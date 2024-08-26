تقنيات تحدد أنواع البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية بالمستشفيات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- في ظل انتشار البكتريا المقاومة للمضادات الحيوية كان من الضروري البحث عن آلية جديدة لانتشارها في المستشفيات، حيث يمكن لبعض الأنواع أن تكون منتشرة في منطقة ما أكثر من غيرها، وإعطاء الدواء المناسب توفيرا للجهد والوقت والمساعدة في شفاء المرضى. معرفة تسلسل جميع البكتيريا في العينة يعطي صورة أكثر اكتمالاً للتنوع الموجود في منطقة ما، وهو أمر بالغ الأهمية في التنبؤ بالمخاطر وفهم العوامل الخارجية المشاركة في انتشار سلالة معينة".
العلماء في الغرب يوجد لديهم باحثون مهمتهم إعداد الدراسات عن الأمراض وغيرها، بينما عندنا لا يوجد أناس مختصون، ويبقى الأمر يجري بصورة فردية وقد لا يجد تشجيعا أو عدم تتوفر المخصصات.
طور فريق بحثي دولي تقنية جينومية جديدة يمكنها تتبع انتشار العديد من الجراثيم الخارقة في المستشفى في وقت واحد. حيث طبق العلماء في معهد ويلكوم سانجر وجامعة أوسلو ومؤسسة IRCCS Policlinico San Matteo والمتعاونون نهجًا جديدًا للتسلسل العميق لجميع مسببات الأمراض لالتقاط جميع البكتيريا المعدية الشائعة في المستشفى، مرة واحدة. تقوم الأساليب الحالية بزرع وتسلسل جميع مسببات الأمراض بشكل منفصل، الأمر الذي يستغرق وقتًا أطول ويتطلب المزيد من العمل.
أشارت نتائج الدراسة المستقبلية للفريق إلى أن كل مريض في وحدة العناية المركزة (ICU)، تم اختباره تم حقنه بواسطة بكتيريا مقاومة للعلاج واحدة على الأقل، بينما تم حقن الأغلبية بواسطة العديد من البكتيريا المقاومة في وقت واحد.
ويأمل العلماء بأن تساعد تقنيتهم في منع وإدارة العدوى الشائعة في المستشفيات بشكل أسرع وأكثر فعالية مما كان ممكنًا في السابق. ونظرًا لأن مقاومة الأدوية مشكلة واسعة النطاق في المستشفيات وغيرها من الأماكن السريرية، يمكن لهذا النظام تحديد وتتبع والحد من انتشار البكتيريا الشائعة المقاومة للعلاج المتعدد في الوقت نفسه.
يمكن أيضا دمج النهج مع أنظمة المراقبة السريرية الحالية في المستشفيات. وقال الدكتور نيكولاس طومسون، رئيس برنامج الطفيليات والميكروبات وقائد المجموعة في معهد ويلكوم سانجر: "إن العدوى المقاومة للمضادات الحيوية هي مشكلة مستمرة في المستشفيات، وبينما يعمل المتخصصون في الرعاية الصحية بجد لتقليلها قدر الإمكان، فمن الصعب محاربة شيء لا يمكنك رؤيته بالكامل".
إن دمج نهج التسلسل الجينومي العميق في أنظمة الرعاية الصحية بهذه الطريقة يمنح العاملين في المستشفيات فرصة جديدة لرؤية وتتبع هذه البكتيريا، مما يساعد في تشخيص العدوى والسماح بتحديد تفشيها والسيطرة عليها. "إن دمج هذا النهج يمكن أن يساعد في تطوير وتحسين المبادئ التوجيهية لتقييم وإدارة خطر العدوى المقاومة للعلاج لجميع المرضى في المستشفى، وخاصة أولئك في وحدات العناية المركزة".
تومسون هو المؤلف الرئيسي المشارك للدراسة التي نشرها الفريق في مجلة The Lancet Microbe، بعنوان "التسلسل العميق لجميع مسببات الأمراض البكتيرية في المستشفيات في إيطاليا في ربيع العام 2020: دراسة مجموعة مستقبلية".
