نصر الله يغطي الفشل على أمل إنجاز

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
إسرائيل هيوم
بقلم: شاحر كلايمن 26/8/2024
الوضع في الجبهة اللبنانية أجمله جيدا زعيم حزب الكتائب المسيحية في الدولة سامي الجميل: "بعد الرد على الرد للرد – واضح أن لكل الأطراف لا توجد نية لتوسيع الحرب". وبالفعل، بث حسن نصر الله في خطابه أمس بأنه لا رغبة لديه في توسيع القتال. السبب واضح: الوضع الحالي "مريح" له. مريح جدا.
في خطابه وصف نصر الله "ميزان القوى" بين إسرائيل وحزب الله، والذي انعكس برأيه، في الهدف الذي اختار مهاجمته – قاعدة غليلوت في رمات شارون التي تقع "على حدود تل أبيب" وتضم وحدات من 8200 وسلاح الجو. هدف آخر على حد زعمه كانت قاعدة عين شيمر. على حد قوله، كل الصواريخ التي أطلقت كانت فقط وحصريا لأجل صرف انتباه بطاريات القبة الحديدة، والسماح "لكل المُسيرات باجتياز الحدود". كل هذه كانت تستهدف أن تكون وزنا مضادا لتصفية يد يمينه فؤاد شكر في قلب بيروت، لكن ينبغي التعاطي مع هذه المعادلة بالحذر الواجب.
في بيان حزب الله في صباح الهجوم، شدد نصرالله على أن هذا رد أولي. حسب تقرير الـ "بي.بي.سي" يحتمل أن يكون المحور الإيراني، بفروعه في اليمن، في العراق وفي سورية ينتظر اللحظة المناسبة كي ينفذ رده.
في كل الأحوال ليس لإسرائيل ما ترضاه من رغبة نصرالله "انهاء الحدث" في نوع من "التعادل". فرغم نجاح الجيش الإسرائيلي، فإن إقليما كاملا في الشمال ما يزال مقفرا تقريبا.
مشكوك أن يوافق سكان الشمال على اتفاق دولي آخر يعدهم بالتلال والجبال بينما في الواقع يسمح لحزب الله بأن يعيد قوة الرضوان إلى مقربة من الحدود. بل إن نصرالله أشار مع نهاية خطابه إلى أنه "يحتمل أن يأتي اليوم"، الذي يجتاح فيه حزب الله إسرائيل.
يفيد هذا التلميح بما سيكون عليه معنى اتفاق بين إسرائيل ولبنان إذا ما تحقق انطلاقا من موقع ضعف. رئيس حكومة تسيير الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، ذكر بعد الهجوم أنه يجب تنفيذ قرار 1701. من ناحية بيروت المعنى هو انسحاب إسرائيلي من كل نقاط الخلاف على الحدود. بمعنى أن إسرائيل أيضا ستكون مطالبة بأن تتنازل عن أرض وألا تحافظ أيضا على أمن البلدات في الشمال.
فضلا عن ذلك، يأمل نصرالله بأن تأثير الهجوم سيتجاوز من البعد التكتيكي إلى البعد الإستراتيجي. على حد قوله، فإن رشقة ما قبل الصباح ستساعد حماس في المفاوضات في القاهرة. شرح بأنه مسبقا آخر الرد كي يعطي فرصة للاتصالات التي يمكن لها أن تؤدي إلى إنهاء الحرب في غزة. فهذا كان كل هدف جبهة القتال التي فتحها مع إسرائيل في 8 أكتوبر. إن إنقاذ حماس بصعوبة من الجيش الإسرائيلي كان سببا وجيها جعل منظمات فلسطينية – حماس والجهاد الإسلامي – تهنئ حزب الله في بياناتها أمس.
شدد نصرالله: "إذا كانت النتيجة مرضية وهدفها تحقق، فسيكون الرد انتهى من ناحيتنا. إذا لم تكن النتيجة مرضية فإننا نحتفظ لإنفسنا بحق الرد في موعد آخر. عمليتنا اليوم كفيلة بأن تجدي جدا الفلسطينيين والعرب في المفاوضات. رسالتها واضحا لإسرائيل وللأميركيين – كل الأمل لإسكات جبهة الإسناد باطل. ما بدأنا به قبل 11 شهرا سنواصل به – ولا يهم ما نضحي به لأجل ذلك". في نفس الوقت، ذكر أحد المحللين اللبنانيين بأن الهجوم جاء بالذات في الوقت الذي كان فيه رئيس الأركان الأميركي، الجنرال تشارلز براون يتواجد في المنطقة. بكلمات أخرى، حاول حزب الله أن يبث للأميركيين بأن تهديدات الرئيس الأميركي جو بايدن لا تؤثر عليه.
يبدو أن زعيم حزب الله يأمل في أن يدفع التهديد بتوسيع الحرب إلى لبنان الولايات المتحدة ومصر للضغط على إسرائيل للتنازل في مسائل أخرى في المفاوضات. وها هو وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي قال "إنه لا مفر من بذل كل الجهود لمنع التصعيد في المنطقة. فالتدهور إلى حرب إقليمية ستكون له تداعيات قاسية".
إذا اختارت إسرائيل ان تهاجم لبنان بشكل أوسع فقد نضجت الظروف لذلك: عملية تفكيك القوة العسكرية لحماس استكملت في معظمها – ما يسمح لحشد أساس القوات في الجبهة الشمالية؛ تصفية فؤاد شكر أعطت آثارها، وهجوم حزب الله فشل من ناحية تكتيكية؛ ولإدارة بايدن توجد قدرة محدودة للضغط على إسرائيل في زمن الانتخابات.
مع ذلك سيتعين على إسرائيل أن تحدد بشكل عاقل أهداف الحرب وطريقة إنهائها. مثلا نزع القدرات الإستراتيجية لحزب الله وعلى رأسها مشروع دقة الصواريخ.
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