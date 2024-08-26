التجّار الشطّار!



لعبة "العُقد" نقلها الإيرانيون إلى مضمار السياسة، ومارسوها بحذافيرها في سعيهم لحياكة مشروع نفوذهم الطموح في المنطقة. وبدأوا منذ حربهم مع العراق في "غزل عُقدهم" في خواصر المنطقة، متّخذين من غطاء "محاربة الامبريالية وقوى الشرّ" ومناهضة "الصهيونية" لباساً للتحشيد لغايات مشروع "تصدير الثورة" الذي أطلقه مرجعهم وأباهم الروحي "الخميني" في 1979 إبان الثورة الإسلامية على الشاه.



بمهارة وحذاقة صانع "السجاد" برع الإيرانيون في المضي بمشروعهم خطوة بخطوة. وبهدوء ونفس "النسّاج" الطويل، تمكّنوا من الانتفاع الأقصى من تقلبات دول المنطقة وعواصفها، وتوظيفه لصالح مشروعهم التوسعي الطموح، الذي تستهويه المساحات الخاوية الناجمة عن أزمات المنطقة.



بازار خطابي ناري بيوم خلاص موعود لا يأتي أبداً، محاط بحفلات ضجيج وتخريب هنا وهناك لصبيته المغرر بهم، وخلف ذلك كله "ورشة" السياسة الإيرانية وعالمها الواقعي الذي ينجز فيه الساسة بتأنٍ مشروع نفوذهم ويتنقّلون في أرجائها من النقيض إلى النقيض عملاً بالمبدا الميكافيلي "الغاية تبرر الوسيلة".



ففي منتصف ثمانينات القرن الماضي ظهرت على السطح فضيحة "إيران كونترا" الشهيرة والتي عقدت إيران بموجبها صفقة مع "الشيطان الأكبر" لتزويدها بصواريخ متطورة لمساندتها في حربها مع العراق نظير الإفراج عن خمسة من الأمريكان المحتجزين في "لبنان". فيما كانت "إسرائيل" - نعم إسرائيل ما غيرها - هي الطرف المقابل للإيرانيين "المجاهدين" على الطاولة!.



الصفقات تكررت وإن بشكل مختلف لاحقاً وتحديداً في الغزو الأمريكي للعراق في 2003 الذي خلّف ورائه تغييرات درامتيكية ما كان لها أن تتم لولا "المباركة" وبأقل تقدير الرضا والصمت الإيراني مقابل الثمن المقبوض الذي تبين لاحقاً بأنه إخلاء الساحة العراقية للنفوذ الإيراني ووكلائه من القوى الشيعية المسلّحة.



الصفقة الأمريكية الإيرانية في سوريا لم تكن بعيدة عن تجربة العراق، وكذلك الأمر باليمن لتستيقظ المنطقة العربية في شرق المتوسط على ما هو أبعد من مشروع هلال شيعي إلى ما هو بمثابة "منجل شيعي" يكاد يطوّقها من جهاتها الأربع بعد ان استحكمت وعبر "عُقدها" في مفاصل ومفاتيح معابرها ونقاط ارتكازها الاستراتيجية، وليطبق الخناق على المنطقة بمشروع إيراني من الشرق والشمال والجنوب يقابله مشروع اسرائيلي صهيوني من الغرب!!



قد نتغاضى عن اعتقاد البعض أن إيران ليست حليفة للولايات المتحدة الأمريكية، لكن ما هو مؤكد، أن الأخيرة لم تك يوماً عدوّاً حقيقياً لها التي ترى بعقلية "التاجر" وبراغماتيته أن في ذلك مقتل لمشروعها الآخذ بالتمدد دون عراقيل بفضل بركات "الشيطان الأكبر". فإيران تدرك أن العبث مع أمريكا لن يجرّ عليها سوى الخراب، وأنها إذا ما اختارت المواجهة "الحقيقية" معها فإن ستكون الخاسر الأكبر. ولها في العراق ونظام الرئيس الراحل "صدام حسين" المثال الحي.



الأمر نفسه يسرى على العلاقة الإيرانية – الإسرائيلية، ولنقل بشكل أدق على المشروعين التوسعين المتنافسين على المنطقة. فصحيح أن بين الطرفين سباق على المكتسبات وصراع لتنمية القدرات، إلا أن تلك المبارزة بين الجانبين لا يمكن بحال أن تتجاوز في حدودها لعبة "البينغ بونغ" وشروط التحكيم الأمريكي، حتى لو كان منحازاً للجانب الإسرائيلي، ويسعى بشكل دائم لاستدامة تفوقه في أشواط اللعبة.



غاية القول؛ أن الإتكّاء على "الخيار الإيراني" والنظر إليه على اعتباره نظاماً تحررياً مقاوماً ونصيراً لحقوق شعوب المنطقة، وهمٌ من الخيال، ونوع من أنواع التدليس على الذات. فعلى مدار أكثر من 45 عاماً لم تجنِ المنطقة من الإيرانيين سوى الخراب في كل بقعة حلّوا فيها، وإشعالاً لنار الطائفية في مجتمعاتها، فيما بقي "العدو المعلن" على امتداد تلك الفترة سليماً معافىَ من شررها سوى من بعض لسعات بيارق مشروعها لمتقضيات المشهد الدرامي وغايات إرضاء الجمهور.



وفيما كان المشروع الإسرائيلي الاستيطاني يزداد توغلاً ووحشية، كان المشروع الإيراني بالمقابل يزداد هو الآخر تمدداً في ظل تآكل النظام العربي، وغياب مشروعه الإقليمي الموازي، ولنصبح بين حجري الرحى في صراع النفوذ لقطبي المنطقة. وهنا تكمن معضلتنا ونكبتنا الكبرى!

*كاتب وصحفي