في ورقتهم، خلص الفريق إلى "أن النهج الذي نصفه يمكن أن يسهل تطوير مبادئ توجيهية مستقبلية محسنة لتقييم وإدارة خطر العدوى في المستشفيات لمجموعات مختلفة من المرضى، وخاصة في وحدات العناية المركزة".
كتب المؤلفون أن العدوى في المستشفيات التي تسببها مسببات الأمراض البكتيرية المقاومة للأدوية المتعددة هي سبب رئيسي للوفاة والمرض بين المرضى في المستشفى. وتشكل العدوى في المستشفيات خطرًا كبيرًا على المرضى المعرضين للإصابة، وهذا حاد بشكل خاص في وحدات العناية المركزة عندما تكون البكتيريا المرتبطة بالمستشفى متوطنة.
وقد يرتفع التهديد في ظل الظروف التي يكون فيها عدد المرضى المصابون بأمراض خطيرة مرتفعًا، كما حدث أثناء جائحة "كوفيد 19". وتابع الفريق "خلال الموجة الأولى من جائحة "كوفيد 19"، شكلت زيادة عدد المرضى عقبة كبيرة أمام فعالية تدابير مكافحة العدوى".
توجد البكتيريا عادة في الجسم أو عليه من دون التسبب بضرر، ولكن إذا دخلت سلالات معينة إلى مجرى الدم بسبب ضعف الجهاز المناعي، فقد تسبب عدوى شديدة وتهدد الحياة، ما لم يتم علاجها بشكل فعال بالمضادات الحيوية.
وكتحد إضافي لمقدمي الرعاية الصحية، فإن بعض هذه البكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية. تشكل العدوى التي تسببها البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية مشكلة كبيرة في المستشفيات. يستشهد المؤلفون بأرقام تشير إلى أن هذه البكتيريا المقاومة للعلاج من المتوقع أن تسبب وفيات أكثر من السرطان بحلول العام 2050.
وبينما تختبر بعض المستشفيات البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية عند وصولها، لا يوجد نظام يتتبع بشكل فعال جميع البكتيريا المقاومة للأدوية المتعددة في جميع أنحاء المستشفى. على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، أصبحت المراقبة الجينومية أداة قوية لتتبع تطور وانتقال مسببات الأمراض، مما يوفر رؤى حاسمة للمساعدة في إدارة انتشار المرض.
ومع ذلك، تتضمن الأساليب الحالية زراعة سلالة واحدة من البكتيريا في عينة في كل مرة، ثم إجراء تسلسل الجينوم الكامل لجميعها على حدة.
في دراستهم التي تم الإبلاغ عنها حديثًا، طور الفريق نهجا يلتقط بيانات تسلسل الجينوم الكامل عبر مسببات الأمراض المتعددة في وقت واحد. يمكن أن يوفر نهج التسلسل العميق لجميع مسببات الأمراض بيانات جينومية، إضافة إلى تحليلات شاملة للجينوم.
في حين يمكن للمستشفيات معالجة العينات. وقد التقطت دراسة الباحثين كامل عدد البكتيريا المسببة للأمراض الموجودة في وحدات العناية المركزة في المستشفيات المتعددة والأجنحة العادية خلال الموجة الأولى من جائحة "كوفيد 19" في العام 2020.
أخذ الفريق عينات من 256 مريضًا في مستشفى إيطالي، والتقطوا البكتيريا الموجودة في الأمعاء والمجاري الهوائية العلوية والرئتين. يمكن ربط عينات الحمض النووي البالغ عددها 2418 عينة بـ52 نوعًا من البكتيريا.
وتتكون ستة وستون بالمائة (2148) من هذه العينات من سلالات مختلفة من أكثر سبع أنواع عدوى بكتيرية شيوعًا في المستشفيات. يمكن للباحثين معرفة نوع البكتيريا التي يعاني منها المرضى، بما في ذلك أي مسببات أمراض مقاومة للمضادات الحيوية معروفة موجودة في المستشفيات.
