زيلينسكي يكشف تفاصيل مكالمة مع ترامب



وقال زيلينسكي، حسب شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، إنه تلقى "رسائل إيجابية" من تجاه أوكرانيا خلال مكالمته معه، كما أبلغه أنه "يريد وقف الحرب مع روسيا".



وفي وقت سابق، قال المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية المقررة في نوفمبر المقبل، إنه "لن يرغب في حماية الدول الأعضاء في حلف الأطلسي من أي هجوم مستقبلي من روسيا، إذا تأخرت مساهماتها في الحلف"، مهددا بانسحاب الولايات المتحدة من التحالف.



وتزايدت حالة عدم اليقين بشأن موقف ترامب تجاه أوكرانيا، بعد اختياره جيه دي فانس كمرشح لمنصب نائب الرئيس، وهو منتقد شرس للمساعدات الأميركية إلى كييف، وفق الشبكة البريطانية.



لكن زيلينسكي قال لصحفيين هنود بعد زيارة رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، لأوكرانيا هذا الأسبوع: "الرسائل الإيجابية من ترامب أنه سيدعم أوكرانيا، وسيفعل كل شيء لوقف الحرب".

وأضاف الرئيس الأوكراني أن ترامب "أكد له أنه سيفعل كل ما في وسعه لجعل أوكرانيا مستقلة وأوروبية وحرة"، مستطردا: "هذه هي الرسائل التي تلقيتها منه بشكل مباشر.. لكن سنرى ما سيحدث في نوفمبر" حينما تجرى الانتخابات.



وأحدثت كييف خلال الأسابيع القليلة الماضية، تحولا كبيرا في مسار الحرب، بعد الهجوم المفاجئ الذي شنته القوات الأوكرانية على منطقة كورسك الحدودية الجنوبية مع روسيا.



وفي كلمته المسائية، الأحد، قال زيلينسكي إن القوات الأوكرانية تقدمت حتى 3 كيلومترات في منطقة كورسك الروسية كجزء من توغلها المستمر، وسيطرت على بلدتين.



وأظهرت أدلة مرئية، عمليات أسر جماعي واستسلام دون مقاومة من جانب جنود روس، خلال الهجوم على منطقة كورسك، وفق تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.



وتتوغل أوكرانيا في كورسك منذ السادس من أغسطس. وقالت وكالة تاس الروسية إن 31 مدنيا على الأقل قتلوا، وأصيب 143 آخرون.- وكالات

