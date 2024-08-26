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هل سمنة الأطفال مرتبطة بالأمراض الجلدية المناعية؟

8/26/2024 3:13:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان-الغد- كشفت دراسة جديدة عن أن الأطفال الذين يعانون من السمنة أكثر عرضة للإصابة بالأمراض الجلدية الشائعة المرتبطة بالجهاز المناعي، مقارنة بالأطفال ذوي الوزن الطبيعي، وظهرت هذه النتائج من دراسة اشتملت على ما يزيد على مليوني طفل، وحققت في تغيرات الوزن وعلاقتها بالأمراض الجلدية الشائعة المرتبطة بالجهاز المناعي، مثل الإكزيما والصدفية.
شهدت معدلات السمنة في مرحلة الطفولة ارتفاعا كبيرا في السنوات الأخيرة، مما حولها إلى أزمة صحية عامة لا يمكن إنكارها، والتي تفاقمت بسبب تأثيرات الوباء والإغلاقات الوطنية. وتظل الآليات الدقيقة المسؤولة عن ارتباط السمنة بتطور الأمراض الجلدية الالتهابية المزمنة، بما في ذلك الصدفية والإكزيما وسرطان الجلد، غير مؤكدة، وفق ما نشر على موقع "الجزيرة نت".
وتشير الأبحاث الجديدة إلى أن السمنة في مرحلة الطفولة قد تسهم في تطور الأمراض الجلدية الشائعة المرتبطة بالجهاز المناعي، مثل داء الثعلبة والإكزيما والصدفية، وقد يساعد الحفاظ على وزن صحي في تقليل فرص الإصابة بهذه الحالات الجلدية.
وتؤثر الأمراض الجلدية المرتبطة بالجهاز المناعي سلبا على جودة الحياة، بما في ذلك الصحة العاطفية والجسدية، والاجتماعية، والوظيفية للأطفال، وأسرهم. وعلى الرغم من أن العديد من الأدوية البيولوجية أثبتت فعاليتها في علاج الأطفال المصابين بالإكزيما أو الصدفية، فإن قلة خيارات العلاج وندرة التجارب على الأطفال للعلاج النظامي ما تزالان من التحديات الكبيرة في علاج الأطفال المصابين بهذه الأمراض.
ويوضح الدكتور هيونسون بارك، الباحث المشارك في الدراسة من قسم الأمراض الجلدية، كلية الطب بجامعة سول الوطنية، ومختبر الغشاء المخاطي المعوي ومناعة الجلد، وقسم الأمراض الجلدية بمركز بورا ماي الطبي التابع لحكومة مدينة سول-جامعة سيول الوطنية، وفقا لموقع يوريك أليرت، "فريقنا البحثي مهتم جدا بالتواصل بين الجلد والأمعاء، ونعتقد أن العوامل المختلفة، بما في ذلك النظام الغذائي والسمنة أو أنماط الحياة الأخرى، يمكن أن تؤثر على بيئة الأمعاء، وتسهم في تطور الأمراض الجلدية المرتبطة بالجهاز المناعي".
فصلت نتائج الدراسة الجديدة التي نشرت في مجلة "الأمراض الجلدية الاستقصائية" في آب (أغسطس) الحالي، نتائج تحليل شمل 2,161,900 طفل كوري في الفترة 2009-2020، للتحقيق في العلاقة بين السمنة أو التغيرات الديناميكية في الوزن وتطور الأمراض الجلدية المرتبطة بالجهاز المناعي.
كشفت الدراسة أن الأطفال الذين يعانون من السمنة كانوا أكثر عرضة للإصابة بالأمراض الجلدية الشائعة المرتبطة بالجهاز المناعي، مقارنة بالأطفال ذوي الوزن الطبيعي.
ومن بين الأمراض الثلاثة الأكثر شيوعا، أظهر مرض الإكزيما الاتجاه الأكثر وضوحا، إذ إن الأطفال الذين اكتسبوا وزنا (من الطبيعي إلى زيادة الوزن) كانوا أكثر عرضة للإصابة بالإكزيما، مقارنة بالأطفال الذين حافظوا على وزنهم الطبيعي، والأطفال الذين فقدوا الوزن (من زيادة الوزن إلى الطبيعي) كانوا أقل عرضة للإصابة بالإكزيما، مقارنة بالأطفال الذين حافظوا على وزنهم الزائد.
ويوضح الدكتور سونغ ري كيم، الباحث المشارك في الدراسة من قسم الأمراض الجلدية، كلية الطب بجامعة سول الوطنية، سول، جمهورية كوريا، قائلا "في السابق، تناول العديد من الدراسات العلاقة بين السمنة في مرحلة الطفولة والأمراض الجلدية المرتبطة بالجهاز المناعي، ومع ذلك، فإن معظم هذه الدراسات كانت تركز فقط على بيانات من نقطة زمنية واحدة أو تقارن بين مجموعات تعاني من الحالة وأخرى لا تعاني منها (أي السمنة أو زيادة الوزن)، وكانت أحجام العينات صغيرة".
وأضاف "وعدد قليل جدا من الدراسات تتبع الأطفال لفترات طويلة لدراسة كيفية تأثير وزنهم على تطور هذه الأمراض الجلدية. هذا يعني أننا ما نزال لا نعرف على وجه اليقين ما إذا كانت السمنة أو زيادة الوزن تسبب الإكزيما والصدفية أم أن العكس هو الصحيح. كما لم تبحث أي دراسات حتى الآن في تأثير الوزن على داء الثعلبة أو كيف تؤثر التغيرات الديناميكية في وزن الطفل على تطور الأمراض الجلدية الشائعة المرتبطة بالجهاز المناعي".

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