وذكروا: "تقدم دراستنا أول محاولة لاستعادة سلالات بكتيرية بدقة تعدد أشكال النوكليوتيدات الفردية، مع التقاط معظم مسببات الأمراض البكتيرية الرئيسية ذات الصلة السريرية الموجودة في الأمعاء أو الممرات الهوائية العلوية أو رئتي المرضى".
وجد الباحثون أن المرضى في وحدات العناية المركزة استعمرتهم بكتيريا واحدة على الأقل لديها القدرة على التسبب في مرض شديد في أي وقت، وأن جينات مقاومة مضادات الميكروبات المهمة سريريا كانت موجودة في 40 % على الأقل من هؤلاء.
قام الفريق برسم خريطة فعالة لانتشار بكتيريا المستشفيات عبر إطار زمني لأخذ العينات لمدة خمسة أسابيع، مما سمح لهم أيضًا بالتنبؤ بالبكتيريا الأكثر احتمالية للظهور في العدوى المكتسبة أثناء وجودهم في المستشفى. وأشاروا إلى أن "نهج التسلسل العميق المستخدم في الدراسة مكنهم من تحديد انتشار مقاومة مضادات الميكروبات وتقدير انتقال العدوى في المستشفى.
من خلال أخذ عينات من المرضى داخل منطقة متأثرة بشدة بكل من جائحة "كوفيد 19" والانتشار المتوطن لمسببات الأمراض البكتيرية في المستشفيات، وكيفية انتقال العدوى في بيئة عالية الخطورة.
قال المؤلف المشارك الرئيسي جوكا كوراندر، الحاصل على درجة الدكتوراه، في معهد ويلكوم سانجر وجامعة أوسلو: "إن طريقتنا التي تلتقط المعلومات الجينية عن سلالات بكتيرية متعددة في الوقت نفسه، لديها القدرة على تحويل المراقبة الجينومية لمسببات الأمراض، مما يمكننا من التقاط المعلومات الأساسية بشكل أسرع وأكثر شمولاً من أي وقت مضى دون فقدان الدقة". وقال المؤلفون: "إن الدراسة بمثابة دليل على مفهوم "كيفية استخدام قوة التسلسل العميق للتحقيق في العديد من الكائنات المسببة للأمراض ذات الصلة في وقت واحد بدلاً من النهج المنعزل القائم على تسلسل الجينوم الكامل لعزلات فردية من الأنواع الفردية".
المؤلف الأول هاري ثورب، حاصل على درجة الدكتوراه، من جامعة أوسلو، هو عامل زائر في معهد ويلكوم سانجر. صرح ثورب، "دراستنا هي مثال على كيفية استخدام قوة علم الجينوم لإنشاء صورة كاملة للبكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية في وحدات العناية المركزة وأيضًا في أماكن أخرى في المستشفيات.
تتطور البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية وتنتشر بسرعة، وبالتالي يجب أن تواكب طرق التتبع لدينا هذه التطورات. إن معرفة تسلسل جميع البكتيريا في العينة يعطي صورة أكثر اكتمالاً للتنوع الموجود في منطقة ما، وهو أمر بالغ الأهمية في التنبؤ بالمخاطر وفهم العوامل الخارجية المشاركة في انتشار سلالة معينة".
وأضاف الدكتور فاوستو بالدانتي، مدير وحدة علم الأحياء الدقيقة والفيروسات في مستشفى مؤسسة IRCCS Policlinico San Matteo: "اكتشفت وحدتنا أول حالة إصابة بفيروس "كوفيد 19" في العالم الغربي، وشهدنا فجر الوباء جنبًا إلى جنب مع الجهود العلمية الضخمة في جميع أنحاء العالم على فيروس "سارس-كوف-2".
ومع ذلك، أظهرت الدراسة التي أجراها باحثونا أن الجراثيم المقاومة للأدوية لم تختف. والواقع أن الوجود المتزامن لأنواع متعددة من البكتيريا المقاومة للأدوية في أجنحة العناية المركزة التي تستقبل مرضى "كوفيد 19"، ربما كان عنصرًا مهمًا في المظاهر السريرية للمرض الجديد في تلك الأيام الدرامية".
* الصيدلي إبراهيم علي أبورمان
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