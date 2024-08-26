الميداني الأردني جنوب غزة يقدم مساعدات طبية للصحة الفلسطينية



وقال قائد قوة المستشفى: "تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني بضرورة الوقوف إلى جانب الأهل والأشقاء في قطاع غزة، ومتابعة مباشرة من القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، قدّم المستشفى الميداني مساعدات طبية لوزارة الصحة الفلسطينية، ليتم رفد المستشفيات التابعة لها مما تعانيه من نقص حاد في المستلزمات الطبية والعلاجية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع.



من جهتم أعرب ممثلو الوزارة عن شكرهم وتقديرهم للجهود التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني والموقف الأردني الثابت والداعم لهم، في توفير الخدمات الطبية والعلاجية لأهل القطاع، مؤكدين أن هذه المساعدات سيكون لها الأثر الكبير في الحد من معاناة الكثيرين من أهالي القطاع.



يشار إلى أن المستشفى الميداني في جنوب قطاع غزة قدم خدماته الطبية والعلاجية لنحو 171 الف مراجع منذ بدء مهامه في 20 تشرين الثاني 2023.

