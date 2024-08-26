زيلينسكي يكشف تفاصيل مكالمة مع ترامب

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
كشف الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عن تفاصيل مكالمة
هاتفية جرت مع الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، الشهر الماضي، حيث
أشار الأخير خلالها "إلى دعم أوكرانيا الحرة".
وقال زيلينسكي، حسب شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، إنه تلقى "رسائل إيجابية" من ترامب تجاه أوكرانيا خلال مكالمته معه، كما أبلغه أنه "يريد وقف الحرب مع روسيا".
وفي
وقت سابق، قال المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية المقررة في
نوفمبر المقبل، إنه "لن يرغب في حماية الدول الأعضاء في حلف الأطلسي من أي
هجوم مستقبلي من روسيا، إذا تأخرت مساهماتها في الحلف"، مهددا بانسحاب
الولايات المتحدة من التحالف.
وتزايدت حالة عدم اليقين
بشأن موقف ترامب تجاه أوكرانيا، بعد اختياره جيه دي فانس كمرشح لمنصب نائب
الرئيس، وهو منتقد شرس للمساعدات الأميركية إلى كييف، وفق الشبكة
البريطانية.
لكن زيلينسكي قال لصحفيين هنود بعد زيارة رئيس
الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، لأوكرانيا هذا الأسبوع: "الرسائل
الإيجابية من ترامب أنه سيدعم أوكرانيا، وسيفعل كل شيء لوقف الحرب".
وأضاف الرئيس الأوكراني أن ترامب "أكد له أنه سيفعل كل ما في
وسعه لجعل أوكرانيا مستقلة وأوروبية وحرة"، مستطردا: "هذه هي الرسائل التي
تلقيتها منه بشكل مباشر.. لكن سنرى ما سيحدث في نوفمبر" حينما تجرى
الانتخابات.
وأحدثت كييف خلال الأسابيع القليلة الماضية،
تحولا كبيرا في مسار الحرب، بعد الهجوم المفاجئ الذي شنته القوات
الأوكرانية على منطقة كورسك الحدودية الجنوبية مع روسيا.
وفي
كلمته المسائية، الأحد، قال زيلينسكي إن القوات الأوكرانية تقدمت حتى 3
كيلومترات في منطقة كورسك الروسية كجزء من توغلها المستمر، وسيطرت على
بلدتين.
وأظهرت أدلة مرئية، عمليات أسر جماعي واستسلام دون مقاومة من جانب جنود روس، خلال الهجوم على منطقة كورسك، وفق تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.
وتتوغل أوكرانيا في كورسك منذ السادس من أغسطس. وقالت وكالة تاس الروسية إن 31 مدنيا على الأقل قتلوا، وأصيب 143 آخرون.- وكالات
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