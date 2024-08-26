لماذا يجعل التغليف الشبكي البرتقال أكثر جاذبية؟

MENAFN - Alghad Newspaper)وفي دراسة حديثة نُشرت في مجلة " الإدراك i-Perception"، أوضح عالم النفس كارل جيجنفورتنر من جيسن في ألمانيا أن هذا الوهم هو نتيجة لعملية دماغية تسمى استيعاب الألوان، وتؤثر هذه العملية على كيفية تفسيرنا للمعلومات البصرية، مما يؤدي إلى تغييرات في اللون المتصور عندما يتم حجب جزء من الصورة بواسطة مواد ملونة.وتُظهر أبحاث جيجنفورتنر أن بائعي المواد الغذائية استخدموا هذا الوهم منذ فترة طويلة لتحسين مظهر منتجاتهم، فعلى سبيل المثال، تبدو البرتقال المعبأة في شبكة برتقالية أكثر حيوية، بينما يبدو الليمون الحامض أكثر حيوية عندما يكون محاطا بشبكة صفراء وخضراء على التوالي، وهذا التحسين اللوني يخدع الدماغ في تفسير الفاكهة على أنها أكثر نضجا وجاذبية.واستوحى جيجنفورتنر هذه الدراسة من تجربة شخصية عندما لاحظ أن اللون البرتقالي الساطع للبرتقال الذي يزرعه يبدو أكثر خضرة بمجرد إزالته من عبواته الشبكية، وتؤكد نتائجه أن الوهم لا يتعلق بانعكاس الضوء من الشبكة، بل يتعلق بالطريقة التي تجمع بها أدمغتنا المعلومات البصرية الجزئية.



وفي بحثه، يوضح جيجنفورتنر هذا التأثير من خلال عرض صور لوجوه بشرية مع خطوط ملونة عبرها، وعلى الرغم من طبيعة الصور ثنائية الأبعاد، والتي تستبعد إمكانية انعكاس الضوء، فإن لون البشرة المتصور للوجوه يتغير، مما يثبت أن وهم القصاصات الورقية هو خدعة بصرية قوية.



ويلقي هذا البحث الضوء على كيفية تأثر التجارب اليومية، مثل التسوق في البقالة، بظواهر نفسية دقيقة، مما يؤدي في النهاية إلى تغيير الطريقة التي ندرك بها العالم من حولنا. وكالات



