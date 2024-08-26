Tuesday, 27 August 2024 01:43 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تقنيات تحدد أنواع البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية بالمستشفيات

8/26/2024 3:13:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- في ظل انتشار البكتريا المقاومة للمضادات الحيوية كان من الضروري البحث عن آلية جديدة لانتشارها في المستشفيات، حيث يمكن لبعض الأنواع أن تكون منتشرة في منطقة ما أكثر من غيرها، وإعطاء الدواء المناسب توفيرا للجهد والوقت والمساعدة في شفاء المرضى. معرفة تسلسل جميع البكتيريا في العينة يعطي صورة أكثر اكتمالاً للتنوع الموجود في منطقة ما، وهو أمر بالغ الأهمية في التنبؤ بالمخاطر وفهم العوامل الخارجية المشاركة في انتشار سلالة معينة".
العلماء في الغرب يوجد لديهم باحثون مهمتهم إعداد الدراسات عن الأمراض وغيرها، بينما عندنا لا يوجد أناس مختصون، ويبقى الأمر يجري بصورة فردية وقد لا يجد تشجيعا أو عدم تتوفر المخصصات.
طور فريق بحثي دولي تقنية جينومية جديدة يمكنها تتبع انتشار العديد من الجراثيم الخارقة في المستشفى في وقت واحد. حيث طبق العلماء في معهد ويلكوم سانجر وجامعة أوسلو ومؤسسة IRCCS Policlinico San Matteo والمتعاونون نهجًا جديدًا للتسلسل العميق لجميع مسببات الأمراض لالتقاط جميع البكتيريا المعدية الشائعة في المستشفى، مرة واحدة. تقوم الأساليب الحالية بزرع وتسلسل جميع مسببات الأمراض بشكل منفصل، الأمر الذي يستغرق وقتًا أطول ويتطلب المزيد من العمل.
أشارت نتائج الدراسة المستقبلية للفريق إلى أن كل مريض في وحدة العناية المركزة (ICU)، تم اختباره تم حقنه بواسطة بكتيريا مقاومة للعلاج واحدة على الأقل، بينما تم حقن الأغلبية بواسطة العديد من البكتيريا المقاومة في وقت واحد.
ويأمل العلماء بأن تساعد تقنيتهم في منع وإدارة العدوى الشائعة في المستشفيات بشكل أسرع وأكثر فعالية مما كان ممكنًا في السابق. ونظرًا لأن مقاومة الأدوية مشكلة واسعة النطاق في المستشفيات وغيرها من الأماكن السريرية، يمكن لهذا النظام تحديد وتتبع والحد من انتشار البكتيريا الشائعة المقاومة للعلاج المتعدد في الوقت نفسه.
يمكن أيضا دمج النهج مع أنظمة المراقبة السريرية الحالية في المستشفيات. وقال الدكتور نيكولاس طومسون، رئيس برنامج الطفيليات والميكروبات وقائد المجموعة في معهد ويلكوم سانجر: "إن العدوى المقاومة للمضادات الحيوية هي مشكلة مستمرة في المستشفيات، وبينما يعمل المتخصصون في الرعاية الصحية بجد لتقليلها قدر الإمكان، فمن الصعب محاربة شيء لا يمكنك رؤيته بالكامل".
إن دمج نهج التسلسل الجينومي العميق في أنظمة الرعاية الصحية بهذه الطريقة يمنح العاملين في المستشفيات فرصة جديدة لرؤية وتتبع هذه البكتيريا، مما يساعد في تشخيص العدوى والسماح بتحديد تفشيها والسيطرة عليها. "إن دمج هذا النهج يمكن أن يساعد في تطوير وتحسين المبادئ التوجيهية لتقييم وإدارة خطر العدوى المقاومة للعلاج لجميع المرضى في المستشفى، وخاصة أولئك في وحدات العناية المركزة".
تومسون هو المؤلف الرئيسي المشارك للدراسة التي نشرها الفريق في مجلة The Lancet Microbe، بعنوان "التسلسل العميق لجميع مسببات الأمراض البكتيرية في المستشفيات في إيطاليا في ربيع العام 2020: دراسة مجموعة مستقبلية".
