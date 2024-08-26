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أبخازيا تصف اعتراف روسيا باستقلالها بأنه انتصار للعدالة

8/26/2024 3:13:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) صرح نائب وزير خارجية أبخازيا أوديسي بيغفافا أن اعتراف روسيا باستقلال أبخازيا أصبح انتصارا للعدالة التاريخية للشعب الأبخازي.

وقال بيغفافا لوكالة "سبوتنيك": "هذا اليوم له أهمية بالغة لشعبنا وللأجيال القادمة. فقد وضع الآلاف من أبناء وبنات أبخازيا الشجعان ومواطنينا الأجانب والمتطوعين البواسل من شمال القوقاز وموسكو وسان بطرسبرغ والعديد من المدن والأقاليم والمناطق الروسية رؤوسهم على مذبح الحرية المقدسة. لقد مهدوا بأعمالهم البطولية الطريق إلى الاستقلال للأبد. كان السادس والعشرون من آب/أغسطس 2008 انتصارًا للعدالة التاريخية لشعبنا".

ووفقا له، على مدى 16 عاما، وصلت العلاقات الأبخازية الروسية بين الدول إلى مستوى التحالف.

وأضاف: "نحن حلفاء. علاقاتنا تتطور في مختلف المجالات: الأمنية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية وغيرها".

وتابع بيغفافا: "روسيا تساعدنا في ضمان الأمن العسكري، فهناك القاعدة العسكرية الروسية السابعة في أبخازيا. وجمهورية أبخازيا كحليف تدعم روسيا، خاصة خلال فترة العملية العسكرية الخاصة والأحداث التي سبقت العملية العسكرية".

وفي 26 أغسطس/آب 2008، بعد العدوان المسلح الذي شنته جورجيا على تسخينفالي، اعترفت موسكو بسيادة أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا. لقد أكد القادة الروس مراراً وتكراراً أن الاعتراف باستقلال المنطقتين السابقتين اللتين تتمتعان بالحكم الذاتي في جورجيا يعكس الحقائق القائمة ولا يخضع للمراجعة. وتبليسي ترفض الاعتراف باستقلال الجمهوريتين. سبوتنيك

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