم في بناء وتقوية الثقة بين الصناعة والأكاديميا وتعزز التعاون بينهما.
ومن جانبه أعرب الرمحي عن سعادته في توقيع الاتفاقية مقدرا أهمية الثقة التي يضعها قطاع الصناعة في الباحثين الأردنيين وفي قدرتهم على المساهمة في دعم قطاع الصناعة وحل مشكلاته وتحسين المنتج الأردني ليكون منافسا عالميا.
كما وبينت راس أن الصندوق يسعى من خلال برامجه وأنشطته التي ينفذها بالتعاون مع مؤسسات محلية وعالمية إلى تحفيز التفكير الإبداعي لدى الباحثين الأكاديميين بهدف توجيه مخرجات أبحاثهم لتلبي احتياجات القطاع الصناعي، ودعم مشاريع ذات قيمة مضافة للأسواق المحلية.
يشار إلى أن الصندوق، الذي تأسس عام 1994، يقدم دعماً للمشاريع البحثية المشتركة بين الجامعات والمراكز العلمية والصناعة ويدعم تتجير نتائجها واستفادت من الدعم العديد من الصناعات الوطنية المختلفة.
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