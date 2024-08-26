إحباط مبهر.. الآن نحتاج إلى إستراتيجية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
معاريف
بقلم: آفي اشكنازي 26/8/2024
حسن نصر الله وأسياده من طهران خططوا للثأر على تصفية فؤاد شكر رئيس أركان حزب الله على ايدي إسرائيل قبل أكثر من ثلاثة أسابيع، كثأر على مذبحة الأطفال الـ12 في مجدل شمس. وكانت خطة حزب الله بسيطة على التنفيذ، لكن مع إمكانية كامنة لضرر أليم جدا لإسرائيل. بالمقابل عرضت شعبة الاستخبارات، قيادة المنطقة الشمالية، شعبة العمليات وسلاح الجو قدرات مبهرة ودقة استخبارية، ترجمت لأعمال إحباط من جانب سلاح الجو وأذرع أخرى من الجيش الإسرائيلي.
من اعتقد أن الحدث سينهي القتال في الشمال فهو مخطئ. فهدف الجيش الإسرائيلي كان منع رد حزب الله وعلى الطريق أن ينقل إلى المنظمة اللبنانية وإلى إيران عرضا إجماليا لقدرات إسرائيل الاستخبارية والقوة النارية لسلاح الجو، وجباية "ضريبة صواريخ" من حزب الله.
المفتاح لما يحصل هذا يوجد في طهران. الإيرانيون لا يريدون الآن حربا إقليمية. هم يشعرون بالراحة لأن يلعبوا بشدة اللهيب. مريح لهم أن هناك من يقوم نيابة عنهم بالعمل الأسود حيال إسرائيل والولايات المتحدة، فيما هم يواصلون هدفهم الأعلى: دولة حافة نووية. إيران تفضل أن تستثمر إسرائيل كل مقدراتها في القتال في غزة، في حدود الشمال وفي الضفة أيضا. السبب واضح: عندما تكون إسرائيل مشغولة في هذه الساحات، فإن مستوى إنصاتها للنووي يتدنى على أي حال.
إسرائيل ملزمة بأن تحطم المعادلة الإيرانية، وإذا كانت محبة للحياة، فإنها ملزمة بأن تنظم على الفور خطة هجوم. عندما اجتاح صدام حسين، رئيس العراق، الكويت في العام 1991، بنى الأميركيون ائتلافا دوليا، في غضون أيام فككوا الجيش العراقي وأعادوا آبار النفط – وعلى الطريق دولة الكويت – لمواطنيها.
لإسرائيل توجد في هذه اللحظة فرصة بينما تبلور الولايات المتحدة ائتلافا ضد إيران، وتوجد للجيش الإسرائيلي القدرة لأن يضرب حزب الله بشكل شديد. لكن في كل الأحوال على إسرائيل أن تبلور إستراتيجية. عليها أن ترى الصورة الأكبر والأبعد، وألا تستسلم لإرادات صغيرة لهذا التيار السياسي أو ذاك. ان صد هجوم امس كان فعلا عسكريا مبهرا، ومع ذلك، فهو يشبه العطر في يوم صيف في نهاية آب، رائحته المسكرة تتبخر بسرعة جدا.
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