الأردن يطلق مبادرة استعادة الأمل لدعم مبتوري الأطراف في غزة



وقال المساعد للشؤون الطبية والاقاليم العميد الطبيب سهل الحموري" بناءً على التوجيهات الملكية السامية، واستجابة للظروف الاستثنائية التي يواجهها الأشقاء في غزة، وبتوجيه وإشراف مباشر من القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ومديرية الخدمات الطبية الملكية، تم اعتماد رؤية استراتيجية متكاملة إذ تم إنشاء ثلاثة مستشفيات ميدانية ومحطتين طبيتين في الأراضي الفلسطينية، توزعت لتشمل ثلاثة مواقع في الضفة الغربية، في مدن نابلس وجنين ورام الله، بالإضافة إلى مستشفيين ميدانيين في قطاع غزة، في منطقتي تل الهوا وخان يونس".



وبين العميد الطبيب الحموري أنه استجابة للاحتياجات الصحية الملحة في قطاع غزة، تقرر الارتقاء بهذه المستشفيات إلى مستوى متقدم، بحيث تتوافق مع المستشفيات الكبرى التابعة للقوات المسلحة الأردنية من حيث البنية التحتية والكفاءة التشغيلية.



وقال مدير الاعلام العسكري العميد الركن مصطفى الحياري:" نحن اليوم أمام مشروع جديد لدعم أهلنا في قطاع غزة، دعم متجدد من الأردنيين جميعهم للتخفيف عن مصاب قطاع غزة"، مؤكداً أن المبادرة تعنى بتركيب الآلاف من الاطراف الاصطناعية، إذ من المتوقع وفقاً للتقديرات الطبية أن تشمل أكثر من ١٤ الف مصاب ممن فقدوا أطرافهم، كما تتميز المبادرة بالسرعة لكون تركيب الأطراف تستغرق ساعة واحدة، بعكس الاطراف الاصطناعية سابقاً والتي كانت تحتاج اشهر لتأهيل وتدريب المصاب عليها بعد اخذ القياسات وتصميم الطرف الصناعي، مشيراً إلى أن عامل الوقت مهم جدا لأهلنا في قطاع غزة وهذا ما تم أخذه بالحسبان عند اطلاق المبادرة.



وقال امين عام الهيئة الخيرية الاردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي:" نتحدث اليوم عن جزء من الجهد المقدم للأهل في قطاع غزة وما تقوم به المملكة خلال الفترة الحالية في ظل الأوضاع التي يمر بها قطاع غزة والذي يعكس تكاملية الجهود بين مختلف القطاعات" مبيناً أن الهيئة الخيرية والقوات المسلحة تنفذ مشاريع يومية في قطاع غزة سواء من خلال البرامج الغذائية او توفير الادوية والمستلزمات الطبية للمستشفيات .



وبين رئيس مجلس إدارة شركة الحوسبة الصحية الدكتور رامي فراج، ان هذه المبادرة تسعى للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المتضررين جراء الحرب الدائرة، حيث أن نسبة الاصابات تتعدى ٩١ الف مصاب وأكثر من ١٤ الف شخص تعرضوا للبتر، مشيراً إلى أنه سيتم توثيق عمليات تركيب الأطراف في السجلات الطبية الإلكترونية من خلال برنامج "حكيم" وستسمح الاستشارات الإلكترونية عن بعد مع أخصائيي التأهيل في الأردن بالمتابعة المناسبة للمصابين، وسيتم تزويد الأطراف الاصطناعية للطرف السفلي بجهاز استشعار لقياس مدى استخدام الطرف الاصطناعي وراحته.



وأوضح رئيس اختصاص تأهيل اصابات البتر والاطراف الاصطناعية العقيد الطبيب محمد البخيت أن المبادرة تعتمد على تقنية جديدة تسمح بتركيب طرف اصطناعي للمصاب، حيث جرى تدريب فريق طبي متخصص من المركز الوطني لتأهيل اصابات البتر في مدينة الحسين الطبية حول كيفية تركيب هذه الأطراف الاصطناعية الجديدة على مبتوري الأطراف، موضحاً أن العاملين في الخدمات الطبية الملكية تمكنوا من تركيب أطراف صناعية لطفل من غزة يعاني من بتر ثلاثي حتى استطاع المشي في يوم واحد، وهذه أول مرة تحصل في العالم.



وأكد انه تم تجهيز عيادتين متنقلتين مزودتين بجميع المعدات اللازمة لتركيب الأطراف الاصطناعية الجديدة، وسيتم الحاق العيادتين لدعم مبتوري الأطراف مع طاقمهما، لأرسالهن الى المستشفيات الميدانية العسكرية في قطاع غزة، لإجراء تركيب الأطراف الاصطناعية لمحتاجيها من جميع الأعمار بزمن قياسي ليعودوا لممارسة حياتهم الطبيعية، ومن المتوقع أن تتنقل فرق دعم مبتوري الأطراف المتنقلة إلى مستشفيات أخرى وأحياء أخرى في غزة لتركيب أكبر عدد ممكن من الأطراف الاصطناعية لمبتوري الأطراف.



يذكر أن مبتوري الأطراف يقومون عادة بإجراء من 10-12 زيارة إلى مرکز الأطراف الاصطناعية قبل أن يتم تزويدهم بأطراف تمكنهم استخدامها وظيفياً بشكل منتظم، وتستغرق هذه العملية عادةً من 3 إلى 4 أشهر بشرط أن يتمكن المرضى من وصولهم إلى هذه المراكز، بخلاف هذه المبادرة التي يستطيع المريض تركيب طرف صناعي خلال ساعة واحدة فقط ليتمكن بعدها من ممارسة حياته بشكل طبيعي.