في ورقتهم، خلص الفريق إلى "أن النهج الذي نصفه يمكن أن يسهل تطوير مبادئ توجيهية مستقبلية محسنة لتقييم وإدارة خطر العدوى في المستشفيات لمجموعات مختلفة من المرضى، وخاصة في وحدات العناية المركزة".
كتب المؤلفون أن العدوى في المستشفيات التي تسببها مسببات الأمراض البكتيرية المقاومة للأدوية المتعددة هي سبب رئيسي للوفاة والمرض بين المرضى في المستشفى. وتشكل العدوى في المستشفيات خطرًا كبيرًا على المرضى المعرضين للإصابة، وهذا حاد بشكل خاص في وحدات العناية المركزة عندما تكون البكتيريا المرتبطة بالمستشفى متوطنة.
وقد يرتفع التهديد في ظل الظروف التي يكون فيها عدد المرضى المصابون بأمراض خطيرة مرتفعًا، كما حدث أثناء جائحة "كوفيد 19". وتابع الفريق "خلال الموجة الأولى من جائحة "كوفيد 19"، شكلت زيادة عدد المرضى عقبة كبيرة أمام فعالية تدابير مكافحة العدوى".
توجد البكتيريا عادة في الجسم أو عليه من دون التسبب بضرر، ولكن إذا دخلت سلالات معينة إلى مجرى الدم بسبب ضعف الجهاز المناعي، فقد تسبب عدوى شديدة وتهدد الحياة، ما لم يتم علاجها بشكل فعال بالمضادات الحيوية.
وكتحد إضافي لمقدمي الرعاية الصحية، فإن بعض هذه البكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية. تشكل العدوى التي تسببها البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية مشكلة كبيرة في المستشفيات. يستشهد المؤلفون بأرقام تشير إلى أن هذه البكتيريا المقاومة للعلاج من المتوقع أن تسبب وفيات أكثر من السرطان بحلول العام 2050.
وبينما تختبر بعض المستشفيات البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية عند وصولها، لا يوجد نظام يتتبع بشكل فعال جميع البكتيريا المقاومة للأدوية المتعددة في جميع أنحاء المستشفى. على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، أصبحت المراقبة الجينومية أداة قوية لتتبع تطور وانتقال مسببات الأمراض، مما يوفر رؤى حاسمة للمساعدة في إدارة انتشار المرض.
ومع ذلك، تتضمن الأساليب الحالية زراعة سلالة واحدة من البكتيريا في عينة في كل مرة، ثم إجراء تسلسل الجينوم الكامل لجميعها على حدة.
في دراستهم التي تم الإبلاغ عنها حديثًا، طور الفريق نهجا يلتقط بيانات تسلسل الجينوم الكامل عبر مسببات الأمراض المتعددة في وقت واحد. يمكن أن يوفر نهج التسلسل العميق لجميع مسببات الأمراض بيانات جينومية، إضافة إلى تحليلات شاملة للجينوم.
في حين يمكن للمستشفيات معالجة العينات. وقد التقطت دراسة الباحثين كامل عدد البكتيريا المسببة للأمراض الموجودة في وحدات العناية المركزة في المستشفيات المتعددة والأجنحة العادية خلال الموجة الأولى من جائحة "كوفيد 19" في العام 2020.
أخذ الفريق عينات من 256 مريضًا في مستشفى إيطالي، والتقطوا البكتيريا الموجودة في الأمعاء والمجاري الهوائية العلوية والرئتين. يمكن ربط عينات الحمض النووي البالغ عددها 2418 عينة بـ52 نوعًا من البكتيريا.
وتتكون ستة وستون بالمائة (2148) من هذه العينات من سلالات مختلفة من أكثر سبع أنواع عدوى بكتيرية شيوعًا في المستشفيات. يمكن للباحثين معرفة نوع البكتيريا التي يعاني منها المرضى، بما في ذلك أي مسببات أمراض مقاومة للمضادات الحيوية معروفة موجودة في المستشفيات.
