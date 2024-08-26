شهداء في قصف مدرسة تؤوي نازحين شمال مخيم النصيرات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استشهد عدد من
الفلسطينيين وأصيب آخرون ، الاثنين، في قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تؤوي نازحين
شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وأفادت مصادر
محلية بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت مدرسة تؤوي نازحين شمال النصيرات، مما أدى
لاستشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين بينهم نساء وأطفال.
وقصفت مدفعية
الاحتلال شمال غرب مخيم البريج.
وأطلق طيران
الاحتلال المروحي النار باتجاه محيط مصنع
العودة على شارع صلاح الدين شرق دير
البلح.
وجنوبا، أوضحت
مصادر طبية في المستشفى الأوروبي شرق مدينة خان يونس، أن جثامين ثلاثة شهداء وصلوا
بعد انتشالهم من منطقة الشوكة شرق رفح.
ونسفت قوات
الاحتلال مربعات ومباني سكنية غربي مدينة رفح.
وفي حصيلة غير
نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة في السابع من
تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 40,405 شهداء ، أغلبيتهم من الأطفال والنساء،
إضافة إلى 93,468 مصابا.-(وفا)
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