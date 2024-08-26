ناشطة يهودية أميركية: ما يحدث في غزة إبادة جماعية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
وصفت الناشطة اليهودية الأمريكية ميديا بنيامين الوضع في قطاع غزة بأنه يشهد "إبادة جماعية"، داعية الولايات المتحدة إلى وقف دعمها لإسرائيل.
جاء ذلك في حديث للأناضول، قبيل العرض الأول للفيلم الوثائقي "الخلاص المقدس" السبت، الذي صوره تلفزيون "تي آر تي وورلد" التركي بالأراضي الفلسطينية المحتلة، ويسلط الضوء على وحشية المستوطنين اليهود ضد الفلسطينيين.
وأكدت بنيامين أن الوقت قد حان لكي يفي المجتمع الدولي بالتزاماته وإنهاء الحرب في غزة التي تشهد "إبادة جماعية" ومحاولة ممنهجة للقضاء على السكان الفلسطينيين.
وأضافت أن الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة هي محاولة لجعل حياة الناس غير صالحة للعيش، ولإجبارهم على مغادرة وطنهم.
وتابعت: "ما نشهده في غزة ليس مجرد صراع، بل حملة مخططة للقضاء على جميع السكان".
وشددت على ضرورة اعتراف العالم بأن ما يحصل في غزة هو "إبادة جماعية" والتصرف وفقا لذلك.
وانتقدت بنيامين الإدارة الأمريكية لدعمها إسرائيل رغم كل الفظائع التي ترتكبها، داعية إلى مقاطعة الحكومة الإسرائيلية بالكامل.
وأكدت على ضرورة الوقف الفوري لشحنات الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل، واصفة ذلك بأنه "انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وللقيم الأمريكية".
وبدعم أمريكي تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 133 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.-(الأناضول)
MENAFN26082024000072011014ID1108602503
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.