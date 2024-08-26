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امرأة من غزة تجر عربة قصة مأساوية من قلب الحرب

8/26/2024 3:13:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عزيزة علي عمان- في أمسية ثقافية قدمها منتدى الرواد الكبار، بعنوان "قصة ورؤيا"، قرأت المؤرخة الدكتورة هند أبو الشعر قصتها "امرأة من غزة تجر عربة"، وقدم فيها الناقد والشاعر الدكتور راشد عيسى رؤيا نقدية تحليلية للقصة.
الأمسية أدارتها المستشارة الثقافية للمنتدى القاصة سحر ملص، وحضرها جمهور من المهتمين بالشأن الثقافي إلى جانب مديرة المنتدى هيفاء البشير.
قالت هيفاء البشير: "إننا اليوم أمام هجمة شرسة من القتل والإبادة والتنكيل بشعبنا في غزة واقتراف جرائم لم يشهد لها التاريخ مثيلا، كل ذلك يحرك أعماق الإنسان للاحتجاج سواء بالقول، أو الفعل، أو الرسم، أو الكتابة، وكل ما نراه من مظاهرات واحتجاجات من الشعوب في العالم على ما يجري من جرائم بحق شعبنا الفلسطيني دليل على بشاعة هذه الحرب الشرسة".
وقالت أبو الشعر: "عندما يكون المكان والأحداث أكبر من كل شكل فني، يتوقف الكاتب أمام نفسه أولا، وأمام أدواته الفنية طويلا، ولأن أهالي غزة يحفرون تاريخنا اليوم بدمائهم وعظامهم وأشلائهم، فإننا نخجل من الحفر الفني بالحرف واللون وكل أشكال التعبير، ونقف بعجز مؤسف أمام هذا الحدث الأسطوري، هذه المشاعر استغرقتني منذ اليوم الأول من الطوفان الذي لم يتوقف عن التدفق في غزة، وكنت أفكر بعقل المؤرخة أولا، وبدموع إنسانة عربية تمزقها المشاهد التي لا مثيل لها في ذاكرتنا المليئة بالتهجير، والتدمير، ومحاولة محو الوجود، والهوية، وإحلال الآخر الدخيل.
وأضافت أبو الشعر، "عندما بدأت في الكتابة لم أختر شكل التعبير بوعي، فقد كانت المرأة الغزية التي تقود عربتها العتيقة بصلابة وعنف من المشاهد التي وصلتني على هاتفي، اعتقدت لوهلة أنني أمام آلهة كنعانية هبطت على الأرض فجأة، وكانت عربتها التي تصر على اجتياز الركام هي غزة كلها، كانت تحمل شيئا تستحث به الدابة على الركض بين الركام، ووسط جنون الطائرات المجنونة، والدبابات، لمحت وجه الابنة التي كانت تردد كلمة "يمه، يمه"، وهي تحاول التمسك بأجساد على الألواح الخشبية.
ونوهت أبو الشعر، إلى أنه "لا يحضرني الآن غير تطاير غطاء رأس المرأة مع الريح، ووجه الصغيرة الذي يضيع وسط تطاير خصلات شعرها مع رياح الخوف، ووحشية القتلة، وللحق فإنني لم أستطع أن أفكر بعقل المؤرخة، وبلحظات حفرت المشهد بأصابعي، لكنني بعد أن انتهيت من كتابة النص، أحسست بأنني لا أعرف أن كان ما كتبته قصة قصيرة كعادتي أم أنني تمردت على الشكل، وجئت بحالة هي مزيج بين القصة القصيرة وأشكال أخرى، فالقصة القصيرة تعجز عن احتواء هذا الذي نراه، ولا أظن أن آلاف الروايات والقصص والقصائد تستطيع أن تقدم هذا الطوفان".
وقالت: "كنت أريد رصد كل الزمن الحقيقي ومخالفة القواعد الفنية التي أعرفها، لأنني أرصد حياة عائلة هذه المرأة التي تحارب بجنون لتوصل عائلتها وسط الركام وجنون الغارات والدبابات القاتلة، وظفت الأسطورة لتساعدني في رصد الزمن، فقد جاء كبير الآلهة زيوس الذي يجر عربة الشمس في الأسطورة اليونانية، حيث تقود جياده عربة الشمس عند الفجر وتظل تسير في الأفق إلى أن تصل إلى المغيب وتسقط في البحر، وجعلته يتعاطف مع العائلة الغزية، وكأنه يدين العدوان البشع الذي يحدث على الأرض".
وأخيرا، فهذه العربة التي تقودها امرأة من غزة، وتجرها الدابة العجوز وسط ركام الحرب المجنونة، هي غزة كلها، تحمل الابن الجريح، والابن الشهيد، والابنة التي تتمسك بهما، وتنتهي القصة / الملحمة، بوصول العربة مع وصول عربة الشمس إلى لحظات المغيب، ولكن عربة المرأة الغزية تقف في مواجهة دبابة قاتلة، ولم يتبق منها غير وشاح المرأة الأبيض الذي يشبه وشاح السيدة العذراء ابنة فلسطين، وفي حين كانت القصة ترصد ارتفاع روح الشهيد إلى السماء، فإنها انتهت بارتفاع كل عناصر المشهد إلى السماء.
