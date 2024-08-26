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فوز 12 باحثا وباحثة من 6 دول عربية بجائزة شومان للباحثين العرب

8/26/2024 3:13:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت مؤسسة عبد الحميد شومان أمس، عن أسماء الفائزين بجائزتها للباحثين العرب، في دورتها (42) للعام 2024.
وفاز بالجائزة (12) باحثا وباحثة من ست دول عربية، بـ11 موضوعا، وتم حجب أحد الموضوعات للعام الحالي، نظرا لأن الأعمال المقدمة لم تتوفر فيها شروط الفوز بالجائزة، فيما توزعت الجائزة على الفائزين حسب الجنسيات الآتية: (3) الأردن، (2) مصر، (2) لبنان، (2) تونس، (2) فلسطين و(1) الكويت.
وفاز عن حقل العلوم الطبية والصحية موضوع "التصلب المتعدد"، بالمناصفة بين الدكتور باسم ابراهيم عبد الرحيم يموت (لبنان)، والدكتور رائد عبدالله حسين الروغاني (الكويت)، كما فاز الدكتور جورج فرح سابا الأعرج (الأردن)، عن موضوع "مقاومة مضادات الميكروبات"، وعن حقل العلوم الهندسية والتكنولوجية موضوع "النمذجة الحسابية في تحليل البيانات"، فازت الدكتورة ماريت أسعد شكري عواد (لبنان).
كما فاز عن موضوع "الروبوتات المتقدمة والأتمتة" الدكتور أنيس محمد طاهر قوبعة (تونس)، وعن حقل علوم المياه والطاقة والغذاء بموضوع "سلامة الغذاء" الدكتور أمين ناصر منيزل عليمات (الأردن)، كما فاز عن موضوع "الزراعة الذكية"، الدكتور أحمد محمد سعد خير (مصر)، وعن حقل العلوم الأساسية بموضوع "الكوارث الطبيعية: الزلازل"، فاز الدكتور نجيب محمود حسين أبو كركي (الأردن)، كما فاز عن موضوع "فيزياء الكم"، الدكتور هشام صادق محمود العش (تونس).
وعن حقل العلوم الاقتصادية والإدارية، فاز الدكتور إيلي ابراهيم البوري (فلسطين) عن موضوع "العملة الرقمية والمشفرة"، وفي حقل العلوم الإنسانية والاجتماعية والتربوية فاز الدكتور بلال محمود توفيق حمامرة (فلسطين) عن موضوع "تحليل الخطاب وحرب المصطلحات"، كما فاز بموضوع "التكنولوجيا في التعليم" الدكتور وليد سالم محمد الحلفاوي (مصر).
الرئيسة التنفيذية لمؤسسة عبد الحميد شومان فالنتينا قسيسية، أكدت أهمية الدور الذي يلعبه البحث العلمي في دفع عجلة التطور نحو الأمام، مشيرة إلى أن تلك الأهمية نابعة من تقديم رؤية مستقبلية حول مختلف المجالات الحياتية، والبحث عن الحلول الناجحة للمشكلات التي تواجه المجتمع.
ونوهت قسيسية إلى أن البحث العلمي يعمل على فتح الأبواب المغلقة بسبب عدم المعرفة، مبينة أن هناك الكثير في العالم ما نزال لا نعلمه، مثلما أن هناك المزيد لنتعلمه من أجل تحقيق رفاه البشرية.
كما أكدت قسيسية دور الجامعات في تطوير الأنظمة وتوفير البيئة المناسبة للبحث العلمي، للمساهمة في ازدهار وتمكين بلدانها، والانضمام إلى مجتمع المعرفة على مستوى العالم، مشيرة إلى جهود المؤسسة بالتعاون مع الجهات الشريكة؛ لتعزيز بيئة البحث العلمي ودعمها، وذلك في إطار الجهود الوطنية المبذولة في هذا المجال.
وهنأت قسيسية باسم مجلس إدارة المؤسسة والهيئة العلمية للجائزة، الفائزين والفائزات، مثمنة الجهود الحثيثة التي بذلها أعضاء لجان التحكيم لاختيار الفائزين والفائزات بهذه الدورة.
بدوره، بين رئيس الهيئة العلمية للجائزة، الدكتور لبيب الخضرا، المستوى العلمي الرفيع لهذه الجائزة والمخصصة للعلماء والباحثين العرب، مشيرا إلى أن جميع طلبات المتقدمين خضعت للتحكيم من قبل كوكبة من المحكمين والعلماء المتخصصين من 13 دولة عربية، ضمن شروط محددة ودقيقة.
وأوضح أن لجان التحكيم خلصت إلى النتائج وإعلان الفائزين بعد سلسلة من الاجتماعات والجلسات امتدت على مدار خمسة أسابيع، مبينا أنه تقدم للجائزة 542 متقدما/ة من 27 دولة عربية وغير عربية، تنافسوا على الجوائز للعام الحالي.
وكانت مؤسسة عبد الحميد شومان، أطلقت جائزة الباحثين العرب في العام 1982 تقديراً للنتاج العلمي المتميز الذي يؤدي نشره وتعميمه إلى زيادة في المعرفة العلمية والتطبيقية وزيادة الوعي بثقافة البحث العلمي، وللإسهام في حل المشكلات ذات الأولوية، محليا وإقليميا وعالميا.
وتضم حقول الجائزة، "العلوم الطبية والصحية، العلوم الهندسية والتكنولوجية، العلوم الأساسية، العلوم الإنسانية والاجتماعية والتربوية، علوم المياه والطاقة والغذاء، والعلوم الاقتصادية والإدارية".
وتعد الجائزة أول جائزة عربية، تعنى بالبحث العلمي وتحتفي بالباحثين العرب، وتهدف إلى دعم البحث العلمي وإبرازه في جميع أنحاء الوطن العربي، والمشاركة في إعداد وإلهام جيل من الباحثين والخبراء والمختصين العرب في الميادين العلمية المختلفة، الذين يعملون في ظل الإمكانيات المحدودة لدى المؤسسات والجامعات والأفراد.

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