ناشطة يهودية أميركية: ما يحدث في غزة إبادة جماعية



جاء ذلك في حديث للأناضول، قبيل العرض الأول للفيلم الوثائقي "الخلاص المقدس" السبت، الذي صوره تلفزيون "تي آر تي وورلد" التركي بالأراضي الفلسطينية المحتلة، ويسلط الضوء على وحشية المستوطنين اليهود ضد الفلسطينيين.



وأكدت بنيامين أن الوقت قد حان لكي يفي المجتمع الدولي بالتزاماته وإنهاء الحرب في غزة التي تشهد "إبادة جماعية" ومحاولة ممنهجة للقضاء على السكان الفلسطينيين.



وأضافت أن الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة هي محاولة لجعل حياة الناس غير صالحة للعيش، ولإجبارهم على مغادرة وطنهم.



وتابعت: "ما نشهده في غزة ليس مجرد صراع، بل حملة مخططة للقضاء على جميع السكان".



وشددت على ضرورة اعتراف العالم بأن ما يحصل في غزة هو "إبادة جماعية" والتصرف وفقا لذلك.



وانتقدت بنيامين الإدارة الأمريكية لدعمها إسرائيل رغم كل الفظائع التي ترتكبها، داعية إلى مقاطعة الحكومة الإسرائيلية بالكامل.



وأكدت على ضرورة الوقف الفوري لشحنات الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل، واصفة ذلك بأنه "انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وللقيم الأمريكية".



وبدعم أمريكي تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 133 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.



وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.-(الأناضول)