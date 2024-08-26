نصر الله يغطي الفشل على أمل إنجاز

MENAFN - Alghad Newspaper) إسرائيل هيوم

بقلم: شاحر كلايمن 26/8/2024

الوضع في الجبهة اللبنانية أجمله جيدا زعيم حزب الكتائب المسيحية في الدولة سامي الجميل: "بعد الرد على الرد للرد – واضح أن لكل الأطراف لا توجد نية لتوسيع الحرب". وبالفعل، بث حسن نصر الله في خطابه أمس بأنه لا رغبة لديه في توسيع القتال. السبب واضح: الوضع الحالي "مريح" له. مريح جدا.

في خطابه وصف نصر الله "ميزان القوى" بين إسرائيل وحزب الله، والذي انعكس برأيه، في الهدف الذي اختار مهاجمته – قاعدة غليلوت في رمات شارون التي تقع "على حدود تل أبيب" وتضم وحدات من 8200 وسلاح الجو. هدف آخر على حد زعمه كانت قاعدة عين شيمر. على حد قوله، كل الصواريخ التي أطلقت كانت فقط وحصريا لأجل صرف انتباه بطاريات القبة الحديدة، والسماح "لكل المُسيرات باجتياز الحدود". كل هذه كانت تستهدف أن تكون وزنا مضادا لتصفية يد يمينه فؤاد شكر في قلب بيروت، لكن ينبغي التعاطي مع هذه المعادلة بالحذر الواجب.

في بيان حزب الله في صباح الهجوم، شدد نصرالله على أن هذا رد أولي. حسب تقرير الـ "بي.بي.سي" يحتمل أن يكون المحور الإيراني، بفروعه في اليمن، في العراق وفي سورية ينتظر اللحظة المناسبة كي ينفذ رده.

في كل الأحوال ليس لإسرائيل ما ترضاه من رغبة نصرالله "انهاء الحدث" في نوع من "التعادل". فرغم نجاح الجيش الإسرائيلي، فإن إقليما كاملا في الشمال ما يزال مقفرا تقريبا.

مشكوك أن يوافق سكان الشمال على اتفاق دولي آخر يعدهم بالتلال والجبال بينما في الواقع يسمح لحزب الله بأن يعيد قوة الرضوان إلى مقربة من الحدود. بل إن نصرالله أشار مع نهاية خطابه إلى أنه "يحتمل أن يأتي اليوم"، الذي يجتاح فيه حزب الله إسرائيل.

يفيد هذا التلميح بما سيكون عليه معنى اتفاق بين إسرائيل ولبنان إذا ما تحقق انطلاقا من موقع ضعف. رئيس حكومة تسيير الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، ذكر بعد الهجوم أنه يجب تنفيذ قرار 1701. من ناحية بيروت المعنى هو انسحاب إسرائيلي من كل نقاط الخلاف على الحدود. بمعنى أن إسرائيل أيضا ستكون مطالبة بأن تتنازل عن أرض وألا تحافظ أيضا على أمن البلدات في الشمال.

فضلا عن ذلك، يأمل نصرالله بأن تأثير الهجوم سيتجاوز من البعد التكتيكي إلى البعد الإستراتيجي. على حد قوله، فإن رشقة ما قبل الصباح ستساعد حماس في المفاوضات في القاهرة. شرح بأنه مسبقا آخر الرد كي يعطي فرصة للاتصالات التي يمكن لها أن تؤدي إلى إنهاء الحرب في غزة. فهذا كان كل هدف جبهة القتال التي فتحها مع إسرائيل في 8 أكتوبر. إن إنقاذ حماس بصعوبة من الجيش الإسرائيلي كان سببا وجيها جعل منظمات فلسطينية – حماس والجهاد الإسلامي – تهنئ حزب الله في بياناتها أمس.

شدد نصرالله: "إذا كانت النتيجة مرضية وهدفها تحقق، فسيكون الرد انتهى من ناحيتنا. إذا لم تكن النتيجة مرضية فإننا نحتفظ لإنفسنا بحق الرد في موعد آخر. عمليتنا اليوم كفيلة بأن تجدي جدا الفلسطينيين والعرب في المفاوضات. رسالتها واضحا لإسرائيل وللأميركيين – كل الأمل لإسكات جبهة الإسناد باطل. ما بدأنا به قبل 11 شهرا سنواصل به – ولا يهم ما نضحي به لأجل ذلك". في نفس الوقت، ذكر أحد المحللين اللبنانيين بأن الهجوم جاء بالذات في الوقت الذي كان فيه رئيس الأركان الأميركي، الجنرال تشارلز براون يتواجد في المنطقة. بكلمات أخرى، حاول حزب الله أن يبث للأميركيين بأن تهديدات الرئيس الأميركي جو بايدن لا تؤثر عليه.

يبدو أن زعيم حزب الله يأمل في أن يدفع التهديد بتوسيع الحرب إلى لبنان الولايات المتحدة ومصر للضغط على إسرائيل للتنازل في مسائل أخرى في المفاوضات. وها هو وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي قال "إنه لا مفر من بذل كل الجهود لمنع التصعيد في المنطقة. فالتدهور إلى حرب إقليمية ستكون له تداعيات قاسية".

إذا اختارت إسرائيل ان تهاجم لبنان بشكل أوسع فقد نضجت الظروف لذلك: عملية تفكيك القوة العسكرية لحماس استكملت في معظمها – ما يسمح لحشد أساس القوات في الجبهة الشمالية؛ تصفية فؤاد شكر أعطت آثارها، وهجوم حزب الله فشل من ناحية تكتيكية؛ ولإدارة بايدن توجد قدرة محدودة للضغط على إسرائيل في زمن الانتخابات.

مع ذلك سيتعين على إسرائيل أن تحدد بشكل عاقل أهداف الحرب وطريقة إنهائها. مثلا نزع القدرات الإستراتيجية لحزب الله وعلى رأسها مشروع دقة الصواريخ.