ثم قرأت القصة التي أشارت أبو الشعر إلى إنها "ملحمة"، جاء فيها "- توقفوا.. توقفوا.. دعوها تمر... دعوا العربة تمر.. توقفي أيتها الجياد المطهمة الجميلة، افسحي الطريق أمامها.. اسكتي أجراس الجياد المنعمة، واتركيها تمر بعظمة الموت، وهي تقود عربتها العتيقة بتهور وجنون، اتركيها تصرخ بصوت أم مكلومة، على الدابة الخائفة من صوت انفجارات طائرات القتلة، اتركيها تناشد الدابة المتعبة أن تسابق ريح الشاطئ، المتخم بأصوات الانفجارات والدمار، لتصل بأجساد أبنائها المسجاة على ألواح الخشب العتيق، المعتق بالدم المقدس، ينز من أجسادهم، اسمعي صوتها الهادر مع الموج، يناشدك بأن تركضي على الشوارع المهدمة بقنابل القتلة، لتنقذي الجريح المسجى على اللوح الخشبي، والذي تتمسك به شقيقته، وهي تصرخ: يمه..!! يمه.. كانت يد الصبية تشد على جسد شقيقها الجريح، ويدها الأخرى تشد على جسد شقيقها الشهيد على اللوح الخشبي قربه، تتطاير خصلات شعرها في كل اتجاه، وتصرخ بلا توقف: يمه .. يمه..!!".
من جانبه، قال الناقد د. راشد عيسى: "إن امرأة غزيّة تجر عربة"، التي كتبتها أبو الشعر أثناء الحرب الصهيونية الشرسة على غزة، وإثر مشاهدتها مناظر القتل والتدمير الوحشي وعنف الرغبة في إبادة الشعب الفلسطيني في غزة. وهي مشاهد تعكس أمرين متعاكسين، رغبة العدو في سحق الأهالي وقتل فكرة المقاومة، والأمر الثاني إرادة الشعب والمقاومين في الصمود الأسطوري من أجل هزيمة المعتدي والاستمرار في حب الحياة والتجذر في الأرض تمهيدا لطرد المحتلين القتلة من الديار".
وأضاف عيسى أن أبو الشعر التقطت مشهد الأم الغزية التي تقود عربة تجرها دابة، وعلى هذه العربة بعض الخضراوات من بقدونس ونعناع وبصل، وإلى جانب الخضراوات طفلة تقوم بدورين، الأول تفقد جسد المقاتل الجريح، والدور الثاني البكاء والتحسر على الفارس الشهيد الذي بجانبه. بمعنى أن فوق هذه العربة توجد مظاهر الحياة ومظاهر الموت معاً.
وتابع عيسى: "مع أن مظاهر الموت أقوى، إلا أن المرأة تنهر الدابة لتسرع في الركض داخل الأزقة المدمرة وبين هضاب ركام البيوت المهدمة غير عابئة بآلامها. لتصبح الدابة والخضراوات والعربة والجريح والشهيد والمرأة عناصر مقاومة وثبات في حين تستمر ابنة المرأة في تكرار ندائها لأمها: يمة.. يمة. وهو نداء استغاثة ودعاء وتعجب وخوف وألم سري مكتوم". الطفلة تستنجد بأمها وفي الوقت نفسه تسأل أمها في أعماق نفسها: ما الذي يجري يمة؟ الطفلة ذاهلة أمام جبروت الأم وتتعلم درسا مستقبليا تلقائيا في فن الصبر ومواجهة الموت.
ورأى عيسى أن مشاهدة الحدث الرئيس في القصة هو الأم التي تقود عربة تجرها دابة، وعلى هذه العربة خضراوات وجريح وشهيد وطفلة تصرخ يمكن تأمله على شاشة التلفزيون بسهولة. أو يمكن لكاتب آخر أن ينقله لنا بالتفاصيل فما الإضافة الإبداعية التي قدمتها الكاتبة إذن؟
وخلص عيسى إلى أن "الأدب المقاوم نوعان: النوع الأول، أدب وصفي واقعي مباشر يشعل الانفعال والحماسة الوقتية على غرار قول سميح القاسم في أثناء الانتفاضة الأولى: "تقدموا تقدموا أمامكم جهنم وخلفكم جهنم". وبذلك يصبح الأدب نوعا من الخطابة التي تؤجج المشاعر ولا تلبث المشاعر أن تهدأ وتستقر بمعنى أن ديمومة الأثر قصيرة.
والنوع الثاني، هو الأدب العظيم الذي يؤثث النص بالاستدعاءات التاريخية والمرجعيات الموروثة ويحفز النص على الخروج من مكانه المحدود إلى علاقته بالكون. لأن الأدب تعبير عن صلات الإنسان بالوجود الخارجي، أي وسيط بين واقع الذات وآفاق الحياة الواسعة، أي ربط الحلم الخاص بالواقع العام".

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