التجّار الشطّار!

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بهاء الدين صوالحة*
الإيرانيون "تجار شطّار" ويبرعون في تجارة السجّاد وصناعته الذي كما يقول العالمون بخباياه، أن قيمته تحُدّد بمقدار "العُقَد" المحبوكة في كل قطعة.
لعبة "العُقد" نقلها الإيرانيون إلى مضمار السياسة، ومارسوها بحذافيرها في سعيهم لحياكة مشروع نفوذهم الطموح في المنطقة. وبدأوا منذ حربهم مع العراق في "غزل عُقدهم" في خواصر المنطقة، متّخذين من غطاء "محاربة الامبريالية وقوى الشرّ" ومناهضة "الصهيونية" لباساً للتحشيد لغايات مشروع "تصدير الثورة" الذي أطلقه مرجعهم وأباهم الروحي "الخميني" في 1979 إبان الثورة الإسلامية على الشاه.
بمهارة وحذاقة صانع "السجاد" برع الإيرانيون في المضي بمشروعهم خطوة بخطوة. وبهدوء ونفس "النسّاج" الطويل، تمكّنوا من الانتفاع الأقصى من تقلبات دول المنطقة وعواصفها، وتوظيفه لصالح مشروعهم التوسعي الطموح، الذي تستهويه المساحات الخاوية الناجمة عن أزمات المنطقة.
بازار خطابي ناري بيوم خلاص موعود لا يأتي أبداً، محاط بحفلات ضجيج وتخريب هنا وهناك لصبيته المغرر بهم، وخلف ذلك كله "ورشة" السياسة الإيرانية وعالمها الواقعي الذي ينجز فيه الساسة بتأنٍ مشروع نفوذهم ويتنقّلون في أرجائها من النقيض إلى النقيض عملاً بالمبدا الميكافيلي "الغاية تبرر الوسيلة".
ففي منتصف ثمانينات القرن الماضي ظهرت على السطح فضيحة "إيران كونترا" الشهيرة والتي عقدت إيران بموجبها صفقة مع "الشيطان الأكبر" لتزويدها بصواريخ متطورة لمساندتها في حربها مع العراق نظير الإفراج عن خمسة من الأمريكان المحتجزين في "لبنان". فيما كانت "إسرائيل" - نعم إسرائيل ما غيرها - هي الطرف المقابل للإيرانيين "المجاهدين" على الطاولة!.
الصفقات تكررت وإن بشكل مختلف لاحقاً وتحديداً في الغزو الأمريكي للعراق في 2003 الذي خلّف ورائه تغييرات درامتيكية ما كان لها أن تتم لولا "المباركة" وبأقل تقدير الرضا والصمت الإيراني مقابل الثمن المقبوض الذي تبين لاحقاً بأنه إخلاء الساحة العراقية للنفوذ الإيراني ووكلائه من القوى الشيعية المسلّحة.
الصفقة الأمريكية الإيرانية في سوريا لم تكن بعيدة عن تجربة العراق، وكذلك الأمر باليمن لتستيقظ المنطقة العربية في شرق المتوسط على ما هو أبعد من مشروع هلال شيعي إلى ما هو بمثابة "منجل شيعي" يكاد يطوّقها من جهاتها الأربع بعد ان استحكمت وعبر "عُقدها" في مفاصل ومفاتيح معابرها ونقاط ارتكازها الاستراتيجية، وليطبق الخناق على المنطقة بمشروع إيراني من الشرق والشمال والجنوب يقابله مشروع اسرائيلي صهيوني من الغرب!!
قد نتغاضى عن اعتقاد البعض أن إيران ليست حليفة للولايات المتحدة الأمريكية، لكن ما هو مؤكد، أن الأخيرة لم تك يوماً عدوّاً حقيقياً لها التي ترى بعقلية "التاجر" وبراغماتيته أن في ذلك مقتل لمشروعها الآخذ بالتمدد دون عراقيل بفضل بركات "الشيطان الأكبر". فإيران تدرك أن العبث مع أمريكا لن يجرّ عليها سوى الخراب، وأنها إذا ما اختارت المواجهة "الحقيقية" معها فإن ستكون الخاسر الأكبر. ولها في العراق ونظام الرئيس الراحل "صدام حسين" المثال الحي.
الأمر نفسه يسرى على العلاقة الإيرانية – الإسرائيلية، ولنقل بشكل أدق على المشروعين التوسعين المتنافسين على المنطقة. فصحيح أن بين الطرفين سباق على المكتسبات وصراع لتنمية القدرات، إلا أن تلك المبارزة بين الجانبين لا يمكن بحال أن تتجاوز في حدودها لعبة "البينغ بونغ" وشروط التحكيم الأمريكي، حتى لو كان منحازاً للجانب الإسرائيلي، ويسعى بشكل دائم لاستدامة تفوقه في أشواط اللعبة.
غاية القول؛ أن الإتكّاء على "الخيار الإيراني" والنظر إليه على اعتباره نظاماً تحررياً مقاوماً ونصيراً لحقوق شعوب المنطقة، وهمٌ من الخيال، ونوع من أنواع التدليس على الذات. فعلى مدار أكثر من 45 عاماً لم تجنِ المنطقة من الإيرانيين سوى الخراب في كل بقعة حلّوا فيها، وإشعالاً لنار الطائفية في مجتمعاتها، فيما بقي "العدو المعلن" على امتداد تلك الفترة سليماً معافىَ من شررها سوى من بعض لسعات بيارق مشروعها لمتقضيات المشهد الدرامي وغايات إرضاء الجمهور.
وفيما كان المشروع الإسرائيلي الاستيطاني يزداد توغلاً ووحشية، كان المشروع الإيراني بالمقابل يزداد هو الآخر تمدداً في ظل تآكل النظام العربي، وغياب مشروعه الإقليمي الموازي، ولنصبح بين حجري الرحى في صراع النفوذ لقطبي المنطقة. وهنا تكمن معضلتنا ونكبتنا الكبرى!
*كاتب وصحفي
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