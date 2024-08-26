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مندوبا عن الملك وولي العهد... العيسوي يعزي القرعان وآل أوتي

8/26/2024 3:13:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الإثنين، واجب العزاء إلى عشيرة القرعان بوفاة راضي محمود القرعان، شقيق العميد المتقاعد راكان القرعان، وإلى آل أوتي بوفاة هاني عادل أوتي.

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومين في محافظة العاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذويهما، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.

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