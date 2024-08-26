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الشخصية الحدية.. فراغ داخلي وغضب متفجر يصل لحد الإيذاء

8/26/2024 3:13:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تغريد السعايدة عمان- صورة مهشمة عن الذات، علاقات متقلبة، اندفاعات عاطفية، وشعور بالفراغ وغضب غير مبرر يصل إلى حد إيذاء الآخرين، خصوصا حينما يواجه الفرد ضغوطًا حياتية مستمرة، حيث تتطور هذه الصعوبات وصولا إلى ما يسمّى بـ "اضطراب الشخصية الحدية".
تجربة الزواج الفاشلة قد تؤدي للإصابة باضطراب الشخصية الحدية، والذي يُصنف ضمن أحد الأمراض النفسية التي تحتاج إلى رعاية ومساندة وعلاج سلوكي ونفسي في ذات الوقت، حيث يُعد وفق نشرات نفسية، بأنه من الأمراض العقلية التي تنعكس على طريقة شعور المريض اتجاه نفسه والآخرين، ما ينعكس على علاقاته معهم وأداء مهامه الشخصية والمهنية بفعل عواطفه غير المستقرة.
كتبت إحدى الفتيات في مساحة للبوح على مواقع التواصل الاجتماعي، تشتكي طريقة زوجها في الكلام والتعبير عن الرأي والمشاعر كذلك، لا تجد منه "ريق حلو"، على حد تعبيرها، دائم الشكوى والحديث بنبرة صوت حادة تنعكس على كل تفاصيل حياتهم، حتى أنها باتت تختصر الكثير من العلاقات العائلية المحيطة بها، تجنباً لحدوث مشاكل بسبب حدية زوجها في التعامل مع الآخرين، ومع عائلته في ذات الوقت.
انهالت التعليقات في آراء لسيدات ورجال، تحدث كل منهم عن هذه الشخصية سواء ضمن أفراد الأسرة، ومع الزوج، الزوجة، ابن أو ابنة، وحتى من أي فرد في محيط العمل والعلاقات الاجتماعية، الأمر الذي يظهر مدى صعوبة التعامل مع الشخصية الحدية التي وصفها كثيرون وكأنها طاقة منفرة تبعد كل من حولها وتنشر السلبية والتوتر في كل مكان تتواجد به.
إحدى السيدات كانت شكواها بشكل كبير من ابنتها ذات الستة عشر عاماً، التي ما أن تتحدث معها بأمر ما، حتى يرتفع صوتها وتبدأ بالتعامل بأسلوب حاد جداً، مما يعرّض الأم للإحراج في التجمعات العائلية، وما يزيد الأمر صعوبة هو أن ابنتها تتصرف بذات الطريقة سواء مع أقاربها أو صديقات المدرسة، والمعلمات، اللواتي على مدار العام الماضي لم يتوقفن عن إيصال الشكوى للأم من أسلوب ابنتها الحاد.
وتضيف الأمّ أنها حاولت مراراً وتكراراً الحديث مع ابنتها في هذا الأمر، ولكن ما يزيد صعوبة على الأم أن الابنة ترى نفسها هادئة وليست حادة وتبرر طريقتها في الرد بأنها "واضحة وصريحة ولا تستطيع السكوت عن الخطأ الذي تراه من الآخرين"، وهذا ما قد يطور الأمر إلى أن الابنة تزداد حدة في التعامل والنقاش مع كل مرة تتحدث فيها مع الآخرين.
تخشى الأم أن تجد الابنة نفسها وحيدة ولا تستطيع أن تبني علاقات اجتماعية في المستقبل، وتتمنى أن تتغير طباعها الحادة وتتحول إلى إنسانة تتقبل الرأي الآخر، وفي ذات الوقت أكثر ليونة في التعامل وبصوت منخفض ولا يصفها الآخرون بأنها "ذات شخصية حدية".
مستشار أول الطب النفسي الدكتور وليد سرحان، يوضح ما يُعرف بـ "اضطراب الشخصية الحدية الانفعالي"، وهو حالة نفسية تُشكل نوعًا من الاضطرابات وفيها صفات وسمات يمكن من خلالها تشخيص أو وصف الشخص بأنه "حاد"، وذلك من خلال التقلبات المفرطة في المزاج، وعدم الاستقرار في التعبير عن المشاعر، بالإضافة إلى أن هذه التقلبات تكون في انتقال سريع ما بين المشاعر الإيجابية والسلبية بشكل مفاجئ.
كما يمكن وصف "الشخصية الحدية" بأنها تعاني من عدم الاستقرار في الهوية الذاتية، وفق سرحان، ويجد أصحابها صعوبة في تحديد من هم فعلًا وما هي اهتماماتهم وقيمهم، فيكونون متخبطين، ما ينعكس على مشاعرهم وعلاقاتهم العاطفية في ذات الوقت، بحيث يمكن أن تكون علاقاتهم مع الآخرين مليئة بالتقلبات الشديدة والتعاطف المفرط و"العنيف" في ذات الوقت.
بيد أن من يعاني من "الشخصية الحدية"، كما يقول سرحان، لديه دائماً خوف من الهجر والتخلي من قبل الآخرين، مع ظهور سلوكيات ذاتية ضارة، يمكن أن يكون فيها الشخص "خطيرا على نفسه" وعلى الآخرين الذين يعانون من التقلبات الشديدة التي يمكن أن يظهرها الفرد بحيث يكون من الصعب على من حوله فهم سُلوكه والتعامل معه، وهنا قد يضطر الشخص للبحث عن العلاج النفسي أو الدوائي، لضبط التقلبات المزاجية وزيادة ثبات الشخصية.
ولكون أكثر الشكوى في التعامل مع الشخصية الحدية قد يكون من أفراد الأسرة، يتحدث الاستشاري الأسري ومستشار العلاقات الزوجية أحمد عبدالله عما يجب فعله في هذه الحالة، وهو ما يسميه بـ "التصرفات والسلوكات الواعية"، والمقصود بها أن يتم التعامل بين الزوجين وفق معرفة حقيقية وليس من مجرد قراءات في مواقع التواصل الاجتماعي، والوصول إلى فكرة الزوج الحدّي أو الزوجة الحدّية ضمن مسار تشخيصي يقوم به مختصون من ذوي الكفاءة، فالمؤشرات تتشابه نظرا لكثرة أنواع الاضطرابات الشخصية.
وعندما يتوفر هذا الوعي تبنى التصرفات والسلوكات تلقائيا بين الزوجين، وفق عبدالله، لذلك على الطرف الذي يتعامل مع الشخص الحدّي في علاقة الزواج عدم بناء توقعات عالية، بل من الضروري أن تكون التوقعات وفقا للتشخيص.
وهنا لا بد من الإشارة إلى مسألة غاية في الأهمية، يوضحها عبدالله، وهي أن لكل شخص إيجابياته بغض النظر عن سمة شخصيته، فالحياة الزوجية من الضروري أن تركز على هذا الأمر.
وبحسب عبدالله، فإن التعامل مع الشخص الحدي يلزم طاقة تحمّل كبيرة، لذا فإن المطلوب الاهتمام بالذات، وبالصحة النفسية، ووضع الحدود وعدم السماح بالتجاوز والعنف اللفظي والجسمي، فالطبيعة الحدية لا تعني عدم قدرة الشخص على الاستجابة للتعليمات والحدود.
ويبقى الشخص الحدي بحاجة للحوار والحديث وإخراج المشاعر والانفعالات المكبوتة، وهذا مهم ليتعرف من يتعامل معه على بنيته الانفعالية وطريقته في إدارتها.

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