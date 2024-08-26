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إحباط مبهر.. الآن نحتاج إلى إستراتيجية

8/26/2024 3:13:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) معاريف

بقلم: آفي اشكنازي 26/8/2024


حسن نصر الله وأسياده من طهران خططوا للثأر على تصفية فؤاد شكر رئيس أركان حزب الله على ايدي إسرائيل قبل أكثر من ثلاثة أسابيع، كثأر على مذبحة الأطفال الـ12 في مجدل شمس. وكانت خطة حزب الله بسيطة على التنفيذ، لكن مع إمكانية كامنة لضرر أليم جدا لإسرائيل. بالمقابل عرضت شعبة الاستخبارات، قيادة المنطقة الشمالية، شعبة العمليات وسلاح الجو قدرات مبهرة ودقة استخبارية، ترجمت لأعمال إحباط من جانب سلاح الجو وأذرع أخرى من الجيش الإسرائيلي.
من اعتقد أن الحدث سينهي القتال في الشمال فهو مخطئ. فهدف الجيش الإسرائيلي كان منع رد حزب الله وعلى الطريق أن ينقل إلى المنظمة اللبنانية وإلى إيران عرضا إجماليا لقدرات إسرائيل الاستخبارية والقوة النارية لسلاح الجو، وجباية "ضريبة صواريخ" من حزب الله.
المفتاح لما يحصل هذا يوجد في طهران. الإيرانيون لا يريدون الآن حربا إقليمية. هم يشعرون بالراحة لأن يلعبوا بشدة اللهيب. مريح لهم أن هناك من يقوم نيابة عنهم بالعمل الأسود حيال إسرائيل والولايات المتحدة، فيما هم يواصلون هدفهم الأعلى: دولة حافة نووية. إيران تفضل أن تستثمر إسرائيل كل مقدراتها في القتال في غزة، في حدود الشمال وفي الضفة أيضا. السبب واضح: عندما تكون إسرائيل مشغولة في هذه الساحات، فإن مستوى إنصاتها للنووي يتدنى على أي حال.
إسرائيل ملزمة بأن تحطم المعادلة الإيرانية، وإذا كانت محبة للحياة، فإنها ملزمة بأن تنظم على الفور خطة هجوم. عندما اجتاح صدام حسين، رئيس العراق، الكويت في العام 1991، بنى الأميركيون ائتلافا دوليا، في غضون أيام فككوا الجيش العراقي وأعادوا آبار النفط – وعلى الطريق دولة الكويت – لمواطنيها.
لإسرائيل توجد في هذه اللحظة فرصة بينما تبلور الولايات المتحدة ائتلافا ضد إيران، وتوجد للجيش الإسرائيلي القدرة لأن يضرب حزب الله بشكل شديد. لكن في كل الأحوال على إسرائيل أن تبلور إستراتيجية. عليها أن ترى الصورة الأكبر والأبعد، وألا تستسلم لإرادات صغيرة لهذا التيار السياسي أو ذاك. ان صد هجوم امس كان فعلا عسكريا مبهرا، ومع ذلك، فهو يشبه العطر في يوم صيف في نهاية آب، رائحته المسكرة تتبخر بسرعة جدا.

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