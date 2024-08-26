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سجون خاصة.. قصص محملة بالإنسانية تعكس قضايا واقعية

8/26/2024 3:13:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عزيزة علي عمان- وقعت القاصة فوز أبو سنينة، أول من أمس، مجموعتها القصصية "سجون خاصة"، الصادرة عن دار فضاءات للنشر والتوزيع، وذلك في مقر المكتبة الوطنية.
شارك في الحفل الذي حضره مندوبا عن وزيرة الثقافة مدير الدراسات والنشر، د. سالم الدهام، كل من الروائي رمضان الرواشدة، وداد أبو شنب، والناشر جهاد أبو حشيش وأدار الحفل الزميلة الإعلامية تهاني روحي.
وقال الرواشدة "نجد في قصص أبو سنينة موهبة قصصية متميزة من حيث الومضة القصصية التي اختزلت خمس سنوات من الضجيج الداخلي والصراع بين حب الثأر الشخصي وانتظار عدالة المجتمع والسجن الخاص بها نتيجة الشعور بالعجز"، مبينا أن بناء المجموعة جاء محكم وذات لغة أثيرية وقص حكائي ممتع يشدك بقوة لأن تتابع قراءة باقي القصص في هذه المجموعة المتميزة الحقيقة.
وخلص الرواشدة إلى أن "أبو سنينة" تمضي في هذه المجموعة مع كثير من الدهشة، فقد "جعلتني أعيش مع قصصها ساعات من سجني الخاص مثلما بها من (سجون خاصة)، فنحن أمام كاتبة متميزة مبدعة تحتاجها الساحة الأدبية بقوة.
من جانبها استعرضت وداد أبو شنب المجموعة القصصية حيث قالت إنها تتقاسمها تسع عشرة قصة ومفتتح وإهداء من القصص ما كان مسكونا بهاجس نسوي، ومنها أولى القصص وعددها خمس، مبينة أن "أبو سنينة" برعت في صناعة الدهشة، ومهما تواطأت مع متلقيها بإرسال دلائل أو أدلة بين الفينة والأخرى، إلا أنها تكسر أفق انتظاره بخاتمة غير متوقعة، لافتة إلى مفارقات الغرائبية على متن هذه المجموعة، فالسارد الذي تبنته القاصة ليعرض مواضيعها، يأتي على ضميرين: هما المفرد المتكلم (أنا) والغائب (هو أو هي)، مبينة أن الكتابة عند "أبو سنينة" تتجاوز مبدأ الإسقاطات وهاجس الصوت النسوي، فاشتغلت على النص بأنساقه حسب السياق المطروح.
وقالت أبو شنب إن أبو سنية رسمت في قصة "هبوط اضطراري"، الشخصية التي تثور على المجرم، فجاءت بنهاية غرائبية خيبت أفق انتظار المتلقي وأخرجت منه دهشة قوية إلى نهاية غير متوقعة لقصة عادية جدا مساراها: "السردي والحكائي طبيعيان جدا، وذلك بأن جعلت المضيفة تركض باتجاه التراب بعيدا عن المهبط وهي تمسكه بكلتا يديها، وعند محاولة رجال الأمن إعادتها إلى الاسفلت، أو المهبط نبتت من أصابعها جذور متينة، وتجذرت أطرافها في التراب ثم تحجرت واستحالت تمثالا يرمز إلى النجاة والسلامة، ولحقها بعد ذلك ركاب كثر تحنطوا مثلها وتحجروا، هكذا كان التطهير من خطيئة الهجرة!!".
وبينت أبو شنب أن شخصية قصة "عشرة كاملة" تتحول إلى امرأة قوية جدا تجمع مكافآت ضعفها وخنوعها (الخواتم ذات الأحجار الكريمة الملونة بلون نوع الاضطهاد الذي مارسه زوجها عليها) في يد وتمسك بسلاح بوحها (القلم) باليد الأخرى، فجاء الثأر بالحرف المكتوب، وبالفعل "الضرب والطعن! نهاية طبيعية لكنها كسرت أفق انتظار المتلقي وأثارت دهشته! فهل تحررت الشخصية؟!"
وخلصت أبو شنب إلى أن هذه المجموعة هي ذات شجون، لا سيما تلك القصص ذات الطابع الإنساني: "مفلسو الأحلام"، والقصص النفسية مثل "تسونامي"، "هدوء عظيم". حيث أبحرت أبو سنينة في السرد والقص وصناعة الدهشة واقعا وغرائبية، لتبدع في ذلك وتخلق آفاقا من الانتظار لقارئها الذي يشكل في لحظة معينة أفقا جديدا يصنعه في لحظة تغيير الرسالة من المتوقع إلى ما وصله.
فيما قالت الناشر جهاد أبو حشيش إن أبو سنينة استطاعت من خلال قصصها المحملة بالإنسانية في تقديم قراءة متأنية للواقع الذي نعيشه فهي تحمل أبعادا فكرية عميقة لغتها قوية تمتلك الدهشة، ناهيك عن تنوع المشاعر في قصصها.
وفي نهاية الحفل قالت الكاتبة فوز أبو سنينة إن لكل منا سقطات، أحلام، تجارب حفرت في داخلنا علامات غائرة.. لكل منا وجع، تحد، فرح وخوف، تدفعنا في مجموعها إلى وضع أقنعة خفية عمن حولنا.. وكم دفعنا من أرواح و كم مرة دفعت فيها أرواحنا إلى هوامش الأيام أو إلى حجرات سجونها؟! هي سجون خاصة ندخلها لنختفي خلف قضبانها بأمر منا نحن أحيانا أو بأمر من الناس أو حوادث القدر فتقف حاجزا بيننا وبين أنفسنا وبيننا وبين الحياة التي تصبح كأسا مليئا بالهواء نحتاج أن نفرغه من الوهم ونملأه مجددا بما نحب.. سجون خاصة تسلط الضوء على أشخاص يعيشون بيننا، ربما كانوا نحن.. كتبتهم لأجرب أن أصبغ ببقعة ضوء ظلام اللامبالاة والنكران والنسيان ولأقول بأنهم ليسوا وحدهم.. بل لسنا وحدنا، فلكل واحد منا في هذه الدنيا سجونه الخاصة.
ثم قرأت أبو سنينة بعض القصص من مجموعتها منها "هبوط اضطراري، إعادة تدوير، أشياء جميلة، نيران صديقة، ورحلة شفاء".
وقد استهلت الزميلة الإعلامية تهاني روحي الحفل بالإشادة بأبو سنينة، مبينة أن قصصها محملة بالإنسانية وتقدم قراءة متأنية للواقع الذي نعيشه يوميا. وأشارت إلى أن كل قصة تجعلنا نتأمل في الدور الذي يمكن أن نؤديه لترسيخ مفهوم العدالة الاجتماعية. وأكدت أن "سجون خاصة" له دور كبير في توجيه بوصلتنا نحو التأكيد على الطبيعة الخيرة للإنسان وتعزيز أفكارنا نحو التفكير في الآخرين.
يذكر أن فوز أبو سنينة هي من مواليد القدس وتعيش حاليا في إيطاليا بعد أن تنقلت للعيش في عدة بلدان. حاصلة على ماجستير في الإدارة الهندسية من الجامعة الأميركية في بيروت.

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