وذكروا: "تقدم دراستنا أول محاولة لاستعادة سلالات بكتيرية بدقة تعدد أشكال النوكليوتيدات الفردية، مع التقاط معظم مسببات الأمراض البكتيرية الرئيسية ذات الصلة السريرية الموجودة في الأمعاء أو الممرات الهوائية العلوية أو رئتي المرضى".
وجد الباحثون أن المرضى في وحدات العناية المركزة استعمرتهم بكتيريا واحدة على الأقل لديها القدرة على التسبب في مرض شديد في أي وقت، وأن جينات مقاومة مضادات الميكروبات المهمة سريريا كانت موجودة في 40 % على الأقل من هؤلاء.
قام الفريق برسم خريطة فعالة لانتشار بكتيريا المستشفيات عبر إطار زمني لأخذ العينات لمدة خمسة أسابيع، مما سمح لهم أيضًا بالتنبؤ بالبكتيريا الأكثر احتمالية للظهور في العدوى المكتسبة أثناء وجودهم في المستشفى. وأشاروا إلى أن "نهج التسلسل العميق المستخدم في الدراسة مكنهم من تحديد انتشار مقاومة مضادات الميكروبات وتقدير انتقال العدوى في المستشفى.
من خلال أخذ عينات من المرضى داخل منطقة متأثرة بشدة بكل من جائحة "كوفيد 19" والانتشار المتوطن لمسببات الأمراض البكتيرية في المستشفيات، وكيفية انتقال العدوى في بيئة عالية الخطورة.
قال المؤلف المشارك الرئيسي جوكا كوراندر، الحاصل على درجة الدكتوراه، في معهد ويلكوم سانجر وجامعة أوسلو: "إن طريقتنا التي تلتقط المعلومات الجينية عن سلالات بكتيرية متعددة في الوقت نفسه، لديها القدرة على تحويل المراقبة الجينومية لمسببات الأمراض، مما يمكننا من التقاط المعلومات الأساسية بشكل أسرع وأكثر شمولاً من أي وقت مضى دون فقدان الدقة". وقال المؤلفون: "إن الدراسة بمثابة دليل على مفهوم "كيفية استخدام قوة التسلسل العميق للتحقيق في العديد من الكائنات المسببة للأمراض ذات الصلة في وقت واحد بدلاً من النهج المنعزل القائم على تسلسل الجينوم الكامل لعزلات فردية من الأنواع الفردية".
المؤلف الأول هاري ثورب، حاصل على درجة الدكتوراه، من جامعة أوسلو، هو عامل زائر في معهد ويلكوم سانجر. صرح ثورب، "دراستنا هي مثال على كيفية استخدام قوة علم الجينوم لإنشاء صورة كاملة للبكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية في وحدات العناية المركزة وأيضًا في أماكن أخرى في المستشفيات.
تتطور البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية وتنتشر بسرعة، وبالتالي يجب أن تواكب طرق التتبع لدينا هذه التطورات. إن معرفة تسلسل جميع البكتيريا في العينة يعطي صورة أكثر اكتمالاً للتنوع الموجود في منطقة ما، وهو أمر بالغ الأهمية في التنبؤ بالمخاطر وفهم العوامل الخارجية المشاركة في انتشار سلالة معينة".
وأضاف الدكتور فاوستو بالدانتي، مدير وحدة علم الأحياء الدقيقة والفيروسات في مستشفى مؤسسة IRCCS Policlinico San Matteo: "اكتشفت وحدتنا أول حالة إصابة بفيروس "كوفيد 19" في العالم الغربي، وشهدنا فجر الوباء جنبًا إلى جنب مع الجهود العلمية الضخمة في جميع أنحاء العالم على فيروس "سارس-كوف-2".
ومع ذلك، أظهرت الدراسة التي أجراها باحثونا أن الجراثيم المقاومة للأدوية لم تختف. والواقع أن الوجود المتزامن لأنواع متعددة من البكتيريا المقاومة للأدوية في أجنحة العناية المركزة التي تستقبل مرضى "كوفيد 19"، ربما كان عنصرًا مهمًا في المظاهر السريرية للمرض الجديد في تلك الأيام الدرامية".

* الصيدلي إبراهيم علي أبورمان

MENAFN26082024000072011014ID1108602519

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث