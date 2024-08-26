مندوبا عن الملك وولي العهد... العيسوي يعزي القرعان وآل أوتي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الإثنين، واجب العزاء إلى عشيرة القرعان بوفاة راضي محمود القرعان، شقيق العميد المتقاعد راكان القرعان، وإلى آل أوتي بوفاة هاني عادل أوتي.
ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومين في محافظة العاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد
إلى ذويهما، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته.
كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.
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