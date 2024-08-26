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مشروع بحثي أردني لإنتاج مشروب غازي صحي من خلاصة الفواكه الطبيعية

8/26/2024 3:13:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) وقّع صنـدوق دعم البحث العلمي والتطوير في الصناعة التابع للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا ضمن برنامج الأمن الغذائي اتفاقية مع جامعة الزرقاء ومؤسسة هشام أبو بكر التجارية، بموجبها يدعم الصندوق المشروع البحثي "Soft Drink Based Natural Vinegar " الذي سينفذه الباحث الدكتور أنس الشيشاني من كلية الصيدلة في الجامعة لحساب المؤسسة؛ لإنتاج مشروب غازي صحي من خلاصة الفواكه الطبيعية.

وقّع الاتفاقية، الأمين العام للمجلس الأستاذ الدكتور مشهور الرفاعي ورئيس الجامعة الأستاذ الدكتور نضال الرمحي ومدير عام المؤسسة هشام أبو بكر بحضور عميدة الكلية أحلام الكيلاني ومديرة الصندوق ريما راس والباحث.

كما ويسعى البرنامج الذي ينفذه الصندوق بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة إلى زيادة تنافسية الصناعات الغذائية الأردنية مع خلال تحسين جودتها وضمان مثالية مواصفاتها عند طريق البحث العلمي التطبيقي.


وأشار الرفاعي إلى دور المجلس الدؤوب في ردم الفجوة بين القطاعين الأكاديمي والصناعي مبيناً أن الصندوق يمثّل جسراً قوياً للتشاركية والتشبيك بين المؤسسات البحثية والجامعات، بما يخدم الصناعة الوطنية، ويعزز من قدرات الباحثين في تتجير نتائج أبحاثهم العلمية، مما ينعكس إيجابياً على قوة وحيوية الاقتصاد الوطني.


وأضاف الرفاعي أن النتائج الطيبة التي يحرزها الباحثون الأردنيون تسهم في بناء وتقوية الثقة بين الصناعة والأكاديميا وتعزز التعاون بينهما.

ومن جانبه أعرب الرمحي عن سعادته في توقيع الاتفاقية مقدرا أهمية الثقة التي يضعها قطاع الصناعة في الباحثين الأردنيين وفي قدرتهم على المساهمة في دعم قطاع الصناعة وحل مشكلاته وتحسين المنتج الأردني ليكون منافسا عالميا.

كما وبينت راس أن الصندوق يسعى من خلال برامجه وأنشطته التي ينفذها بالتعاون مع مؤسسات محلية وعالمية إلى تحفيز التفكير الإبداعي لدى الباحثين الأكاديميين بهدف توجيه مخرجات أبحاثهم لتلبي احتياجات القطاع الصناعي، ودعم مشاريع ذات قيمة مضافة للأسواق المحلية.


يشار إلى أن الصندوق، الذي تأسس عام 1994، يقدم دعماً للمشاريع البحثية المشتركة بين الجامعات والمراكز العلمية والصناعة ويدعم تتجير نتائجها واستفادت من الدعم العديد من الصناعات الوطنية المختلفة.

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